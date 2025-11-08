Današnja cena kriptovalute LightningBitcoin v živo je 0.05692 USD. Tržna kapitalizacija LBTC1 je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LBTC1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute LightningBitcoin v živo je 0.05692 USD. Tržna kapitalizacija LBTC1 je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LBTC1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute LightningBitcoin (LBTC1) v živo je $ 0.05692, s spremembo 9.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LBTC1 v USD je $ 0.05692 na LBTC1.
Kriptovaluta LightningBitcoin je trenutno na #6902. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 LBTC1. V zadnjih 24 urah se je LBTC1 trgovalo med $ 0.05169 (najnižje) in $ 0.05806 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,037.530029296875, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05135513457072038.
V kratkoročni uspešnosti se je LBTC1 premaknil +0.17% v zadnji uri in +15.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.65K.
Tržne informacije LightningBitcoin (LBTC1)
Trenutna tržna kapitalizacija LightningBitcoin je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.65K. Obstoječa ponudba LBTC1 je 0.00, skupna ponudba pa znaša 7465926. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 424.96K.
Zgodovina cene LightningBitcoin, USD
Zgodovina cen LightningBitcoin (LBTC1) v USD
Sledite spremembam cen LightningBitcoin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0051698
+9.99%
30 dni
$ +0.00114
+2.04%
60 dni
$ -0.00444
-7.24%
90 dni
$ -0.02185
-27.74%
Današnja sprememba cene LightningBitcoin
Danes je LBTC1 zabeležil spremembo $ +0.0051698 (+9.99%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene LightningBitcoin
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00114 (+2.04%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene LightningBitcoin
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LBTC1 spremenil za $ -0.00444 (-7.24%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene LightningBitcoin
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02185 (-27.74%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto LightningBitcoin
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute LightningBitcoin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute LightningBitcoin?
Several key factors influence LightningBitcoin (LBTC) prices:
1. Bitcoin correlation - LBTC often follows BTC price movements as a Bitcoin fork 2. Network adoption - Usage of Lightning Network features affects demand 3. Market sentiment - Overall crypto market conditions impact trading 4. Trading volume - Liquidity levels influence price stability 5. Exchange listings - Availability on major exchanges affects accessibility 6. Technical developments - Protocol upgrades and improvements 7. Regulatory news - Government policies toward cryptocurrencies 8. Competition - Performance relative to other Bitcoin forks and Layer 2 solutions
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute LightningBitcoin?
People want to know LightningBitcoin (LBTC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto LightningBitcoin
Napoved cene LightningBitcoin (LBTC1) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LBTC1 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen LightningBitcoin (LBTC1) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena LightningBitcoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
O LightningBitcoin
Litecoin Bitcoin (LBTC1) is a crypto asset that operates on a peer-to-peer basis, designed to facilitate digital transactions. It is a fork of the Bitcoin blockchain, aiming to offer faster transaction speeds and lower fees, while maintaining the robust security features of its parent chain. LBTC1 utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is generally considered more energy-efficient than the Proof-of-Work (PoW) model used by Bitcoin. The asset is typically used for online transactions, similar to how traditional currencies are used, and is also a part of broader digital asset trading and investment portfolios. It's important to note that while LBTC1 shares similarities with Bitcoin, it operates independently with its own unique features and benefits.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto LightningBitcoin
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto LightningBitcoin? Nakup LBTC1 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute LightningBitcoin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute LightningBitcoin (LBTC1).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in LightningBitcoin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto LightningBitcoin
Z lastništvom kriptovalute LightningBitcoin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup LightningBitcoin (LBTC1) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.
LightningBitcoin Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje LightningBitcoin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o LightningBitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta LightningBitcoin?
Če bi kriptovaluta LightningBitcoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute LightningBitcoin.
Koliko je kriptovaluta LightningBitcoin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute LightningBitcoin je $ 0.05692. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta LightningBitcoin še vedno dobra naložba?
LightningBitcoin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LBTC1, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto LightningBitcoin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto LightningBitcoin v vrednosti $ 55.65K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute LightningBitcoin?
Cena kriptovalute LBTC1 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute LightningBitcoin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LBTC1.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute LightningBitcoin?
Na ceno LBTC1 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,390.1
+1.57%
ETH
3,440.07
+4.32%
SOL
161.19
+3.71%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0983
+0.51%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LBTC1 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LBTC1/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute LightningBitcoin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute LightningBitcoin letos rasla?
Cena kriptovalute LightningBitcoin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute LightningBitcoin (LBTC1).
Pomembne panožne novosti LightningBitcoin (LBTC1)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.