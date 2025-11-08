Današnja cena IncomRWA

Današnja cena kriptovalute IncomRWA (IRWA) v živo je $ 0.0186, s spremembo 0.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IRWA v USD je $ 0.0186 na IRWA.

Kriptovaluta IncomRWA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- IRWA. V zadnjih 24 urah se je IRWA trgovalo med $ 0.01853 (najnižje) in $ 0.0188 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je IRWA premaknil +0.21% v zadnji uri in +2.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.84K.

Tržne informacije IncomRWA (IRWA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 63.84K$ 63.84K $ 63.84K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov BASE

