Današnja cena Griffin AI

Današnja cena kriptovalute Griffin AI (GAIN) v živo je $ 0.005239, s spremembo 0.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GAIN v USD je $ 0.005239 na GAIN.

Kriptovaluta Griffin AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GAIN. V zadnjih 24 urah se je GAIN trgovalo med $ 0.004837 (najnižje) in $ 0.005628 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je GAIN premaknil -0.97% v zadnji uri in -25.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 49.32K.

Tržne informacije Griffin AI (GAIN)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 49.32K$ 49.32K $ 49.32K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Griffin AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 49.32K. Obstoječa ponudba GAIN je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.24M.