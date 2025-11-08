BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Echo v živo je 0.029 USD. Tržna kapitalizacija ECHO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ECHO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Echo v živo je 0.029 USD. Tržna kapitalizacija ECHO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ECHO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Echo(ECHO)

Cena 1 ECHO v USD v živo:

$0.029
$0.029$0.029
-1.12%1D
USD
Echo (ECHO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:57 (UTC+8)

Današnja cena Echo

Današnja cena kriptovalute Echo (ECHO) v živo je $ 0.029, s spremembo 1.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ECHO v USD je $ 0.029 na ECHO.

Kriptovaluta Echo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ECHO. V zadnjih 24 urah se je ECHO trgovalo med $ 0.02736 (najnižje) in $ 0.02987 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ECHO premaknil +0.69% v zadnji uri in -21.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.11K.

Tržne informacije Echo (ECHO)

--
----

$ 67.11K
$ 67.11K$ 67.11K

$ 29.00M
$ 29.00M$ 29.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

APTOS

Trenutna tržna kapitalizacija Echo je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 67.11K. Obstoječa ponudba ECHO je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.00M.

Zgodovina cene Echo, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02736
$ 0.02736$ 0.02736
24H Nizka
$ 0.02987
$ 0.02987$ 0.02987
24H Visoka

$ 0.02736
$ 0.02736$ 0.02736

$ 0.02987
$ 0.02987$ 0.02987

--
----

--
----

+0.69%

-1.11%

-21.50%

-21.50%

Zgodovina cen Echo (ECHO) v USD

Sledite spremembam cen Echo za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0003285-1.11%
30 dni$ -0.00988-25.42%
60 dni$ -0.00688-19.18%
90 dni$ +0.00417+16.79%
Današnja sprememba cene Echo

Danes je ECHO zabeležil spremembo $ -0.0003285 (-1.11%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Echo

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00988 (-25.42%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Echo

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ECHO spremenil za $ -0.00688 (-19.18%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Echo

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00417 (+16.79%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Echo (ECHO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Echo.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Echo

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Echo, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Echo?

Several key factors influence Echo (ECHO) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ECHO pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically increases price volatility and liquidity.

Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price movements.

Adoption Rate: Increased usage of Echo's blockchain platform and services boosts demand.

Regulatory News: Government policies and regulations affecting cryptocurrencies impact investor behavior.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, ECHO often follows Bitcoin's price trends.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and circulating supply affect price pressure.

Partnership Announcements: Strategic alliances and integrations can create positive price momentum.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.

Economic Factors: Global economic conditions and inflation rates affect crypto investments overall.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Echo?

People want to know Echo (ECHO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Echo

Napoved cene Echo (ECHO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ECHO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Echo (ECHO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Echo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Echo

ECHO is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and execution of smart contracts. It operates using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which aims to provide a balance of speed, security, and decentralization. ECHO's primary purpose is to enable developers to build decentralized applications (dApps) with high transaction speeds and robust security. It also supports the issuance of custom tokens, allowing for a wide range of potential uses within its ecosystem. The platform is built with a focus on scalability and interoperability, aiming to provide a foundation for a diverse range of blockchain applications and services.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Echo

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Echo? Nakup ECHO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Echo. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Echo (ECHO).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Echo bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Echo

Z lastništvom kriptovalute Echo se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Echo (ECHO)

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Echo Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Echo razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Echo spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Echo

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Echo?
Če bi kriptovaluta Echo rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Echo.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:57 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Echo

