Današnja cena kriptovalute Echo v živo je 0.029 USD. Tržna kapitalizacija ECHO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ECHO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Echo v živo je 0.029 USD. Tržna kapitalizacija ECHO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ECHO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Echo (ECHO) v živo je $ 0.029, s spremembo 1.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ECHO v USD je $ 0.029 na ECHO.
Kriptovaluta Echo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ECHO. V zadnjih 24 urah se je ECHO trgovalo med $ 0.02736 (najnižje) in $ 0.02987 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ECHO premaknil +0.69% v zadnji uri in -21.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.11K.
Tržne informacije Echo (ECHO)
--
----
$ 67.11K
$ 67.11K$ 67.11K
$ 29.00M
$ 29.00M$ 29.00M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
APTOS
Trenutna tržna kapitalizacija Echo je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 67.11K. Obstoječa ponudba ECHO je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.00M.
Zgodovina cene Echo, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02736
$ 0.02736$ 0.02736
24H Nizka
$ 0.02987
$ 0.02987$ 0.02987
24H Visoka
$ 0.02736
$ 0.02736$ 0.02736
$ 0.02987
$ 0.02987$ 0.02987
--
----
--
----
+0.69%
-1.11%
-21.50%
-21.50%
Zgodovina cen Echo (ECHO) v USD
Sledite spremembam cen Echo za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0003285
-1.11%
30 dni
$ -0.00988
-25.42%
60 dni
$ -0.00688
-19.18%
90 dni
$ +0.00417
+16.79%
Današnja sprememba cene Echo
Danes je ECHO zabeležil spremembo $ -0.0003285 (-1.11%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Echo
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00988 (-25.42%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Echo
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ECHO spremenil za $ -0.00688 (-19.18%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Echo
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00417 (+16.79%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Echo (ECHO) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Echo, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Echo?
Several key factors influence Echo (ECHO) cryptocurrency prices:
Partnership Announcements: Strategic alliances and integrations can create positive price momentum.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.
Economic Factors: Global economic conditions and inflation rates affect crypto investments overall.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Echo?
People want to know Echo (ECHO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Echo
Napoved cene Echo (ECHO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ECHO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Echo (ECHO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Echo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Echo v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ECHO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Echo.
O Echo
ECHO is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and execution of smart contracts. It operates using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which aims to provide a balance of speed, security, and decentralization. ECHO's primary purpose is to enable developers to build decentralized applications (dApps) with high transaction speeds and robust security. It also supports the issuance of custom tokens, allowing for a wide range of potential uses within its ecosystem. The platform is built with a focus on scalability and interoperability, aiming to provide a foundation for a diverse range of blockchain applications and services.
ECHO is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and execution of smart contracts. It operates using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which aims to provide a balance of speed, security, and decentralization. ECHO's primary purpose is to enable developers to build decentralized applications (dApps) with high transaction speeds and robust security. It also supports the issuance of custom tokens, allowing for a wide range of potential uses within its ecosystem. The platform is built with a focus on scalability and interoperability, aiming to provide a foundation for a diverse range of blockchain applications and services.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Echo
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Echo? Nakup ECHO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Echo. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Echo (ECHO).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Echo bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Echo
Z lastništvom kriptovalute Echo se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.
Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.
Echo Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Echo razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Echo rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Echo.
Koliko je kriptovaluta Echo vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Echo je $ 0.029. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Echo še vedno dobra naložba?
Echo ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ECHO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Echo?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Echo v vrednosti $ 67.11K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Echo?
Cena kriptovalute ECHO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Echo v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ECHO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Echo?
Na ceno ECHO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,277.59
+1.46%
ETH
3,449.1
+4.59%
SOL
161.22
+3.73%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1031
+0.95%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ECHO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ECHO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Echo gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Echo letos rasla?
Cena kriptovalute Echo bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Echo (ECHO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:57 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Echo (ECHO)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.