Današnja cena Elympics

Današnja cena kriptovalute Elympics (ELP) v živo je $ 0.003426, s spremembo 14.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELP v USD je $ 0.003426 na ELP.

Kriptovaluta Elympics je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ELP. V zadnjih 24 urah se je ELP trgovalo med $ 0.002947 (najnižje) in $ 0.004164 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ELP premaknil 0.00% v zadnji uri in +7.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.84K.

Tržne informacije Elympics (ELP)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 2.84K$ 2.84K $ 2.84K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.99M$ 11.99M $ 11.99M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Elympics je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.84K. Obstoječa ponudba ELP je --, skupna ponudba pa znaša 3500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.99M.