Današnja cena Lemmy The Bat

Današnja cena kriptovalute Lemmy The Bat (LBAI) v živo je $ 0.0000056, s spremembo 7.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LBAI v USD je $ 0.0000056 na LBAI.

Kriptovaluta Lemmy The Bat je trenutno na #2624. mestu s tržno kapitalizacijo $ 386.40K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 69.00B LBAI. V zadnjih 24 urah se je LBAI trgovalo med $ 0.00000498 (najnižje) in $ 0.0000112 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000142961223304784, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000069696303443.

V kratkoročni uspešnosti se je LBAI premaknil -5.09% v zadnji uri in -25.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 69.11K.

Tržne informacije Lemmy The Bat (LBAI)

Uvrstitev No.2624 Tržna kapitalizacija $ 386.40K$ 386.40K $ 386.40K Volumen (24H) $ 69.11K$ 69.11K $ 69.11K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 386.40K$ 386.40K $ 386.40K Zaloga v obtoku 69.00B 69.00B 69.00B Največja ponudba 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Skupna ponudba 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Hitrost kroženja 100.00% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Lemmy The Bat je $ 386.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 69.11K. Obstoječa ponudba LBAI je 69.00B, skupna ponudba pa znaša 69000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 386.40K.