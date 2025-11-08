BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Flux AI v živo je 0.0000173 USD. Tržna kapitalizacija FLUXAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FLUXAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Flux AI v živo je 0.0000173 USD. Tržna kapitalizacija FLUXAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FLUXAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FLUXAI

Informacije o ceni FLUXAI

Kaj je FLUXAI

Bela knjiga FLUXAI

Uradna spletna stran FLUXAI

Tokenomika FLUXAI

Napoved cen FLUXAI

Zgodovina FLUXAI

FLUXAI Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute FLUXAI v fiat

Spot FLUXAI

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Flux AI Logotip

Cena Flux AI(FLUXAI)

Cena 1 FLUXAI v USD v živo:

$0.0000173
$0.0000173$0.0000173
+16.89%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:53:49 (UTC+8)

Današnja cena Flux AI

Današnja cena kriptovalute Flux AI (FLUXAI) v živo je $ 0.0000173, s spremembo 16.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLUXAI v USD je $ 0.0000173 na FLUXAI.

Kriptovaluta Flux AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FLUXAI. V zadnjih 24 urah se je FLUXAI trgovalo med $ 0.0000148 (najnižje) in $ 0.000024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FLUXAI premaknil -4.42% v zadnji uri in -89.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 34.01K.

Tržne informacije Flux AI (FLUXAI)

--
----

$ 34.01K
$ 34.01K$ 34.01K

$ 17.30K
$ 17.30K$ 17.30K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Flux AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 34.01K. Obstoječa ponudba FLUXAI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.30K.

Zgodovina cene Flux AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000148
$ 0.0000148$ 0.0000148
24H Nizka
$ 0.000024
$ 0.000024$ 0.000024
24H Visoka

$ 0.0000148
$ 0.0000148$ 0.0000148

$ 0.000024
$ 0.000024$ 0.000024

--
----

--
----

-4.42%

+16.89%

-89.89%

-89.89%

Zgodovina cen Flux AI (FLUXAI) v USD

Sledite spremembam cen Flux AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000025+16.89%
30 dni$ -0.0063637-99.73%
60 dni$ -0.0009827-98.27%
90 dni$ -0.0009827-98.27%
Današnja sprememba cene Flux AI

Danes je FLUXAI zabeležil spremembo $ +0.0000025 (+16.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Flux AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0063637 (-99.73%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Flux AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FLUXAI spremenil za $ -0.0009827 (-98.27%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Flux AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0009827 (-98.27%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Flux AI (FLUXAI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Flux AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Flux AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Flux AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Flux AI?

Several key factors influence Flux AI (FLUXAI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact FLUXAI pricing.

Technology Development: Progress in AI integration, platform updates, and new feature releases drive price movements.

Adoption Rate: Increased usage of Flux AI services and partnerships with other projects boost demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies affects market positioning.

Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.

Token Utility: Real-world use cases and staking rewards create intrinsic value demand.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Flux AI?

People want to know Flux AI (FLUXAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Napoved cene za kriptovaluto Flux AI

Napoved cene Flux AI (FLUXAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FLUXAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Flux AI (FLUXAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Flux AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Flux AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FLUXAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Flux AI.

O Flux AI

FLUXAI is a digital asset that operates within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. Its primary purpose is to facilitate the development and deployment of AI models on the blockchain, thereby democratizing access to AI technology. FLUXAI utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset is typically used by developers and data scientists who wish to leverage the benefits of AI in a decentralized and secure manner. By integrating AI with blockchain, FLUXAI aims to provide a platform where AI models can be built, shared, and monetized in a transparent and equitable ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Flux AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Flux AI? Nakup FLUXAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Flux AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Flux AI (FLUXAI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Flux AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Flux AI (FLUXAI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Flux AI

Z lastništvom kriptovalute Flux AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Flux AI (FLUXAI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Flux AI (FLUXAI)

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Flux AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Flux AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Flux AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Flux AI?
Če bi kriptovaluta Flux AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Flux AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:53:49 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Flux AI (FLUXAI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Flux AI

FLUXAI USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na FLUXAI z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami FLUXAI USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Flux AI (FLUXAI) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Flux AI v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
FLUXAI/USDT
$0.0000173
$0.0000173$0.0000173
+4.21%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.2000
$1.2000$1.2000

+2,300.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004207
$0.00004207$0.00004207

+741.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000023247
$0.000023247$0.000023247

+287.45%

Flux

Flux

FLUX

$0.22649
$0.22649$0.22649

+107.16%

0G

0G

0G

$1.569
$1.569$1.569

+50.28%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz FLUXAI v USD

Znesek

FLUXAI
FLUXAI
USD
USD

1 FLUXAI = 0.0000173 USD