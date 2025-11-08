Današnja cena Lifeform

Današnja cena kriptovalute Lifeform (LFT) v živo je $ 0.00619, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LFT v USD je $ 0.00619 na LFT.

Kriptovaluta Lifeform je trenutno na #4489. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 LFT. V zadnjih 24 urah se je LFT trgovalo med $ 0.00615 (najnižje) in $ 0.0062 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5833313380234302, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005437372504690078.

V kratkoročni uspešnosti se je LFT premaknil 0.00% v zadnji uri in -0.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 20.57K.

Tržne informacije Lifeform (LFT)

Uvrstitev No.4489 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 20.57K$ 20.57K $ 20.57K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.19M$ 6.19M $ 6.19M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Lifeform je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 20.57K. Obstoječa ponudba LFT je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.19M.