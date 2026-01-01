Današnja cena FAFO

Današnja cena kriptovalute FAFO (FAFO) v živo je $ 0.00011285, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FAFO v USD je $ 0.00011285 na FAFO.

Kriptovaluta FAFO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FAFO. V zadnjih 24 urah se je FAFO trgovalo med $ 0.00009574 (najnižje) in $ 0.00014915 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FAFO premaknil -10.62% v zadnji uri in +52.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 51.51K.

Tržne informacije FAFO (FAFO)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 51.51K$ 51.51K $ 51.51K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

