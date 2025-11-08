BorzaDEX+
IXFI (IXFI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:06 (UTC+8)

Današnja cena IXFI

Današnja cena kriptovalute IXFI (IXFI) v živo je $ 0.00787, s spremembo 6.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IXFI v USD je $ 0.00787 na IXFI.

Kriptovaluta IXFI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- IXFI. V zadnjih 24 urah se je IXFI trgovalo med $ 0.00701 (najnižje) in $ 0.00794 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je IXFI premaknil +11.94% v zadnji uri in -25.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 108.18K.

Tržne informacije IXFI (IXFI)

--
----

$ 108.18K
$ 108.18K$ 108.18K

$ 39.35M
$ 39.35M$ 39.35M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija IXFI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 108.18K. Obstoječa ponudba IXFI je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.35M.

Zgodovina cene IXFI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00701
$ 0.00701$ 0.00701
24H Nizka
$ 0.00794
$ 0.00794$ 0.00794
24H Visoka

$ 0.00701
$ 0.00701$ 0.00701

$ 0.00794
$ 0.00794$ 0.00794

--
----

--
----

+11.94%

+6.06%

-25.90%

-25.90%

Zgodovina cen IXFI (IXFI) v USD

Sledite spremembam cen IXFI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0004497+6.06%
30 dni$ -0.00325-29.23%
60 dni$ -0.00213-21.30%
90 dni$ -0.00213-21.30%
Današnja sprememba cene IXFI

Danes je IXFI zabeležil spremembo $ +0.0004497 (+6.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene IXFI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00325 (-29.23%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene IXFI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je IXFI spremenil za $ -0.00213 (-21.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene IXFI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00213 (-21.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen IXFI (IXFI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen IXFI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto IXFI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute IXFI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute IXFI?

IXFI token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and token circulation directly impact price movements.

Exchange Performance: IXFI platform's user growth, trading fees revenue, and new feature launches affect token utility and demand.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly influence IXFI pricing.

Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance developments impact exchange tokens like IXFI.

Competition: Performance relative to other exchange tokens and trading platforms affects market positioning.

Token Utility: Staking rewards, fee discounts, and governance rights drive demand for IXFI tokens.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute IXFI?

People want to know IXFI price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders identify market trends, evaluate profit/loss positions, and determine optimal entry/exit points.

Napoved cene za kriptovaluto IXFI

Napoved cene IXFI (IXFI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IXFI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen IXFI (IXFI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena IXFI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O IXFI

IXFI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for peer-to-peer transactions. It is designed with the aim of offering a secure, efficient, and scalable solution for digital transactions, with a focus on privacy and user control. The asset utilizes a consensus algorithm for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. It is typically used in the context of digital commerce, enabling users to transact directly without the need for intermediaries. The supply and issuance model of IXFI is designed to be deflationary, with a decreasing rate of new token creation over time.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto IXFI

Kaj je IXFI (IXFI)

IXFI launched its native $IXFI token as the utility layer within a global cryptocurrency ecosystem that began in 2021. The token supports a range of ecosystem activities, including fee discounts, staking, and access to exclusive programs such as a launchpad and cashback rewards.

IXFI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje IXFI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna IXFI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o IXFI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta IXFI?
Če bi kriptovaluta IXFI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute IXFI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:06 (UTC+8)

Pomembne panožne novice IXFI (IXFI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti IXFI

IXFI USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na IXFI z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami IXFI USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte IXFI (IXFI) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute IXFI v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
IXFI/USDT
$0.00787
$0.00787$0.00787
+5.63%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

