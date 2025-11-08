Današnja cena Holoworld AI

Današnja cena kriptovalute Holoworld AI (HOLO) v živo je $ 0.1138, s spremembo 4.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOLO v USD je $ 0.1138 na HOLO.

Kriptovaluta Holoworld AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HOLO. V zadnjih 24 urah se je HOLO trgovalo med $ 0.1013 (najnižje) in $ 0.1191 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je HOLO premaknil -1.73% v zadnji uri in -11.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 112.24K.

Tržne informacije Holoworld AI (HOLO)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 112.24K$ 112.24K $ 112.24K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 233.06M$ 233.06M $ 233.06M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 2,048,000,000 2,048,000,000 2,048,000,000 Skupna ponudba 2,048,000,000 2,048,000,000 2,048,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Holoworld AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 112.24K. Obstoječa ponudba HOLO je --, skupna ponudba pa znaša 2048000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 233.06M.