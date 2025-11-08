Današnja cena kriptovalute IncomRWA v živo je 0.0186 USD. Tržna kapitalizacija IRWA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz IRWA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute IncomRWA v živo je 0.0186 USD. Tržna kapitalizacija IRWA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz IRWA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute IncomRWA (IRWA) v živo je $ 0.0186, s spremembo 0.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IRWA v USD je $ 0.0186 na IRWA.
Kriptovaluta IncomRWA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- IRWA. V zadnjih 24 urah se je IRWA trgovalo med $ 0.01853 (najnižje) in $ 0.0188 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je IRWA premaknil +0.21% v zadnji uri in +2.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.84K.
Tržne informacije IncomRWA (IRWA)
--
----
$ 63.84K
$ 63.84K$ 63.84K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija IncomRWA je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.84K. Obstoječa ponudba IRWA je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene IncomRWA, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01853
$ 0.01853$ 0.01853
24H Nizka
$ 0.0188
$ 0.0188$ 0.0188
24H Visoka
$ 0.01853
$ 0.01853$ 0.01853
$ 0.0188
$ 0.0188$ 0.0188
--
----
--
----
+0.21%
-0.58%
+2.31%
+2.31%
Zgodovina cen IncomRWA (IRWA) v USD
Sledite spremembam cen IncomRWA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0001085
-0.58%
30 dni
$ +0.00079
+4.43%
60 dni
$ +0.00264
+16.54%
90 dni
$ +0.0136
+272.00%
Današnja sprememba cene IncomRWA
Danes je IRWA zabeležil spremembo $ -0.0001085 (-0.58%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene IncomRWA
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00079 (+4.43%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene IncomRWA
Če pogled razširimo na 60 dni, se je IRWA spremenil za $ +0.00264 (+16.54%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene IncomRWA
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0136 (+272.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen IncomRWA (IRWA) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto IncomRWA
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute IncomRWA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute IncomRWA?
Several key factors influence IncomRWA (IRWA) token prices:
1. Real-world asset backing - The value and performance of underlying physical assets directly impact token valuation
2. Market demand and supply - Trading volume, investor interest, and token circulation affect price movements
3. Regulatory environment - Changes in RWA tokenization regulations can significantly influence investor confidence
4. Asset quality and diversification - The creditworthiness and variety of backing assets determine stability
5. Platform adoption - Increased usage of the IncomRWA ecosystem drives demand
6. Overall crypto market sentiment - Broader market trends affect all digital assets including IRWA
7. Interest rates - Changes in traditional finance rates impact RWA token attractiveness
8. Liquidity levels - Higher liquidity typically reduces price volatility
These factors combine to create IRWA's market price through complex interactions between traditional asset markets and cryptocurrency dynamics.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute IncomRWA?
People want to know IncomRWA (IRWA) price today for several key reasons: making informed investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.
Napoved cene za kriptovaluto IncomRWA
Napoved cene IncomRWA (IRWA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IRWA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen IncomRWA (IRWA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena IncomRWA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute IncomRWA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IRWA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute IncomRWA.
O IncomRWA
IRWA is a digital asset that operates on a blockchain network designed to facilitate secure and private transactions. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with a focus on providing a decentralized solution for online transactions. IRWA employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The asset's issuance model is designed to control the supply and maintain the value of the currency. IRWA's ecosystem is built with the intention of fostering a community of users who value privacy and security in their online transactions, making it a significant player in the realm of privacy-focused cryptocurrencies.
IRWA is a digital asset that operates on a blockchain network designed to facilitate secure and private transactions. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with a focus on providing a decentralized solution for online transactions. IRWA employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The asset's issuance model is designed to control the supply and maintain the value of the currency. IRWA's ecosystem is built with the intention of fostering a community of users who value privacy and security in their online transactions, making it a significant player in the realm of privacy-focused cryptocurrencies.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto IncomRWA
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto IncomRWA? Nakup IRWA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute IncomRWA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute IncomRWA (IRWA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in IncomRWA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto IncomRWA
Z lastništvom kriptovalute IncomRWA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.
IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.
IncomRWA Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje IncomRWA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o IncomRWA
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta IncomRWA?
Če bi kriptovaluta IncomRWA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute IncomRWA.
Koliko je kriptovaluta IncomRWA vredna danes?
Današnja cena kriptovalute IncomRWA je $ 0.0186. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta IncomRWA še vedno dobra naložba?
IncomRWA ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v IRWA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto IncomRWA?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto IncomRWA v vrednosti $ 63.84K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute IncomRWA?
Cena kriptovalute IRWA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute IncomRWA v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena IRWA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute IncomRWA?
Na ceno IRWA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,259
+1.44%
ETH
3,451.25
+4.66%
SOL
161.6
+3.98%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1071
+1.31%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za IRWA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par IRWA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute IncomRWA gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute IncomRWA letos rasla?
Cena kriptovalute IncomRWA bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute IncomRWA (IRWA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:52 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti IncomRWA (IRWA)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.