Današnja cena kriptovalute Holoworld AI (HOLO) v živo je $ 0.1138, s spremembo 4.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOLO v USD je $ 0.1138 na HOLO.
Kriptovaluta Holoworld AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HOLO. V zadnjih 24 urah se je HOLO trgovalo med $ 0.1013 (najnižje) in $ 0.1191 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je HOLO premaknil -1.73% v zadnji uri in -11.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 112.24K.
Tržne informacije Holoworld AI (HOLO)
$ 112.24K
$ 233.06M
2,048,000,000
2,048,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Holoworld AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 112.24K. Obstoječa ponudba HOLO je --, skupna ponudba pa znaša 2048000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 233.06M.
Zgodovina cene Holoworld AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1013
24H Nizka
$ 0.1191
24H Visoka
$ 0.1013
$ 0.1191
--
--
-1.73%
+4.59%
-11.38%
-11.38%
Zgodovina cen Holoworld AI (HOLO) v USD
Sledite spremembam cen Holoworld AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.004994
+4.59%
30 dni
$ -0.0807
-41.50%
60 dni
$ +0.0638
+127.60%
90 dni
$ +0.0638
+127.60%
Današnja sprememba cene Holoworld AI
Danes je HOLO zabeležil spremembo $ +0.004994 (+4.59%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Holoworld AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0807 (-41.50%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Holoworld AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je HOLO spremenil za $ +0.0638 (+127.60%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Holoworld AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0638 (+127.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Holoworld AI (HOLO) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Holoworld AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Holoworld AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Holoworld AI?
Several key factors influence Holoworld AI (HOLO) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies 2. Overall crypto market trends and Bitcoin's performance 3. Technology developments and platform updates 4. Partnership announcements and adoption rates 5. Trading volume and liquidity on exchanges 6. Regulatory news affecting AI or crypto sectors 7. Competition from other AI blockchain projects 8. Token supply dynamics and tokenomics 9. Community engagement and social media buzz 10. Broader economic conditions and risk appetite
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Holoworld AI?
People want to know Holoworld AI (HOLO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and market trends. Price monitoring helps identify entry/exit points and potential profit opportunities in the volatile crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto Holoworld AI
Napoved cene Holoworld AI (HOLO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HOLO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Holoworld AI (HOLO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Holoworld AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Holoworld AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HOLO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Holoworld AI.
O Holoworld AI
Holo (HOLO) is a decentralized hosting platform that enables fully-functional decentralized applications (dApps) to serve mainstream internet users. It is designed to act as a bridge between the broader internet and apps built using Holochain, a framework for developing dApps that are hosted by users on a peer-to-peer network rather than on centralized servers. HOLO operates on a unique Proof-of-Service consensus algorithm and has a supply model based on the hosting power provided by participants. The Holo network allows developers to build and run their applications without the need for blockchain, offering a scalable and user-friendly alternative to traditional blockchains.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Holoworld AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Holoworld AI? Nakup HOLO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Holoworld AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Holoworld AI (HOLO).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Holoworld AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Holoworld AI
Z lastništvom kriptovalute Holoworld AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.
Holoworld AI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Holoworld AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Holoworld AI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Holoworld AI?
Če bi kriptovaluta Holoworld AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Holoworld AI.
Koliko je kriptovaluta Holoworld AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Holoworld AI je $ 0.1138. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Holoworld AI še vedno dobra naložba?
Holoworld AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v HOLO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Holoworld AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Holoworld AI v vrednosti $ 112.24K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Holoworld AI?
Cena kriptovalute HOLO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Holoworld AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena HOLO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Holoworld AI?
Na ceno HOLO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,365.12
+1.55%
ETH
3,440.98
+4.35%
SOL
161.24
+3.75%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0948
+0.19%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za HOLO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par HOLO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Holoworld AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Holoworld AI letos rasla?
Cena kriptovalute Holoworld AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Holoworld AI (HOLO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:56:33 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.