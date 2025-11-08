Današnja cena kriptovalute IXFI v živo je 0.00787 USD. Tržna kapitalizacija IXFI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz IXFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute IXFI v živo je 0.00787 USD. Tržna kapitalizacija IXFI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz IXFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute IXFI (IXFI) v živo je $ 0.00787, s spremembo 6.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IXFI v USD je $ 0.00787 na IXFI.
Kriptovaluta IXFI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- IXFI. V zadnjih 24 urah se je IXFI trgovalo med $ 0.00701 (najnižje) in $ 0.00794 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je IXFI premaknil +11.94% v zadnji uri in -25.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 108.18K.
Tržne informacije IXFI (IXFI)
$ 108.18K
$ 39.35M
5,000,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija IXFI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 108.18K. Obstoječa ponudba IXFI je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.35M.
Zgodovina cene IXFI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+11.94%
+6.06%
-25.90%
-25.90%
Zgodovina cen IXFI (IXFI) v USD
Sledite spremembam cen IXFI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0004497
+6.06%
30 dni
$ -0.00325
-29.23%
60 dni
$ -0.00213
-21.30%
90 dni
$ -0.00213
-21.30%
Današnja sprememba cene IXFI
Danes je IXFI zabeležil spremembo $ +0.0004497 (+6.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene IXFI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00325 (-29.23%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene IXFI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je IXFI spremenil za $ -0.00213 (-21.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene IXFI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00213 (-21.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen IXFI (IXFI) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute IXFI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute IXFI?
IXFI token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and token circulation directly impact price movements.
Exchange Performance: IXFI platform's user growth, trading fees revenue, and new feature launches affect token utility and demand.
Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance developments impact exchange tokens like IXFI.
Competition: Performance relative to other exchange tokens and trading platforms affects market positioning.
Token Utility: Staking rewards, fee discounts, and governance rights drive demand for IXFI tokens.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute IXFI?
People want to know IXFI price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders identify market trends, evaluate profit/loss positions, and determine optimal entry/exit points.
Napoved cene za kriptovaluto IXFI
Napoved cene IXFI (IXFI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IXFI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen IXFI (IXFI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena IXFI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute IXFI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IXFI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute IXFI.
O IXFI
IXFI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for peer-to-peer transactions. It is designed with the aim of offering a secure, efficient, and scalable solution for digital transactions, with a focus on privacy and user control. The asset utilizes a consensus algorithm for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. It is typically used in the context of digital commerce, enabling users to transact directly without the need for intermediaries. The supply and issuance model of IXFI is designed to be deflationary, with a decreasing rate of new token creation over time.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto IXFI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto IXFI? Nakup IXFI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute IXFI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute IXFI (IXFI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in IXFI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto IXFI
Z lastništvom kriptovalute IXFI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
IXFI launched its native $IXFI token as the utility layer within a global cryptocurrency ecosystem that began in 2021. The token supports a range of ecosystem activities, including fee discounts, staking, and access to exclusive programs such as a launchpad and cashback rewards.
IXFI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje IXFI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta IXFI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute IXFI.
Koliko je kriptovaluta IXFI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute IXFI je $ 0.00787. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta IXFI še vedno dobra naložba?
IXFI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v IXFI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto IXFI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto IXFI v vrednosti $ 108.18K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute IXFI?
Cena kriptovalute IXFI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute IXFI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena IXFI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute IXFI?
Na ceno IXFI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,253.66
+1.44%
ETH
3,451
+4.65%
SOL
161.56
+3.95%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.108
+1.40%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za IXFI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par IXFI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute IXFI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute IXFI letos rasla?
Cena kriptovalute IXFI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute IXFI (IXFI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:06 (UTC+8)
