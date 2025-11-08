BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Game X v živo je 0.001234 USD. Tržna kapitalizacija GXT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GXT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Game X v živo je 0.001234 USD. Tržna kapitalizacija GXT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GXT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GXT

Informacije o ceni GXT

Kaj je GXT

Uradna spletna stran GXT

Tokenomika GXT

Napoved cen GXT

Zgodovina GXT

GXT Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute GXT v fiat

Spot GXT

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Game X Logotip

Cena Game X(GXT)

Cena 1 GXT v USD v živo:

$0.001234
$0.001234$0.001234
+1.45%1D
USD
Game X (GXT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:14 (UTC+8)

Današnja cena Game X

Današnja cena kriptovalute Game X (GXT) v živo je $ 0.001234, s spremembo 1.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GXT v USD je $ 0.001234 na GXT.

Kriptovaluta Game X je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GXT. V zadnjih 24 urah se je GXT trgovalo med $ 0.0011981 (najnižje) in $ 0.0012552 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je GXT premaknil -0.02% v zadnji uri in -7.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 237.33K.

Tržne informacije Game X (GXT)

--
----

$ 237.33K
$ 237.33K$ 237.33K

$ 259.14M
$ 259.14M$ 259.14M

--
----

210,000,000,000
210,000,000,000 210,000,000,000

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Game X je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 237.33K. Obstoječa ponudba GXT je --, skupna ponudba pa znaša 210000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 259.14M.

Zgodovina cene Game X, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0011981
$ 0.0011981$ 0.0011981
24H Nizka
$ 0.0012552
$ 0.0012552$ 0.0012552
24H Visoka

$ 0.0011981
$ 0.0011981$ 0.0011981

$ 0.0012552
$ 0.0012552$ 0.0012552

--
----

--
----

-0.02%

+1.45%

-7.16%

-7.16%

Zgodovina cen Game X (GXT) v USD

Sledite spremembam cen Game X za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000017637+1.45%
30 dni$ -0.0006685-35.14%
60 dni$ -0.0005193-29.62%
90 dni$ +0.001044+549.47%
Današnja sprememba cene Game X

Danes je GXT zabeležil spremembo $ +0.000017637 (+1.45%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Game X

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0006685 (-35.14%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Game X

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GXT spremenil za $ -0.0005193 (-29.62%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Game X

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.001044 (+549.47%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Game X (GXT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Game X.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Game X

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Game X, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Game X?

Several key factors influence Game X (GXT) token prices:

1. Gaming ecosystem adoption - User growth and engagement within Game X platform directly impacts demand
2. Token utility - In-game purchases, staking rewards, and governance functions drive usage
3. Market sentiment - Overall crypto market trends and gaming token sector performance
4. Partnership announcements - Collaborations with other gaming projects or platforms
5. Development milestones - Game updates, new features, and roadmap progress
6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges affect price stability
7. Tokenomics - Supply mechanics, burn events, and reward distributions
8. Competition - Performance relative to other gaming cryptocurrencies

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Game X?

People want to know Game X (GXT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps investors assess profit/loss, determine buying opportunities during dips, and evaluate overall investment performance in the gaming crypto sector.

Napoved cene za kriptovaluto Game X

Napoved cene Game X (GXT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GXT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Game X (GXT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Game X lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Game X v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GXT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Game X.

O Game X

Global Xchange Token (GXT) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as the primary medium of exchange within the Global Xchange ecosystem, a digital platform that aims to provide a wide range of financial services including payment, remittance, and investment. GXT uses the proof-of-stake consensus mechanism, which enables holders to participate in network governance and earn rewards. The token's issuance model is based on a fixed supply, with a portion of tokens allocated for rewards and incentives to encourage user participation and ecosystem growth. GXT's primary use case is to facilitate transactions within the Global Xchange platform, thereby promoting a seamless and efficient financial ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Game X

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Game X? Nakup GXT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Game X. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Game X (GXT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Game X bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Game X (GXT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Game X

Z lastništvom kriptovalute Game X se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Game X (GXT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Game X (GXT)

GameX's proprietary token used within its Web3 gaming ecosystem.

Game X Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Game X razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Game X spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Game X

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Game X?
Če bi kriptovaluta Game X rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Game X.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:14 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Game X (GXT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Game X

GXT USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na GXT z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami GXT USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Game X (GXT) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Game X v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
GXT/USDT
$0.001234
$0.001234$0.001234
+1.47%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.7003
$2.7003$2.7003

+5,300.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004420
$0.00004420$0.00004420

+784.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016800
$0.000016800$0.000016800

+180.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23753
$0.23753$0.23753

+117.25%

0G

0G

0G

$1.571
$1.571$1.571

+50.47%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz GXT v USD

Znesek

GXT
GXT
USD
USD

1 GXT = 0.001234 USD