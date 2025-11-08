BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Eclipse v živo je 0.10549 USD. Tržna kapitalizacija ES je 13,993,022.7514 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ES v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Eclipse v živo je 0.10549 USD. Tržna kapitalizacija ES je 13,993,022.7514 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ES v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ES

Informacije o ceni ES

Kaj je ES

Bela knjiga ES

Uradna spletna stran ES

Tokenomika ES

Napoved cen ES

Zgodovina ES

ES Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ES v fiat

Spot ES

Terminske pogodbe ES USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Eclipse Logotip

Cena Eclipse(ES)

Cena 1 ES v USD v živo:

$0.10541
$0.10541$0.10541
+2.57%1D
USD
Eclipse (ES) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:49 (UTC+8)

Današnja cena Eclipse

Današnja cena kriptovalute Eclipse (ES) v živo je $ 0.10549, s spremembo 2.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ES v USD je $ 0.10549 na ES.

Kriptovaluta Eclipse je trenutno na #981. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.99M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 132.65M ES. V zadnjih 24 urah se je ES trgovalo med $ 0.09857 (najnižje) in $ 0.10704 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.7106542736874376, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.07407824397399612.

V kratkoročni uspešnosti se je ES premaknil +0.24% v zadnji uri in -3.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 199.63K.

Tržne informacije Eclipse (ES)

No.981

$ 13.99M
$ 13.99M$ 13.99M

$ 199.63K
$ 199.63K$ 199.63K

$ 105.49M
$ 105.49M$ 105.49M

132.65M
132.65M 132.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.26%

ECLIPSE

Trenutna tržna kapitalizacija Eclipse je $ 13.99M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 199.63K. Obstoječa ponudba ES je 132.65M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 105.49M.

Zgodovina cene Eclipse, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.09857
$ 0.09857$ 0.09857
24H Nizka
$ 0.10704
$ 0.10704$ 0.10704
24H Visoka

$ 0.09857
$ 0.09857$ 0.09857

$ 0.10704
$ 0.10704$ 0.10704

$ 0.7106542736874376
$ 0.7106542736874376$ 0.7106542736874376

$ 0.07407824397399612
$ 0.07407824397399612$ 0.07407824397399612

+0.24%

+2.57%

-3.18%

-3.18%

Zgodovina cen Eclipse (ES) v USD

Sledite spremembam cen Eclipse za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0026412+2.57%
30 dni$ -0.01541-12.75%
60 dni$ -0.03401-24.38%
90 dni$ -0.11461-52.08%
Današnja sprememba cene Eclipse

Danes je ES zabeležil spremembo $ +0.0026412 (+2.57%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Eclipse

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01541 (-12.75%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Eclipse

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ES spremenil za $ -0.03401 (-24.38%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Eclipse

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.11461 (-52.08%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Eclipse (ES) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Eclipse.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Eclipse

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Eclipse, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Eclipse?

Several key factors influence Eclipse (ES) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ES pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Eclipse's blockchain platform drives demand and price appreciation.

Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and development milestones affect investor perception.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.

Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets influence investor behavior.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms affects ES market position.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with major projects boost credibility and demand.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term value.

These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Eclipse?

People want to know Eclipse (ES) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.

Profit taking - Knowing when gains have reached target levels for selling decisions.

FOMO prevention - Staying informed helps avoid impulsive decisions based on market hype.

Technical analysis - Daily prices provide data for chart patterns and trend analysis.

News correlation - Price changes often reflect project developments, partnerships, or market sentiment.

Tax planning - Accurate pricing needed for calculating capital gains and losses.

Competitive analysis - Comparing ES performance against other cryptocurrencies and market benchmarks.

Real-time awareness of Eclipse price movements allows both casual investors and active traders to make informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Eclipse

Napoved cene Eclipse (ES) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ES v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Eclipse (ES) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Eclipse lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Eclipse v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ES za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Eclipse.

O Eclipse

ES (Era Swap) is a decentralized blockchain-based ecosystem designed to facilitate peer-to-peer exchange of services. The platform utilizes its native token, ES, as the medium of exchange for services rendered within the ecosystem. Era Swap's primary purpose is to eliminate intermediaries in service transactions, thereby ensuring fair and transparent dealings between service providers and consumers. The platform employs a Proof-of-Stake consensus mechanism and has a deflationary token issuance model, where tokens are burned after each transaction, reducing the overall supply over time. Typical uses of Era Swap include freelancing, rental services, and prediction markets, among others.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Eclipse

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Eclipse? Nakup ES je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Eclipse. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Eclipse (ES).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 132.65M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Eclipse bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Eclipse (ES)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Eclipse

Z lastništvom kriptovalute Eclipse se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Eclipse (ES) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Eclipse (ES)

Eclipse is a L2 on Ethereum built using Solana's Virtual Machine.

Eclipse Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Eclipse razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Eclipse spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Eclipse

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Eclipse?
Če bi kriptovaluta Eclipse rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Eclipse.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:49 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Eclipse (ES)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Eclipse

ES USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ES z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ES USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Eclipse (ES) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Eclipse v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ES/USDC
$0.10556
$0.10556$0.10556
+2.93%
0.00% (USDT)
ES/USDT
$0.10541
$0.10541$0.10541
+2.55%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.6636
$2.6636$2.6636

+5,227.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004425
$0.00004425$0.00004425

+785.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016999
$0.000016999$0.000016999

+183.31%

Flux

Flux

FLUX

$0.23520
$0.23520$0.23520

+115.12%

0G

0G

0G

$1.566
$1.566$1.566

+50.00%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz ES v USD

Znesek

ES
ES
USD
USD

1 ES = 0.10549 USD