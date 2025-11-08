Današnja cena kriptovalute Eclipse v živo je 0.10549 USD. Tržna kapitalizacija ES je 13,993,022.7514 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ES v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Eclipse v živo je 0.10549 USD. Tržna kapitalizacija ES je 13,993,022.7514 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ES v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Eclipse (ES) v živo je $ 0.10549, s spremembo 2.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ES v USD je $ 0.10549 na ES.
Kriptovaluta Eclipse je trenutno na #981. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.99M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 132.65M ES. V zadnjih 24 urah se je ES trgovalo med $ 0.09857 (najnižje) in $ 0.10704 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.7106542736874376, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.07407824397399612.
V kratkoročni uspešnosti se je ES premaknil +0.24% v zadnji uri in -3.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 199.63K.
Tržne informacije Eclipse (ES)
No.981
$ 13.99M
$ 13.99M$ 13.99M
$ 199.63K
$ 199.63K$ 199.63K
$ 105.49M
$ 105.49M$ 105.49M
132.65M
132.65M 132.65M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
13.26%
ECLIPSE
Trenutna tržna kapitalizacija Eclipse je $ 13.99M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 199.63K. Obstoječa ponudba ES je 132.65M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 105.49M.
Zgodovina cene Eclipse, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.09857
$ 0.09857$ 0.09857
24H Nizka
$ 0.10704
$ 0.10704$ 0.10704
24H Visoka
$ 0.09857
$ 0.09857$ 0.09857
$ 0.10704
$ 0.10704$ 0.10704
$ 0.7106542736874376
$ 0.7106542736874376$ 0.7106542736874376
$ 0.07407824397399612
$ 0.07407824397399612$ 0.07407824397399612
+0.24%
+2.57%
-3.18%
-3.18%
Zgodovina cen Eclipse (ES) v USD
Sledite spremembam cen Eclipse za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0026412
+2.57%
30 dni
$ -0.01541
-12.75%
60 dni
$ -0.03401
-24.38%
90 dni
$ -0.11461
-52.08%
Današnja sprememba cene Eclipse
Danes je ES zabeležil spremembo $ +0.0026412 (+2.57%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Eclipse
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01541 (-12.75%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Eclipse
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ES spremenil za $ -0.03401 (-24.38%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Eclipse
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.11461 (-52.08%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Eclipse (ES) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Eclipse
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Eclipse, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Eclipse?
Several key factors influence Eclipse (ES) cryptocurrency prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ES pricing.
Adoption Rate: Increased usage of Eclipse's blockchain platform drives demand and price appreciation.
Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and development milestones affect investor perception.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.
Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets influence investor behavior.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms affects ES market position.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with major projects boost credibility and demand.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Eclipse?
People want to know Eclipse (ES) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.
Profit taking - Knowing when gains have reached target levels for selling decisions.
FOMO prevention - Staying informed helps avoid impulsive decisions based on market hype.
Technical analysis - Daily prices provide data for chart patterns and trend analysis.
News correlation - Price changes often reflect project developments, partnerships, or market sentiment.
Tax planning - Accurate pricing needed for calculating capital gains and losses.
Competitive analysis - Comparing ES performance against other cryptocurrencies and market benchmarks.
Real-time awareness of Eclipse price movements allows both casual investors and active traders to make informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Eclipse
Napoved cene Eclipse (ES) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ES v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Eclipse (ES) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Eclipse lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Eclipse v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ES za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Eclipse.
O Eclipse
ES (Era Swap) is a decentralized blockchain-based ecosystem designed to facilitate peer-to-peer exchange of services. The platform utilizes its native token, ES, as the medium of exchange for services rendered within the ecosystem. Era Swap's primary purpose is to eliminate intermediaries in service transactions, thereby ensuring fair and transparent dealings between service providers and consumers. The platform employs a Proof-of-Stake consensus mechanism and has a deflationary token issuance model, where tokens are burned after each transaction, reducing the overall supply over time. Typical uses of Era Swap include freelancing, rental services, and prediction markets, among others.
ES (Era Swap) is a decentralized blockchain-based ecosystem designed to facilitate peer-to-peer exchange of services. The platform utilizes its native token, ES, as the medium of exchange for services rendered within the ecosystem. Era Swap's primary purpose is to eliminate intermediaries in service transactions, thereby ensuring fair and transparent dealings between service providers and consumers. The platform employs a Proof-of-Stake consensus mechanism and has a deflationary token issuance model, where tokens are burned after each transaction, reducing the overall supply over time. Typical uses of Era Swap include freelancing, rental services, and prediction markets, among others.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Eclipse
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Eclipse? Nakup ES je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Eclipse. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Eclipse (ES).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 132.65M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Eclipse bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Eclipse
Z lastništvom kriptovalute Eclipse se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Eclipse?
Če bi kriptovaluta Eclipse rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Eclipse.
Koliko je kriptovaluta Eclipse vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Eclipse je $ 0.10549. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Eclipse še vedno dobra naložba?
Eclipse ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ES, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Eclipse?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Eclipse v vrednosti $ 199.63K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Eclipse?
Cena kriptovalute ES se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Eclipse v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ES.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Eclipse?
Na ceno ES vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,293.02
+1.48%
ETH
3,452.12
+4.68%
SOL
161.3
+3.78%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1058
+1.19%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ES na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ES/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Eclipse gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Eclipse letos rasla?
Cena kriptovalute Eclipse bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Eclipse (ES).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:49 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Eclipse (ES)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.