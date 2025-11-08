Današnja cena DPENGU

Današnja cena kriptovalute DPENGU (DPENGU) v živo je $ 0.004545, s spremembo 3.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DPENGU v USD je $ 0.004545 na DPENGU.

Kriptovaluta DPENGU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DPENGU. V zadnjih 24 urah se je DPENGU trgovalo med $ 0.004441 (najnižje) in $ 0.00477 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DPENGU premaknil +0.46% v zadnji uri in -18.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 47.38K.

Tržne informacije DPENGU (DPENGU)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 47.38K$ 47.38K $ 47.38K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Javna veriga blokov TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija DPENGU je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 47.38K. Obstoječa ponudba DPENGU je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.09M.