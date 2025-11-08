BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute IncomRWA v živo je 0.0186 USD. Tržna kapitalizacija IRWA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz IRWA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

IncomRWA Logotip

Cena IncomRWA(IRWA)

Cena 1 IRWA v USD v živo:

$0.0186
$0.0186
-0.58%1D
USD
IncomRWA (IRWA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:52 (UTC+8)

Današnja cena IncomRWA

Današnja cena kriptovalute IncomRWA (IRWA) v živo je $ 0.0186, s spremembo 0.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IRWA v USD je $ 0.0186 na IRWA.

Kriptovaluta IncomRWA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- IRWA. V zadnjih 24 urah se je IRWA trgovalo med $ 0.01853 (najnižje) in $ 0.0188 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je IRWA premaknil +0.21% v zadnji uri in +2.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.84K.

Tržne informacije IncomRWA (IRWA)

--
----

$ 63.84K
$ 63.84K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija IncomRWA je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.84K. Obstoječa ponudba IRWA je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene IncomRWA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01853
$ 0.01853
24H Nizka
$ 0.0188
$ 0.0188
24H Visoka

$ 0.01853
$ 0.01853

$ 0.0188
$ 0.0188

--
----

--
----

+0.21%

-0.58%

+2.31%

+2.31%

Zgodovina cen IncomRWA (IRWA) v USD

Sledite spremembam cen IncomRWA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0001085-0.58%
30 dni$ +0.00079+4.43%
60 dni$ +0.00264+16.54%
90 dni$ +0.0136+272.00%
Današnja sprememba cene IncomRWA

Danes je IRWA zabeležil spremembo $ -0.0001085 (-0.58%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene IncomRWA

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00079 (+4.43%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene IncomRWA

Če pogled razširimo na 60 dni, se je IRWA spremenil za $ +0.00264 (+16.54%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene IncomRWA

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0136 (+272.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen IncomRWA (IRWA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen IncomRWA.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto IncomRWA

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute IncomRWA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute IncomRWA?

Several key factors influence IncomRWA (IRWA) token prices:

1. Real-world asset backing - The value and performance of underlying physical assets directly impact token valuation

2. Market demand and supply - Trading volume, investor interest, and token circulation affect price movements

3. Regulatory environment - Changes in RWA tokenization regulations can significantly influence investor confidence

4. Asset quality and diversification - The creditworthiness and variety of backing assets determine stability

5. Platform adoption - Increased usage of the IncomRWA ecosystem drives demand

6. Overall crypto market sentiment - Broader market trends affect all digital assets including IRWA

7. Interest rates - Changes in traditional finance rates impact RWA token attractiveness

8. Liquidity levels - Higher liquidity typically reduces price volatility

These factors combine to create IRWA's market price through complex interactions between traditional asset markets and cryptocurrency dynamics.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute IncomRWA?

People want to know IncomRWA (IRWA) price today for several key reasons: making informed investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.

Napoved cene za kriptovaluto IncomRWA

Napoved cene IncomRWA (IRWA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IRWA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen IncomRWA (IRWA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena IncomRWA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute IncomRWA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IRWA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute IncomRWA.

O IncomRWA

IRWA is a digital asset that operates on a blockchain network designed to facilitate secure and private transactions. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with a focus on providing a decentralized solution for online transactions. IRWA employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The asset's issuance model is designed to control the supply and maintain the value of the currency. IRWA's ecosystem is built with the intention of fostering a community of users who value privacy and security in their online transactions, making it a significant player in the realm of privacy-focused cryptocurrencies.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto IncomRWA

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto IncomRWA? Nakup IRWA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute IncomRWA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute IncomRWA (IRWA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in IncomRWA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu IncomRWA (IRWA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto IncomRWA

Z lastništvom kriptovalute IncomRWA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup IncomRWA (IRWA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je IncomRWA (IRWA)

IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.

IncomRWA Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje IncomRWA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o IncomRWA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta IncomRWA?
Če bi kriptovaluta IncomRWA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute IncomRWA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:52 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti IncomRWA

IRWA USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na IRWA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami IRWA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte IncomRWA (IRWA) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute IncomRWA v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
IRWA/USDT
$0.0186
$0.0186
-0.58%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.7421

$0.00004380

$0.000018130

$0.23396

$0.000000002275

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

