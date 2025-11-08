BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Elympics v živo je 0.003426 USD. Tržna kapitalizacija ELP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ELP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Elympics Logotip

Cena Elympics(ELP)

Cena 1 ELP v USD v živo:

$0.003426
$0.003426
+14.39%1D
USD
Elympics (ELP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:28 (UTC+8)

Današnja cena Elympics

Današnja cena kriptovalute Elympics (ELP) v živo je $ 0.003426, s spremembo 14.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELP v USD je $ 0.003426 na ELP.

Kriptovaluta Elympics je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ELP. V zadnjih 24 urah se je ELP trgovalo med $ 0.002947 (najnižje) in $ 0.004164 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ELP premaknil 0.00% v zadnji uri in +7.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.84K.

Tržne informacije Elympics (ELP)

--
----

$ 2.84K
$ 2.84K$ 2.84K

$ 11.99M
$ 11.99M$ 11.99M

--
----

3,500,000,000
3,500,000,000 3,500,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Elympics je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.84K. Obstoječa ponudba ELP je --, skupna ponudba pa znaša 3500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.99M.

Zgodovina cene Elympics, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002947
$ 0.002947$ 0.002947
24H Nizka
$ 0.004164
$ 0.004164$ 0.004164
24H Visoka

$ 0.002947
$ 0.002947$ 0.002947

$ 0.004164
$ 0.004164$ 0.004164

--
----

--
----

0.00%

+14.39%

+7.76%

+7.76%

Zgodovina cen Elympics (ELP) v USD

Sledite spremembam cen Elympics za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00043098+14.39%
30 dni$ +0.000518+17.81%
60 dni$ -0.001276-27.14%
90 dni$ -0.00037-9.75%
Današnja sprememba cene Elympics

Danes je ELP zabeležil spremembo $ +0.00043098 (+14.39%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Elympics

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.000518 (+17.81%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Elympics

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ELP spremenil za $ -0.001276 (-27.14%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Elympics

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00037 (-9.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Elympics (ELP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Elympics.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Elympics

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Elympics, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Elympics?

Several key factors influence Elympics (ELP) token prices:

1. Gaming ecosystem adoption - User growth and game developer integration directly impact demand
2. Tournament activity - Higher participation in competitive gaming events increases token utility
3. Staking rewards - Attractive yield opportunities affect token holding patterns
4. Partnership announcements - Collaborations with gaming studios or platforms drive sentiment
5. Market sentiment - Overall crypto market trends and gaming sector performance
6. Token supply dynamics - Burning mechanisms and release schedules affect scarcity
7. Platform development - New features, updates, and roadmap progress influence investor confidence
8. Competition - Performance relative to other gaming and esports tokens

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Elympics?

People want to know Elympics (ELP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor their holdings' current value and performance. Price movements indicate market sentiment and project developments. Many also track ELP to identify entry/exit points or assess the gaming token's adoption in the competitive esports ecosystem.

Napoved cene za kriptovaluto Elympics

Napoved cene Elympics (ELP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ELP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Elympics (ELP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Elympics lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Elympics v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ELP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Elympics.

O Elympics

ELP is a digital asset that operates on its own native blockchain. It is designed to facilitate transactions and operations within the Ellipticoin network, a decentralized platform that uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. ELP's primary role is to act as the network's native currency, used for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. The asset's issuance model is based on mining, with a fixed supply limit set at the inception of the network. The Ellipticoin network and its ELP token are typically used in decentralized applications (dApps) and smart contracts, providing a secure and efficient environment for developers and users alike.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Elympics

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Elympics? Nakup ELP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Elympics. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Elympics (ELP).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Elympics bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Elympics (ELP)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Elympics

Z lastništvom kriptovalute Elympics se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Elympics (ELP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Elympics (ELP)

Elympics is multichain entertainment infrastructure designed to onboard millions of people to crypto by bridging brands & IP’s to web3 and enabling developers to easily build and deploy blockchain-enabled skill-based games distributed across popular superapps, social platforms and wallets.

Elympics Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Elympics razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Elympics spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Elympics

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Elympics?
Če bi kriptovaluta Elympics rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Elympics.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:28 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Elympics (ELP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
Prikaži več

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

