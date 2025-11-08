Današnja cena IXFI

Današnja cena kriptovalute IXFI (IXFI) v živo je $ 0.00787, s spremembo 6.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IXFI v USD je $ 0.00787 na IXFI.

Kriptovaluta IXFI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- IXFI. V zadnjih 24 urah se je IXFI trgovalo med $ 0.00701 (najnižje) in $ 0.00794 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je IXFI premaknil +11.94% v zadnji uri in -25.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 108.18K.

Tržne informacije IXFI (IXFI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 108.18K$ 108.18K $ 108.18K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 39.35M$ 39.35M $ 39.35M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija IXFI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 108.18K. Obstoječa ponudba IXFI je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.35M.