Današnja cena Flux AI

Današnja cena kriptovalute Flux AI (FLUXAI) v živo je $ 0.0000173, s spremembo 16.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLUXAI v USD je $ 0.0000173 na FLUXAI.

Kriptovaluta Flux AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FLUXAI. V zadnjih 24 urah se je FLUXAI trgovalo med $ 0.0000148 (najnižje) in $ 0.000024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FLUXAI premaknil -4.42% v zadnji uri in -89.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 34.01K.

Tržne informacije Flux AI (FLUXAI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 34.01K$ 34.01K $ 34.01K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.30K$ 17.30K $ 17.30K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Flux AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 34.01K. Obstoječa ponudba FLUXAI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.30K.