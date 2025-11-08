Današnja cena kriptovalute Lemmy The Bat v živo je 0.0000056 USD. Tržna kapitalizacija LBAI je 386,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LBAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Lemmy The Bat v živo je 0.0000056 USD. Tržna kapitalizacija LBAI je 386,400 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LBAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Lemmy The Bat (LBAI) v živo je $ 0.0000056, s spremembo 7.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LBAI v USD je $ 0.0000056 na LBAI.
Kriptovaluta Lemmy The Bat je trenutno na #2624. mestu s tržno kapitalizacijo $ 386.40K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 69.00B LBAI. V zadnjih 24 urah se je LBAI trgovalo med $ 0.00000498 (najnižje) in $ 0.0000112 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000142961223304784, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000069696303443.
V kratkoročni uspešnosti se je LBAI premaknil -5.09% v zadnji uri in -25.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 69.11K.
Tržne informacije Lemmy The Bat (LBAI)
No.2624
$ 386.40K
$ 69.11K
$ 386.40K
69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000
100.00%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Lemmy The Bat je $ 386.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 69.11K. Obstoječa ponudba LBAI je 69.00B, skupna ponudba pa znaša 69000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 386.40K.
Zgodovina cene Lemmy The Bat, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000498
$ 0.00000498$ 0.00000498
24H Nizka
$ 0.0000112
$ 0.0000112$ 0.0000112
24H Visoka
$ 0.00000498
$ 0.00000498$ 0.00000498
$ 0.0000112
$ 0.0000112$ 0.0000112
$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784
$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443
-5.09%
+7.69%
-25.64%
-25.64%
Zgodovina cen Lemmy The Bat (LBAI) v USD
Sledite spremembam cen Lemmy The Bat za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000003999
+7.69%
30 dni
$ -0.00001244
-68.96%
60 dni
$ -0.0000493
-89.80%
90 dni
$ -0.0000444
-88.80%
Današnja sprememba cene Lemmy The Bat
Danes je LBAI zabeležil spremembo $ +0.0000003999 (+7.69%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Lemmy The Bat
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00001244 (-68.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Lemmy The Bat
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LBAI spremenil za $ -0.0000493 (-89.80%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Lemmy The Bat
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0000444 (-88.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lemmy The Bat (LBAI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lemmy The Bat
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lemmy The Bat, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lemmy The Bat?
Several factors influence Lemmy The Bat (LBAI) token prices:
Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive value.
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth influence perception.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect investor sentiment.
Technical Developments: Updates, roadmap progress, and technological improvements.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lemmy The Bat?
People want to know Lemmy The Bat (LBAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Lemmy The Bat
Napoved cene Lemmy The Bat (LBAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LBAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lemmy The Bat (LBAI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Lemmy The Bat lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lemmy The Bat v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LBAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lemmy The Bat.
O Lemmy The Bat
LBAI is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate financial transactions and services within the digital asset ecosystem. LBAI's primary function is to serve as a utility token, enabling users to access various features and benefits within its associated platforms. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. Its issuance and supply model is decentralized, with the total supply determined by smart contracts on the Ethereum blockchain. LBAI's use cases typically involve transactional services and incentives within the platforms that adopt it.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lemmy The Bat
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lemmy The Bat? Nakup LBAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lemmy The Bat. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lemmy The Bat (LBAI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 69.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lemmy The Bat bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Lemmy The Bat
Z lastništvom kriptovalute Lemmy The Bat se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Lemmy The Bat (LBAI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lemmy The Bat
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lemmy The Bat?
Če bi kriptovaluta Lemmy The Bat rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lemmy The Bat.
Koliko je kriptovaluta Lemmy The Bat vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Lemmy The Bat je $ 0.0000056. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Lemmy The Bat še vedno dobra naložba?
Lemmy The Bat ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LBAI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Lemmy The Bat?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Lemmy The Bat v vrednosti $ 69.11K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Lemmy The Bat?
Cena kriptovalute LBAI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Lemmy The Bat v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LBAI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Lemmy The Bat?
Na ceno LBAI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,282.57
+1.47%
ETH
3,451.64
+4.67%
SOL
161.64
+4.00%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.109
+1.49%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LBAI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LBAI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Lemmy The Bat gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Lemmy The Bat letos rasla?
Cena kriptovalute Lemmy The Bat bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Lemmy The Bat (LBAI).
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.