Kaj je SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp. Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito SQUID MEME upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.



Poleg tega lahko:

− Preverite razpoložljivost GAMEzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.

− Preberite ocene in analitiko o SQUID MEME v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo SQUID MEME nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene SQUID MEME (USD)

Koliko bo SQUID MEME (GAME) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v SQUID MEME (GAME) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za SQUID MEME.

Preverite napoved cene SQUID MEME zdaj!

Tokenomika SQUID MEME (GAME)

Z razumevanjem tokenomike SQUID MEME (GAME) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko GAME zdaj!

Kako kupiti SQUID MEME (GAME)

Iščete kako kupiti SQUID MEME? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite SQUID MEME na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

GAME v lokalne valute

Preizkusite pretvornik

SQUID MEME Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SQUID MEME razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SQUID MEME Koliko je danes vreden SQUID MEME (GAME)? Cena GAME v živo v USD je 39.0533 USD , ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki. Kakšna je trenutna cena GAME v USD? $ 39.0533 . Preverite Trenutna cena GAME v USD je. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov. Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe SQUID MEME? Tržna kapitalizacija za GAME je -- USD . Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev. Kolikšen je razpoložljivi obtok GAME? Razpoložljivi obtok GAME je -- USD . Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini GAME? GAME je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini -- USD . Kolikšna je bila najnižja cena GAME vseh časov (ATL)? GAME vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini -- USD . Kolikšen je volumen trgovanja GAME? 24-urni volumen trgovanja v živo za GAME je $ 512.21K USD . Bo GAME zrasel? Cena GAME se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen GAME

Pomembne panožne novosti SQUID MEME (GAME)

Čas (UTC+8) Vrsta Informacije 10-18 16:36:53 Posodobitve industrije Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone 10-18 09:33:00 Posodobitve industrije 24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July 10-17 19:52:08 Posodobitve industrije Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks 10-17 14:38:57 Posodobitve industrije US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49% 10-17 08:10:00 Posodobitve industrije Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89% 10-17 04:42:12 Posodobitve industrije Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025