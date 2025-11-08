BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Lifeform v živo je 0.00619 USD. Tržna kapitalizacija LFT je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LFT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Lifeform(LFT)

Cena 1 LFT v USD v živo:

$0.00619
+0.65%1D
Lifeform (LFT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:32 (UTC+8)

Današnja cena Lifeform

Današnja cena kriptovalute Lifeform (LFT) v živo je $ 0.00619, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LFT v USD je $ 0.00619 na LFT.

Kriptovaluta Lifeform je trenutno na #4489. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 LFT. V zadnjih 24 urah se je LFT trgovalo med $ 0.00615 (najnižje) in $ 0.0062 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5833313380234302, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005437372504690078.

V kratkoročni uspešnosti se je LFT premaknil 0.00% v zadnji uri in -0.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 20.57K.

Tržne informacije Lifeform (LFT)

No.4489

$ 0.00
$ 20.57K
$ 6.19M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Lifeform je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 20.57K. Obstoječa ponudba LFT je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.19M.

Zgodovina cene Lifeform, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00615
24H Nizka
$ 0.0062
24H Visoka

$ 0.00615
$ 0.0062
$ 0.5833313380234302
$ 0.005437372504690078
0.00%

+0.65%

-0.49%

-0.49%

Zgodovina cen Lifeform (LFT) v USD

Sledite spremembam cen Lifeform za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00003998+0.65%
30 dni$ -0.00006-0.96%
60 dni$ +0.000084+1.37%
90 dni$ +0.00319+106.33%
Današnja sprememba cene Lifeform

Danes je LFT zabeležil spremembo $ +0.00003998 (+0.65%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Lifeform

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00006 (-0.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Lifeform

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LFT spremenil za $ +0.000084 (+1.37%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Lifeform

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00319 (+106.33%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lifeform (LFT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Lifeform.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lifeform

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lifeform, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lifeform?

Several key factors influence Lifeform (LFT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact LFT pricing.

Adoption Rate: User growth on the Lifeform platform and ecosystem expansion drive demand.

Utility Demand: LFT's use cases within the metaverse platform affect token value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange activity influence price stability.

Partnership Announcements: Strategic collaborations can boost investor interest.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity.

Competition: Performance relative to other metaverse and Web3 projects impacts positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lifeform?

People want to know Lifeform (LFT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Lifeform

Napoved cene Lifeform (LFT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LFT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lifeform (LFT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Lifeform lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lifeform v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LFT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lifeform.

O Lifeform

LFT (Link Future) is a blockchain-based digital asset that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. LFT aims to provide a more efficient and transparent way of conducting business transactions, reducing the need for intermediaries and lowering the risk of fraud. The asset uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of LFT to validate transactions and earn rewards. It is typically used within the Link Future ecosystem for various purposes such as governance, staking, and participating in the platform's various DeFi applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lifeform

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lifeform? Nakup LFT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lifeform. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lifeform (LFT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lifeform bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Lifeform

Z lastništvom kriptovalute Lifeform se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Lifeform (LFT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Kaj je Lifeform (LFT)

Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.

Lifeform Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Lifeform razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lifeform

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lifeform?
Če bi kriptovaluta Lifeform rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lifeform.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:32 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Lifeform (LFT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Lifeform

LFT USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na LFT z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami LFT USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Lifeform (LFT) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Lifeform v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
LFT/USDT
$0.00619
$0.00619$0.00619
+0.65%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

