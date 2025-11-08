BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Lemmy The Bat v živo je 0.0000056 USD. Tržna kapitalizacija LBAI je 386,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LBAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Lemmy The Bat(LBAI)

Cena 1 LBAI v USD v živo:

$0.0000056
+7.69%1D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:32 (UTC+8)

Današnja cena Lemmy The Bat

Današnja cena kriptovalute Lemmy The Bat (LBAI) v živo je $ 0.0000056, s spremembo 7.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LBAI v USD je $ 0.0000056 na LBAI.

Kriptovaluta Lemmy The Bat je trenutno na #2624. mestu s tržno kapitalizacijo $ 386.40K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 69.00B LBAI. V zadnjih 24 urah se je LBAI trgovalo med $ 0.00000498 (najnižje) in $ 0.0000112 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000142961223304784, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000069696303443.

V kratkoročni uspešnosti se je LBAI premaknil -5.09% v zadnji uri in -25.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 69.11K.

Tržne informacije Lemmy The Bat (LBAI)

No.2624

$ 386.40K
$ 69.11K
$ 386.40K
69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000
100.00%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Lemmy The Bat je $ 386.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 69.11K. Obstoječa ponudba LBAI je 69.00B, skupna ponudba pa znaša 69000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 386.40K.

Zgodovina cene Lemmy The Bat, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000498
24H Nizka
$ 0.0000112
24H Visoka

$ 0.00000498
$ 0.0000112
$ 0.000142961223304784
$ 0.000000069696303443
-5.09%

+7.69%

-25.64%

-25.64%

Zgodovina cen Lemmy The Bat (LBAI) v USD

Sledite spremembam cen Lemmy The Bat za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000003999+7.69%
30 dni$ -0.00001244-68.96%
60 dni$ -0.0000493-89.80%
90 dni$ -0.0000444-88.80%
Današnja sprememba cene Lemmy The Bat

Danes je LBAI zabeležil spremembo $ +0.0000003999 (+7.69%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Lemmy The Bat

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00001244 (-68.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Lemmy The Bat

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LBAI spremenil za $ -0.0000493 (-89.80%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Lemmy The Bat

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0000444 (-88.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lemmy The Bat (LBAI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Lemmy The Bat.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lemmy The Bat

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lemmy The Bat, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lemmy The Bat?

Several factors influence Lemmy The Bat (LBAI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect LBAI pricing.

Supply & Demand: Token scarcity, trading volume, and holder behavior impact price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive value.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth influence perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect investor sentiment.

Technical Developments: Updates, roadmap progress, and technological improvements.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lemmy The Bat?

People want to know Lemmy The Bat (LBAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Lemmy The Bat

Napoved cene Lemmy The Bat (LBAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LBAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lemmy The Bat (LBAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Lemmy The Bat lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lemmy The Bat v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LBAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lemmy The Bat.

O Lemmy The Bat

LBAI is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate financial transactions and services within the digital asset ecosystem. LBAI's primary function is to serve as a utility token, enabling users to access various features and benefits within its associated platforms. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. Its issuance and supply model is decentralized, with the total supply determined by smart contracts on the Ethereum blockchain. LBAI's use cases typically involve transactional services and incentives within the platforms that adopt it.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lemmy The Bat

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lemmy The Bat? Nakup LBAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lemmy The Bat. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lemmy The Bat (LBAI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 69.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lemmy The Bat bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Lemmy The Bat (LBAI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Lemmy The Bat

Z lastništvom kriptovalute Lemmy The Bat se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Lemmy The Bat (LBAI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Lemmy The Bat razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Lemmy The Bat spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lemmy The Bat

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lemmy The Bat?
Če bi kriptovaluta Lemmy The Bat rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lemmy The Bat.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:32 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Lemmy The Bat (LBAI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Lemmy The Bat

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

