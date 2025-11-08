Današnja cena kriptovalute Game X v živo je 0.001234 USD. Tržna kapitalizacija GXT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GXT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Game X v živo je 0.001234 USD. Tržna kapitalizacija GXT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GXT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Game X (GXT) v živo je $ 0.001234, s spremembo 1.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GXT v USD je $ 0.001234 na GXT.
Kriptovaluta Game X je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GXT. V zadnjih 24 urah se je GXT trgovalo med $ 0.0011981 (najnižje) in $ 0.0012552 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je GXT premaknil -0.02% v zadnji uri in -7.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 237.33K.
Tržne informacije Game X (GXT)
$ 237.33K
$ 259.14M
210,000,000,000
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Game X je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 237.33K. Obstoječa ponudba GXT je --, skupna ponudba pa znaša 210000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 259.14M.
Zgodovina cene Game X, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0011981
24H Nizka
$ 0.0012552
24H Visoka
$ 0.0011981
$ 0.0012552
--
--
-0.02%
+1.45%
-7.16%
-7.16%
Zgodovina cen Game X (GXT) v USD
Sledite spremembam cen Game X za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000017637
+1.45%
30 dni
$ -0.0006685
-35.14%
60 dni
$ -0.0005193
-29.62%
90 dni
$ +0.001044
+549.47%
Današnja sprememba cene Game X
Danes je GXT zabeležil spremembo $ +0.000017637 (+1.45%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Game X
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0006685 (-35.14%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Game X
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GXT spremenil za $ -0.0005193 (-29.62%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Game X
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.001044 (+549.47%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Game X (GXT) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Game X, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Game X?
Several key factors influence Game X (GXT) token prices:
1. Gaming ecosystem adoption - User growth and engagement within Game X platform directly impacts demand 2. Token utility - In-game purchases, staking rewards, and governance functions drive usage 3. Market sentiment - Overall crypto market trends and gaming token sector performance 4. Partnership announcements - Collaborations with other gaming projects or platforms 5. Development milestones - Game updates, new features, and roadmap progress 6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges affect price stability 7. Tokenomics - Supply mechanics, burn events, and reward distributions 8. Competition - Performance relative to other gaming cryptocurrencies
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Game X?
People want to know Game X (GXT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps investors assess profit/loss, determine buying opportunities during dips, and evaluate overall investment performance in the gaming crypto sector.
Napoved cene za kriptovaluto Game X
Napoved cene Game X (GXT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GXT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Game X (GXT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Game X lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Game X v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GXT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Game X.
O Game X
Global Xchange Token (GXT) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as the primary medium of exchange within the Global Xchange ecosystem, a digital platform that aims to provide a wide range of financial services including payment, remittance, and investment. GXT uses the proof-of-stake consensus mechanism, which enables holders to participate in network governance and earn rewards. The token's issuance model is based on a fixed supply, with a portion of tokens allocated for rewards and incentives to encourage user participation and ecosystem growth. GXT's primary use case is to facilitate transactions within the Global Xchange platform, thereby promoting a seamless and efficient financial ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Game X
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Game X? Nakup GXT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Game X. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Game X (GXT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Game X bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Game X
Z lastništvom kriptovalute Game X se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Game X rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Game X.
Koliko je kriptovaluta Game X vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Game X je $ 0.001234. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Game X še vedno dobra naložba?
Game X ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GXT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Game X?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Game X v vrednosti $ 237.33K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Game X?
Cena kriptovalute GXT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Game X v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GXT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Game X?
Na ceno GXT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,285.01
+1.47%
ETH
3,450.99
+4.65%
SOL
161.29
+3.78%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.106
+1.21%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GXT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GXT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Game X gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Game X letos rasla?
Cena kriptovalute Game X bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Game X (GXT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:14 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.