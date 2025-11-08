Današnja cena kriptovalute Lifeform v živo je 0.00619 USD. Tržna kapitalizacija LFT je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LFT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Lifeform v živo je 0.00619 USD. Tržna kapitalizacija LFT je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LFT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Lifeform (LFT) v živo je $ 0.00619, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LFT v USD je $ 0.00619 na LFT.
Kriptovaluta Lifeform je trenutno na #4489. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 LFT. V zadnjih 24 urah se je LFT trgovalo med $ 0.00615 (najnižje) in $ 0.0062 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5833313380234302, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005437372504690078.
V kratkoročni uspešnosti se je LFT premaknil 0.00% v zadnji uri in -0.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 20.57K.
Tržne informacije Lifeform (LFT)
No.4489
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 20.57K
$ 20.57K$ 20.57K
$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Lifeform je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 20.57K. Obstoječa ponudba LFT je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.19M.
Zgodovina cene Lifeform, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00615
$ 0.00615$ 0.00615
24H Nizka
$ 0.0062
$ 0.0062$ 0.0062
24H Visoka
$ 0.00615
$ 0.00615$ 0.00615
$ 0.0062
$ 0.0062$ 0.0062
$ 0.5833313380234302
$ 0.5833313380234302$ 0.5833313380234302
$ 0.005437372504690078
$ 0.005437372504690078$ 0.005437372504690078
0.00%
+0.65%
-0.49%
-0.49%
Zgodovina cen Lifeform (LFT) v USD
Sledite spremembam cen Lifeform za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00003998
+0.65%
30 dni
$ -0.00006
-0.96%
60 dni
$ +0.000084
+1.37%
90 dni
$ +0.00319
+106.33%
Današnja sprememba cene Lifeform
Danes je LFT zabeležil spremembo $ +0.00003998 (+0.65%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Lifeform
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00006 (-0.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Lifeform
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LFT spremenil za $ +0.000084 (+1.37%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Lifeform
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00319 (+106.33%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lifeform (LFT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lifeform
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lifeform, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lifeform?
Several key factors influence Lifeform (LFT) token prices:
Adoption Rate: User growth on the Lifeform platform and ecosystem expansion drive demand.
Utility Demand: LFT's use cases within the metaverse platform affect token value.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange activity influence price stability.
Partnership Announcements: Strategic collaborations can boost investor interest.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity.
Competition: Performance relative to other metaverse and Web3 projects impacts positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lifeform?
People want to know Lifeform (LFT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Lifeform
Napoved cene Lifeform (LFT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LFT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lifeform (LFT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Lifeform lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lifeform v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LFT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lifeform.
O Lifeform
LFT (Link Future) is a blockchain-based digital asset that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate the creation and execution of smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. LFT aims to provide a more efficient and transparent way of conducting business transactions, reducing the need for intermediaries and lowering the risk of fraud. The asset uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows holders of LFT to validate transactions and earn rewards. It is typically used within the Link Future ecosystem for various purposes such as governance, staking, and participating in the platform's various DeFi applications.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lifeform
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lifeform? Nakup LFT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lifeform. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lifeform (LFT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lifeform bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Lifeform
Z lastništvom kriptovalute Lifeform se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Lifeform is a universal Decentralized Identifier solution provider that integrates all web3 major chains including Bitcoin, Ethereum, Solana, etc, and make it much easier for mass adoption for the next Billion users onboard Web3. Lifeform already has over 3 million users, Lifeform will continue to grow, allowing more users and companies to join the Lifeform ecosystem and experience innovative and integrated blockchain-based services.
Lifeform Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Lifeform razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lifeform
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lifeform?
Če bi kriptovaluta Lifeform rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lifeform.
Koliko je kriptovaluta Lifeform vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Lifeform je $ 0.00619. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Lifeform še vedno dobra naložba?
Lifeform ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LFT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Lifeform?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Lifeform v vrednosti $ 20.57K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Lifeform?
Cena kriptovalute LFT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Lifeform v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LFT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Lifeform?
Na ceno LFT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,390.09
+1.57%
ETH
3,440
+4.32%
SOL
161.19
+3.71%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0983
+0.51%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LFT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LFT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Lifeform gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Lifeform letos rasla?
Cena kriptovalute Lifeform bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Lifeform (LFT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:32 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.