Današnja cena Echo

Današnja cena kriptovalute Echo (ECHO) v živo je $ 0.029, s spremembo 1.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ECHO v USD je $ 0.029 na ECHO.

Kriptovaluta Echo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ECHO. V zadnjih 24 urah se je ECHO trgovalo med $ 0.02736 (najnižje) in $ 0.02987 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ECHO premaknil +0.69% v zadnji uri in -21.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.11K.

Tržne informacije Echo (ECHO)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 67.11K$ 67.11K $ 67.11K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 29.00M$ 29.00M $ 29.00M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov APTOS

Trenutna tržna kapitalizacija Echo je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 67.11K. Obstoječa ponudba ECHO je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.00M.