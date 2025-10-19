Današnja cena SQUID MEME v živo je 39.0533 USD. Spremljajte posodobitve cen GAME v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen GAME.Današnja cena SQUID MEME v živo je 39.0533 USD. Spremljajte posodobitve cen GAME v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen GAME.

Več o GAME

Informacije o ceni GAME

Uradna spletna stran GAME

Tokenomika GAME

Napoved cen GAME

Zgodovina GAME

GAME Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute GAME v fiat

Spot GAME

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

SQUID MEME Logotip

Cena SQUID MEME(GAME)

Cena 1 GAME v USD v živo:

$39.0757
$39.0757$39.0757
-3.31%1D
USD
SQUID MEME (GAME) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-19 09:59:21 (UTC+8)

Informacije o ceni SQUID MEME (GAME) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 38.7
$ 38.7$ 38.7
24H Nizka
$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931
24H Visoka

$ 38.7
$ 38.7$ 38.7

$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931

--
----

--
----

-0.11%

-3.30%

-0.12%

-0.12%

Cena SQUID MEME (GAME) v realnem času je $ 39.0533. V zadnjih 24 urah se je GAME trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 38.7 in najvišjo vrednostjo $ 42.9931, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena GAME v vseh časov je --, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov --.

Kratkoročna uspešnost GAME se je v zadnji uri spremenila za -0.11%, v 24 urah -3.30% in v 7 dneh -0.12%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije SQUID MEME (GAME)

--
----

$ 512.21K
$ 512.21K$ 512.21K

$ 17.81B
$ 17.81B$ 17.81B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija SQUID MEME je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 512.21K. Obstoječa ponudba GAME je --, skupna ponudba pa znaša 456000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.81B.

Zgodovina cen SQUID MEME (GAME) v USD

Sledite spremembam cen SQUID MEME za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -1.337683-3.30%
30 dni$ +11.6535+42.53%
60 dni$ +14.6603+60.10%
90 dni$ +24.7533+173.10%
Današnja sprememba cene SQUID MEME

Danes je GAME zabeležil spremembo $ -1.337683 (-3.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene SQUID MEME

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +11.6535 (+42.53%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene SQUID MEME

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GAME spremenil za $ +14.6603 (+60.10%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene SQUID MEME

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +24.7533 (+173.10%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SQUID MEME (GAME) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SQUID MEME.

Kaj je SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito SQUID MEME upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost GAMEzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o SQUID MEME v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo SQUID MEME nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene SQUID MEME (USD)

Koliko bo SQUID MEME (GAME) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v SQUID MEME (GAME) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za SQUID MEME.

Preverite napoved cene SQUID MEME zdaj!

Tokenomika SQUID MEME (GAME)

Z razumevanjem tokenomike SQUID MEME (GAME) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko GAME zdaj!

Kako kupiti SQUID MEME (GAME)

Iščete kako kupiti SQUID MEME? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite SQUID MEME na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

GAME v lokalne valute

1 SQUID MEME (GAME) v VND
1,027,687.5895
1 SQUID MEME (GAME) v AUD
A$59.751549
1 SQUID MEME (GAME) v GBP
28.899442
1 SQUID MEME (GAME) v EUR
33.195305
1 SQUID MEME (GAME) v USD
$39.0533
1 SQUID MEME (GAME) v MYR
RM164.804926
1 SQUID MEME (GAME) v TRY
1,635.161671
1 SQUID MEME (GAME) v JPY
¥5,857.995
1 SQUID MEME (GAME) v ARS
ARS$56,845.98348
1 SQUID MEME (GAME) v RUB
3,165.660498
1 SQUID MEME (GAME) v INR
3,437.471466
1 SQUID MEME (GAME) v IDR
Rp650,888.072978
1 SQUID MEME (GAME) v PHP
2,269.777796
1 SQUID MEME (GAME) v EGP
￡E.1,858.156014
1 SQUID MEME (GAME) v BRL
R$210.88782
1 SQUID MEME (GAME) v CAD
C$54.67462
1 SQUID MEME (GAME) v BDT
4,771.141661
1 SQUID MEME (GAME) v NGN
57,431.001914
1 SQUID MEME (GAME) v COP
$150,784.7913
1 SQUID MEME (GAME) v ZAR
R.677.965288
1 SQUID MEME (GAME) v UAH
1,634.771138
1 SQUID MEME (GAME) v TZS
T.Sh.96,190.230565
1 SQUID MEME (GAME) v VES
Bs7,849.7133
1 SQUID MEME (GAME) v CLP
$37,334.9548
1 SQUID MEME (GAME) v PKR
Rs11,088.012936
1 SQUID MEME (GAME) v KZT
21,075.503878
1 SQUID MEME (GAME) v THB
฿1,274.699712
1 SQUID MEME (GAME) v TWD
NT$1,196.202579
1 SQUID MEME (GAME) v AED
د.إ143.325611
1 SQUID MEME (GAME) v CHF
Fr30.852107
1 SQUID MEME (GAME) v HKD
HK$303.444141
1 SQUID MEME (GAME) v AMD
֏15,043.33116
1 SQUID MEME (GAME) v MAD
.د.م358.118761
1 SQUID MEME (GAME) v MXN
$717.409121
1 SQUID MEME (GAME) v SAR
ريال146.449875
1 SQUID MEME (GAME) v ETB
Br5,791.60439
1 SQUID MEME (GAME) v KES
KSh5,059.355015
1 SQUID MEME (GAME) v JOD
د.أ27.6887897
1 SQUID MEME (GAME) v PLN
142.154012
1 SQUID MEME (GAME) v RON
лв170.272388
1 SQUID MEME (GAME) v SEK
kr368.272619
1 SQUID MEME (GAME) v BGN
лв65.219011
1 SQUID MEME (GAME) v HUF
Ft13,048.098063
1 SQUID MEME (GAME) v CZK
813.870772
1 SQUID MEME (GAME) v KWD
د.ك11.9112565
1 SQUID MEME (GAME) v ILS
128.87589
1 SQUID MEME (GAME) v BOB
Bs270.639369
1 SQUID MEME (GAME) v AZN
66.39061
1 SQUID MEME (GAME) v TJS
SM361.243025
1 SQUID MEME (GAME) v GEL
105.44391
1 SQUID MEME (GAME) v AOA
Kz35,795.864247
1 SQUID MEME (GAME) v BHD
.د.ب14.6840408
1 SQUID MEME (GAME) v BMD
$39.0533
1 SQUID MEME (GAME) v DKK
kr249.94112
1 SQUID MEME (GAME) v HNL
L1,028.663922
1 SQUID MEME (GAME) v MUR
1,758.570099
1 SQUID MEME (GAME) v NAD
$683.042217
1 SQUID MEME (GAME) v NOK
kr392.876198
1 SQUID MEME (GAME) v NZD
$67.952742
1 SQUID MEME (GAME) v PAB
B/.39.0533
1 SQUID MEME (GAME) v PGK
K166.757591
1 SQUID MEME (GAME) v QAR
ر.ق142.544545
1 SQUID MEME (GAME) v RSD
дин.3,924.075584
1 SQUID MEME (GAME) v UZS
soʻm476,259.679896
1 SQUID MEME (GAME) v ALL
L3,237.909103
1 SQUID MEME (GAME) v ANG
ƒ69.905407
1 SQUID MEME (GAME) v AWG
ƒ70.29594
1 SQUID MEME (GAME) v BBD
$78.1066
1 SQUID MEME (GAME) v BAM
KM65.219011
1 SQUID MEME (GAME) v BIF
Fr115,519.6614
1 SQUID MEME (GAME) v BND
$50.378757
1 SQUID MEME (GAME) v BSD
$39.0533
1 SQUID MEME (GAME) v JMD
$6,295.782493
1 SQUID MEME (GAME) v KHR
157,472.668925
1 SQUID MEME (GAME) v KMF
Fr16,480.4926
1 SQUID MEME (GAME) v LAK
848,984.765629
1 SQUID MEME (GAME) v LKR
රු11,859.315611
1 SQUID MEME (GAME) v MDL
L660.391303
1 SQUID MEME (GAME) v MGA
Ar174,344.866124
1 SQUID MEME (GAME) v MOP
P313.207466
1 SQUID MEME (GAME) v MVR
597.51549
1 SQUID MEME (GAME) v MWK
MK67,918.765629
1 SQUID MEME (GAME) v MZN
MT2,495.896403
1 SQUID MEME (GAME) v NPR
रु5,516.669158
1 SQUID MEME (GAME) v PYG
278,918.6686
1 SQUID MEME (GAME) v RWF
Fr56,822.5515
1 SQUID MEME (GAME) v SBD
$321.408659
1 SQUID MEME (GAME) v SCR
543.231403
1 SQUID MEME (GAME) v SRD
$1,539.090553
1 SQUID MEME (GAME) v SVC
$342.497441
1 SQUID MEME (GAME) v SZL
L682.651684
1 SQUID MEME (GAME) v TMT
m136.68655
1 SQUID MEME (GAME) v TND
د.ت114.3480624
1 SQUID MEME (GAME) v TTD
$265.56244
1 SQUID MEME (GAME) v UGX
Sh136,530.3368
1 SQUID MEME (GAME) v XAF
Fr21,947.9546
1 SQUID MEME (GAME) v XCD
$105.44391
1 SQUID MEME (GAME) v XOF
Fr21,947.9546
1 SQUID MEME (GAME) v XPF
Fr3,983.4366
1 SQUID MEME (GAME) v BWP
P524.876352
1 SQUID MEME (GAME) v BZD
$78.497133
1 SQUID MEME (GAME) v CVE
$3,694.44218
1 SQUID MEME (GAME) v DJF
Fr6,951.4874
1 SQUID MEME (GAME) v DOP
$2,472.854956
1 SQUID MEME (GAME) v DZD
د.ج5,061.698213
1 SQUID MEME (GAME) v FJD
$88.650991
1 SQUID MEME (GAME) v GNF
Fr339,568.4435
1 SQUID MEME (GAME) v GTQ
Q299.929344
1 SQUID MEME (GAME) v GYD
$8,193.772873
1 SQUID MEME (GAME) v ISK
kr4,725.4493

SQUID MEME Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SQUID MEME razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna SQUID MEME spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SQUID MEME

Koliko je danes vreden SQUID MEME (GAME)?
Cena GAME v živo v USD je 39.0533 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena GAME v USD?
Trenutna cena GAME v USD je $ 39.0533. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe SQUID MEME?
Tržna kapitalizacija za GAME je -- USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok GAME?
Razpoložljivi obtok GAME je -- USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini GAME?
GAME je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini -- USD.
Kolikšna je bila najnižja cena GAME vseh časov (ATL)?
GAME vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini -- USD.
Kolikšen je volumen trgovanja GAME?
24-urni volumen trgovanja v živo za GAME je $ 512.21K USD.
Bo GAME zrasel?
Cena GAME se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen GAME.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-19 09:59:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti SQUID MEME (GAME)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-18 16:36:53Posodobitve industrije
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Posodobitve industrije
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Posodobitve industrije
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Posodobitve industrije
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Posodobitve industrije
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz GAME v USD

Znesek

GAME
GAME
USD
USD

1 GAME = 39.0533 USD

Trgujte GAME

GAME/USDT
$39.0757
$39.0757$39.0757
-3.28%

Pridružite se MEXC še danes

-- pristojbina ustvarjalca spot, -- pristojbina prevzemnika spot
-- pristojbina ustvarjalca terminskih pogodb, -- pristojbina prevzemnika terminskih pogodb