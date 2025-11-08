Današnja cena LightningBitcoin

Današnja cena kriptovalute LightningBitcoin (LBTC1) v živo je $ 0.05692, s spremembo 9.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LBTC1 v USD je $ 0.05692 na LBTC1.

Kriptovaluta LightningBitcoin je trenutno na #6902. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 LBTC1. V zadnjih 24 urah se je LBTC1 trgovalo med $ 0.05169 (najnižje) in $ 0.05806 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,037.530029296875, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05135513457072038.

V kratkoročni uspešnosti se je LBTC1 premaknil +0.17% v zadnji uri in +15.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.65K.

Tržne informacije LightningBitcoin (LBTC1)

Uvrstitev No.6902 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 55.65K$ 55.65K $ 55.65K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 424.96K$ 424.96K $ 424.96K Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Skupna ponudba 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Hitrost kroženja 0.00% Datum izdaje 2017-12-18 00:00:00 Javna veriga blokov LBTC

Trenutna tržna kapitalizacija LightningBitcoin je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.65K. Obstoječa ponudba LBTC1 je 0.00, skupna ponudba pa znaša 7465926. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 424.96K.