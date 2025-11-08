Današnja cena Eclipse

Današnja cena kriptovalute Eclipse (ES) v živo je $ 0.10549, s spremembo 2.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ES v USD je $ 0.10549 na ES.

Kriptovaluta Eclipse je trenutno na #981. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.99M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 132.65M ES. V zadnjih 24 urah se je ES trgovalo med $ 0.09857 (najnižje) in $ 0.10704 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.7106542736874376, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.07407824397399612.

V kratkoročni uspešnosti se je ES premaknil +0.24% v zadnji uri in -3.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 199.63K.

Tržne informacije Eclipse (ES)

Uvrstitev No.981 Tržna kapitalizacija $ 13.99M$ 13.99M $ 13.99M Volumen (24H) $ 199.63K$ 199.63K $ 199.63K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 105.49M$ 105.49M $ 105.49M Zaloga v obtoku 132.65M 132.65M 132.65M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 13.26% Javna veriga blokov ECLIPSE

