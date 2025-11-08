Današnja cena Game X

Današnja cena kriptovalute Game X (GXT) v živo je $ 0.001234, s spremembo 1.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GXT v USD je $ 0.001234 na GXT.

Kriptovaluta Game X je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GXT. V zadnjih 24 urah se je GXT trgovalo med $ 0.0011981 (najnižje) in $ 0.0012552 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je GXT premaknil -0.02% v zadnji uri in -7.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 237.33K.

Tržne informacije Game X (GXT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 237.33K$ 237.33K $ 237.33K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 259.14M$ 259.14M $ 259.14M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Javna veriga blokov SOL

