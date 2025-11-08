BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Griffin AI v živo je 0.005239 USD. Tržna kapitalizacija GAIN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GAIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Griffin AI Logotip

Cena Griffin AI(GAIN)

Cena 1 GAIN v USD v živo:

$0.005239
-0.83%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:42 (UTC+8)

Današnja cena Griffin AI

Današnja cena kriptovalute Griffin AI (GAIN) v živo je $ 0.005239, s spremembo 0.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GAIN v USD je $ 0.005239 na GAIN.

Kriptovaluta Griffin AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GAIN. V zadnjih 24 urah se je GAIN trgovalo med $ 0.004837 (najnižje) in $ 0.005628 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je GAIN premaknil -0.97% v zadnji uri in -25.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 49.32K.

Tržne informacije Griffin AI (GAIN)

$ 49.32K
$ 5.24M
1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Griffin AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 49.32K. Obstoječa ponudba GAIN je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.24M.

Zgodovina cene Griffin AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.004837
24H Nizka
$ 0.005628
24H Visoka

-0.97%

-0.83%

-25.31%

-25.31%

Zgodovina cen Griffin AI (GAIN) v USD

Sledite spremembam cen Griffin AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00004385-0.83%
30 dni$ -0.020241-79.44%
60 dni$ -0.014761-73.81%
90 dni$ -0.014761-73.81%
Današnja sprememba cene Griffin AI

Danes je GAIN zabeležil spremembo $ -0.00004385 (-0.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Griffin AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.020241 (-79.44%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Griffin AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GAIN spremenil za $ -0.014761 (-73.81%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Griffin AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.014761 (-73.81%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Griffin AI (GAIN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Griffin AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Griffin AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Griffin AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Griffin AI?

Several key factors influence Griffin AI (GAIN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GAIN pricing.

Technology Development: Progress in Griffin AI's artificial intelligence capabilities and platform updates drive value.

Adoption Rate: Real-world usage of Griffin AI services and partnerships with businesses affect demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can stabilize or increase prices.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies influences market position.

Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency affect investor confidence.

Token Utility: Actual use cases within the Griffin AI ecosystem create genuine demand.

Supply Dynamics: Token burning, staking mechanisms, and circulation supply impact scarcity.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Griffin AI?

People want to know Griffin AI (GAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Griffin AI

Napoved cene Griffin AI (GAIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GAIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Griffin AI (GAIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Griffin AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Griffin AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GAIN za obdobje 2025–2026.

O Griffin AI

GAIN (GAIN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a primary focus on providing a secure and efficient means of transferring value. GAIN uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the currency to validate transactions and earn rewards, thus incentivizing participation in the network. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GAIN tokens. This cryptocurrency is typically used within its native ecosystem for various purposes, including payments, staking, and participation in decentralized applications (dApps). As a digital asset, GAIN embodies the principles of decentralization, transparency, and security inherent to blockchain technology.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Griffin AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Griffin AI? Nakup GAIN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Griffin AI (GAIN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Griffin AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Griffin AI (GAIN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Griffin AI

Z lastništvom kriptovalute Griffin AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Griffin AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Griffin AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Griffin AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Griffin AI?
Če bi kriptovaluta Griffin AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Griffin AI.
Pomembne panožne novosti Griffin AI (GAIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
