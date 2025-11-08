Današnja cena kriptovalute Flux AI v živo je 0.0000173 USD. Tržna kapitalizacija FLUXAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FLUXAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Flux AI v živo je 0.0000173 USD. Tržna kapitalizacija FLUXAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FLUXAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Flux AI (FLUXAI) v živo je $ 0.0000173, s spremembo 16.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLUXAI v USD je $ 0.0000173 na FLUXAI.
Kriptovaluta Flux AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FLUXAI. V zadnjih 24 urah se je FLUXAI trgovalo med $ 0.0000148 (najnižje) in $ 0.000024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je FLUXAI premaknil -4.42% v zadnji uri in -89.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 34.01K.
Tržne informacije Flux AI (FLUXAI)
$ 34.01K
$ 17.30K
1,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Flux AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 34.01K. Obstoječa ponudba FLUXAI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.30K.
Zgodovina cene Flux AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-4.42%
+16.89%
-89.89%
-89.89%
Zgodovina cen Flux AI (FLUXAI) v USD
Sledite spremembam cen Flux AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000025
+16.89%
30 dni
$ -0.0063637
-99.73%
60 dni
$ -0.0009827
-98.27%
90 dni
$ -0.0009827
-98.27%
Današnja sprememba cene Flux AI
Danes je FLUXAI zabeležil spremembo $ +0.0000025 (+16.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Flux AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0063637 (-99.73%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Flux AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FLUXAI spremenil za $ -0.0009827 (-98.27%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Flux AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0009827 (-98.27%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Flux AI (FLUXAI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Flux AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Flux AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Flux AI?
Several key factors influence Flux AI (FLUXAI) token prices:
Technology Development: Progress in AI integration, platform updates, and new feature releases drive price movements.
Adoption Rate: Increased usage of Flux AI services and partnerships with other projects boost demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.
Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies affects market positioning.
Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.
Token Utility: Real-world use cases and staking rewards create intrinsic value demand.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Flux AI?
People want to know Flux AI (FLUXAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.
Napoved cene za kriptovaluto Flux AI
Napoved cene Flux AI (FLUXAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FLUXAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Flux AI (FLUXAI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Flux AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Flux AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FLUXAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Flux AI.
O Flux AI
FLUXAI is a digital asset that operates within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. Its primary purpose is to facilitate the development and deployment of AI models on the blockchain, thereby democratizing access to AI technology. FLUXAI utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset is typically used by developers and data scientists who wish to leverage the benefits of AI in a decentralized and secure manner. By integrating AI with blockchain, FLUXAI aims to provide a platform where AI models can be built, shared, and monetized in a transparent and equitable ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Flux AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Flux AI? Nakup FLUXAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Flux AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Flux AI (FLUXAI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Flux AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Flux AI
Z lastništvom kriptovalute Flux AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Flux AI?
Če bi kriptovaluta Flux AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Flux AI.
Koliko je kriptovaluta Flux AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Flux AI je $ 0.0000173. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Flux AI še vedno dobra naložba?
Flux AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FLUXAI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Flux AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Flux AI v vrednosti $ 34.01K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Flux AI?
Cena kriptovalute FLUXAI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Flux AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FLUXAI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Flux AI?
Na ceno FLUXAI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FLUXAI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FLUXAI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Flux AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Flux AI letos rasla?
Cena kriptovalute Flux AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Flux AI (FLUXAI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:53:49 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Flux AI (FLUXAI)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.