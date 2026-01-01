BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute FAFO v živo je 0.00011285 USD. Tržna kapitalizacija FAFO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FAFO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.00011285
$0.00011285$0.00011285
0.00%1D
FAFO (FAFO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2026-01-25 00:00:55 (UTC+8)

Današnja cena FAFO

Današnja cena kriptovalute FAFO (FAFO) v živo je $ 0.00011285, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FAFO v USD je $ 0.00011285 na FAFO.

Kriptovaluta FAFO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FAFO. V zadnjih 24 urah se je FAFO trgovalo med $ 0.00009574 (najnižje) in $ 0.00014915 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FAFO premaknil -10.62% v zadnji uri in +52.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 51.51K.

Tržne informacije FAFO (FAFO)

--
----

$ 51.51K
$ 51.51K$ 51.51K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija FAFO je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 51.51K. Obstoječa ponudba FAFO je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene FAFO, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00009574
$ 0.00009574$ 0.00009574
24H Nizka
$ 0.00014915
$ 0.00014915$ 0.00014915
24H Visoka

$ 0.00009574
$ 0.00009574$ 0.00009574

$ 0.00014915
$ 0.00014915$ 0.00014915

--
----

--
----

-10.62%

0.00%

+52.08%

+52.08%

Zgodovina cen FAFO (FAFO) v USD

Sledite spremembam cen FAFO za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 00.00%
30 dni$ -0.00088715-88.72%
60 dni$ -0.00088715-88.72%
90 dni$ -0.00088715-88.72%
Današnja sprememba cene FAFO

Danes je FAFO zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene FAFO

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00088715 (-88.72%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene FAFO

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FAFO spremenil za $ -0.00088715 (-88.72%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene FAFO

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00088715 (-88.72%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen FAFO (FAFO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen FAFO.

Napoved cene za kriptovaluto FAFO

Napoved cene FAFO (FAFO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FAFO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cene kriptovalute FAFO (FAFO) za leto 2040 (čez 14 let)

Leta 2040 bi cena FAFO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute FAFO v 2026–2027? Obiščite našo stran z napovedmi cen za FAFO, kjer so na voljo napovedi cen za posamezna leta 2026–2027, kliknite FAFONapovedi cen.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto FAFO

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto FAFO? Nakup FAFO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute FAFO. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute FAFO (FAFO).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.
3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in FAFO bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu FAFO (FAFO)

Kaj lahko storite s kriptovaluto FAFO

Z lastništvom kriptovalute FAFO se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

  • Raziščite trg spot MEXC

    Raziščite trg spot MEXC

    Trgujte z več kot 2,800 žetoni z izjemno nizkimi pristojbinami.

    Trgovanje s terminskimi pogodbami

    Trgovanje s terminskimi pogodbami

    Trgujte z do 500-kratnim vzvodom in visoko likvidnostjo.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Zastavite žetone in zaslužite neverjetne airdrope.

    Predtrgovanje MEXC

    Predtrgovanje MEXC

    Kupite in prodajte nove žetone, preden so uradno v kotaciji.

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup FAFO (FAFO) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

FAFO Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje FAFO razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o FAFO

Pomembne panožne novosti FAFO (FAFO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
01-22 19:16:51Posodobitve industrije
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Posodobitve industrije
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Posodobitve industrije
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Posodobitve industrije
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Posodobitve industrije
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Posodobitve industrije
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

FAFO Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025
Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025
Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti FAFO

FAFO USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na FAFO z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami FAFO USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte FAFO (FAFO) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute FAFO v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
FAFO/USDT
$0.00011285
$0.00011285$0.00011285
-0.01%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
USDCoin

USDCoin

USDC
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SagaPop

SagaPop

SGP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CrypstocksAI

CrypstocksAI

MVP

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Traleos

Traleos

TAL

$1.5578
$1.5578$1.5578

+523.12%

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.01764
$0.01764$0.01764

+1.26%

DisclaimerCoin

DisclaimerCoin

DONT

$0.00002450
$0.00002450$0.00002450

-0.32%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

Traleos

Traleos

TAL

$1.5578
$1.5578$1.5578

+523.12%

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.0042
$0.0042$0.0042

+40.00%

AssetX Labs

AssetX Labs

AXLT

$0.0000000001980
$0.0000000001980$0.0000000001980

+48.42%

IQ Agent Wiki

IQ Agent Wiki

IQAGENT

$0.000000000003552
$0.000000000003552$0.000000000003552

+18.43%

Irys

Irys

IRYS

$0.04873
$0.04873$0.04873

+2.46%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz FAFO v USD

Znesek

FAFO
FAFO
USD
USD

1 FAFO = 0.00011285 USD