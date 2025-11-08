Današnja cena kriptovalute Elympics v živo je 0.003426 USD. Tržna kapitalizacija ELP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ELP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Elympics v živo je 0.003426 USD. Tržna kapitalizacija ELP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ELP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Elympics (ELP) v živo je $ 0.003426, s spremembo 14.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELP v USD je $ 0.003426 na ELP.
Kriptovaluta Elympics je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ELP. V zadnjih 24 urah se je ELP trgovalo med $ 0.002947 (najnižje) in $ 0.004164 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ELP premaknil 0.00% v zadnji uri in +7.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 2.84K.
Tržne informacije Elympics (ELP)
$ 2.84K
$ 11.99M
--
3,500,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Elympics je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 2.84K. Obstoječa ponudba ELP je --, skupna ponudba pa znaša 3500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.99M.
Zgodovina cene Elympics, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002947
24H Nizka
$ 0.004164
24H Visoka
$ 0.002947
$ 0.004164
--
--
0.00%
+14.39%
+7.76%
+7.76%
Zgodovina cen Elympics (ELP) v USD
Sledite spremembam cen Elympics za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00043098
+14.39%
30 dni
$ +0.000518
+17.81%
60 dni
$ -0.001276
-27.14%
90 dni
$ -0.00037
-9.75%
Današnja sprememba cene Elympics
Danes je ELP zabeležil spremembo $ +0.00043098 (+14.39%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Elympics
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.000518 (+17.81%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Elympics
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ELP spremenil za $ -0.001276 (-27.14%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Elympics
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00037 (-9.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Elympics (ELP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Elympics
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Elympics, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Elympics?
Several key factors influence Elympics (ELP) token prices:
1. Gaming ecosystem adoption - User growth and game developer integration directly impact demand 2. Tournament activity - Higher participation in competitive gaming events increases token utility 3. Staking rewards - Attractive yield opportunities affect token holding patterns 4. Partnership announcements - Collaborations with gaming studios or platforms drive sentiment 5. Market sentiment - Overall crypto market trends and gaming sector performance 6. Token supply dynamics - Burning mechanisms and release schedules affect scarcity 7. Platform development - New features, updates, and roadmap progress influence investor confidence 8. Competition - Performance relative to other gaming and esports tokens
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Elympics?
People want to know Elympics (ELP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor their holdings' current value and performance. Price movements indicate market sentiment and project developments. Many also track ELP to identify entry/exit points or assess the gaming token's adoption in the competitive esports ecosystem.
Napoved cene za kriptovaluto Elympics
Napoved cene Elympics (ELP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ELP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Elympics (ELP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Elympics lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Elympics v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ELP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Elympics.
O Elympics
ELP is a digital asset that operates on its own native blockchain. It is designed to facilitate transactions and operations within the Ellipticoin network, a decentralized platform that uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. ELP's primary role is to act as the network's native currency, used for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. The asset's issuance model is based on mining, with a fixed supply limit set at the inception of the network. The Ellipticoin network and its ELP token are typically used in decentralized applications (dApps) and smart contracts, providing a secure and efficient environment for developers and users alike.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Elympics
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Elympics? Nakup ELP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Elympics. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Elympics (ELP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Elympics bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Elympics
Z lastništvom kriptovalute Elympics se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Elympics is multichain entertainment infrastructure designed to onboard millions of people to crypto by bridging brands & IP’s to web3 and enabling developers to easily build and deploy blockchain-enabled skill-based games distributed across popular superapps, social platforms and wallets.
Elympics Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Elympics razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Elympics
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Elympics?
Če bi kriptovaluta Elympics rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Elympics.
Koliko je kriptovaluta Elympics vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Elympics je $ 0.003426. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Elympics še vedno dobra naložba?
Elympics ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ELP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Elympics?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Elympics v vrednosti $ 2.84K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Elympics?
Cena kriptovalute ELP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Elympics v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ELP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Elympics?
Na ceno ELP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,287.85
+1.47%
ETH
3,451.22
+4.66%
SOL
161.23
+3.74%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1035
+0.98%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ELP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ELP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Elympics gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Elympics letos rasla?
Cena kriptovalute Elympics bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Elympics (ELP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:28 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.