Današnja cena kriptovalute Holoworld AI v živo je 0.1138 USD. Tržna kapitalizacija HOLO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz HOLO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o HOLO

Informacije o ceni HOLO

Kaj je HOLO

Bela knjiga HOLO

Uradna spletna stran HOLO

Tokenomika HOLO

Napoved cen HOLO

Zgodovina HOLO

HOLO Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute HOLO v fiat

Spot HOLO

Terminske pogodbe HOLO USDT-M

Holoworld AI Logotip

Cena Holoworld AI(HOLO)

Cena 1 HOLO v USD v živo:

$0.1138
+4.59%1D
Holoworld AI (HOLO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:56:33 (UTC+8)

Današnja cena Holoworld AI

Današnja cena kriptovalute Holoworld AI (HOLO) v živo je $ 0.1138, s spremembo 4.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOLO v USD je $ 0.1138 na HOLO.

Kriptovaluta Holoworld AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HOLO. V zadnjih 24 urah se je HOLO trgovalo med $ 0.1013 (najnižje) in $ 0.1191 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je HOLO premaknil -1.73% v zadnji uri in -11.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 112.24K.

Tržne informacije Holoworld AI (HOLO)

$ 112.24K
$ 233.06M
2,048,000,000
2,048,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Holoworld AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 112.24K. Obstoječa ponudba HOLO je --, skupna ponudba pa znaša 2048000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 233.06M.

Zgodovina cene Holoworld AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1013
24H Nizka
$ 0.1191
24H Visoka

$ 0.1013
$ 0.1191
--
--
-1.73%

+4.59%

-11.38%

-11.38%

Zgodovina cen Holoworld AI (HOLO) v USD

Sledite spremembam cen Holoworld AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.004994+4.59%
30 dni$ -0.0807-41.50%
60 dni$ +0.0638+127.60%
90 dni$ +0.0638+127.60%
Današnja sprememba cene Holoworld AI

Danes je HOLO zabeležil spremembo $ +0.004994 (+4.59%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Holoworld AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0807 (-41.50%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Holoworld AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je HOLO spremenil za $ +0.0638 (+127.60%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Holoworld AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0638 (+127.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Holoworld AI (HOLO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Holoworld AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Holoworld AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Holoworld AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Holoworld AI?

Several key factors influence Holoworld AI (HOLO) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies
2. Overall crypto market trends and Bitcoin's performance
3. Technology developments and platform updates
4. Partnership announcements and adoption rates
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory news affecting AI or crypto sectors
7. Competition from other AI blockchain projects
8. Token supply dynamics and tokenomics
9. Community engagement and social media buzz
10. Broader economic conditions and risk appetite

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Holoworld AI?

People want to know Holoworld AI (HOLO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and market trends. Price monitoring helps identify entry/exit points and potential profit opportunities in the volatile crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto Holoworld AI

Napoved cene Holoworld AI (HOLO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HOLO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Holoworld AI (HOLO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Holoworld AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Holoworld AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HOLO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Holoworld AI.

O Holoworld AI

Holo (HOLO) is a decentralized hosting platform that enables fully-functional decentralized applications (dApps) to serve mainstream internet users. It is designed to act as a bridge between the broader internet and apps built using Holochain, a framework for developing dApps that are hosted by users on a peer-to-peer network rather than on centralized servers. HOLO operates on a unique Proof-of-Service consensus algorithm and has a supply model based on the hosting power provided by participants. The Holo network allows developers to build and run their applications without the need for blockchain, offering a scalable and user-friendly alternative to traditional blockchains.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Holoworld AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Holoworld AI? Nakup HOLO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Holoworld AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Holoworld AI (HOLO).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Holoworld AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Holoworld AI

Z lastništvom kriptovalute Holoworld AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Holoworld AI (HOLO) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Ustvarjalec
Prevzemnik

Kaj je Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Holoworld AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Holoworld AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Holoworld AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Holoworld AI?
Če bi kriptovaluta Holoworld AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Holoworld AI.
Pomembne panožne novice Holoworld AI (HOLO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

