Cena SQUID MEME(GAME)
-0.11%
-3.30%
-0.12%
-0.12%
Cena SQUID MEME (GAME) v realnem času je $ 39.0533. V zadnjih 24 urah se je GAME trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 38.7 in najvišjo vrednostjo $ 42.9931, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena GAME v vseh časov je --, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov --.
Kratkoročna uspešnost GAME se je v zadnji uri spremenila za -0.11%, v 24 urah -3.30% in v 7 dneh -0.12%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.
TONCOIN
Trenutna tržna kapitalizacija SQUID MEME je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 512.21K. Obstoječa ponudba GAME je --, skupna ponudba pa znaša 456000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.81B.
Sledite spremembam cen SQUID MEME za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ -1.337683
|-3.30%
|30 dni
|$ +11.6535
|+42.53%
|60 dni
|$ +14.6603
|+60.10%
|90 dni
|$ +24.7533
|+173.10%
Danes je GAME zabeležil spremembo $ -1.337683 (-3.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +11.6535 (+42.53%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GAME spremenil za $ +14.6603 (+60.10%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +24.7533 (+173.10%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.
Za bolj poglobljeno razumevanje SQUID MEME razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
