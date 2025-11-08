BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DPENGU v živo je 0.004545 USD. Tržna kapitalizacija DPENGU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DPENGU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

DPENGU (DPENGU) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:22 (UTC+8)

Današnja cena DPENGU

Današnja cena kriptovalute DPENGU (DPENGU) v živo je $ 0.004545, s spremembo 3.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DPENGU v USD je $ 0.004545 na DPENGU.

Kriptovaluta DPENGU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DPENGU. V zadnjih 24 urah se je DPENGU trgovalo med $ 0.004441 (najnižje) in $ 0.00477 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DPENGU premaknil +0.46% v zadnji uri in -18.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 47.38K.

Tržne informacije DPENGU (DPENGU)

$ 47.38K
$ 47.38K$ 47.38K

$ 9.09M
$ 9.09M$ 9.09M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija DPENGU je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 47.38K. Obstoječa ponudba DPENGU je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.09M.

Zgodovina cene DPENGU, USD

$ 0.004441
$ 0.00477
$ 0.004441
$ 0.00477
+0.46%

-3.88%

-18.23%

-18.23%

Zgodovina cen DPENGU (DPENGU) v USD

Sledite spremembam cen DPENGU za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00018396-3.88%
30 dni$ -0.000659-12.67%
60 dni$ -0.095455-95.46%
90 dni$ -0.095455-95.46%
Današnja sprememba cene DPENGU

Danes je DPENGU zabeležil spremembo $ -0.00018396 (-3.88%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene DPENGU

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000659 (-12.67%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene DPENGU

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DPENGU spremenil za $ -0.095455 (-95.46%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene DPENGU

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.095455 (-95.46%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DPENGU (DPENGU) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen DPENGU.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DPENGU

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DPENGU, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DPENGU?

DPENGU price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DPENGU's value.

Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and ecosystem growth drive demand.

Community Engagement: Active community participation and social media presence influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trading decisions.

Whale Activity: Large holder movements can cause significant price swings.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DPENGU?

People want to know DPENGU price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their moves effectively.

Napoved cene za kriptovaluto DPENGU

Napoved cene DPENGU (DPENGU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DPENGU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DPENGU (DPENGU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DPENGU lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DPENGU v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DPENGU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DPENGU.

O DPENGU

DPENGU is a digital asset that operates on a decentralized network, offering users a medium for peer-to-peer transactions. It is designed to facilitate payments and transfers without the need for intermediaries, such as banks or payment processors. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, ensuring the integrity and reliability of the system. DPENGU's supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. The asset is typically used in the context of online transactions, digital asset trading, and decentralized applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DPENGU

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DPENGU? Nakup DPENGU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DPENGU. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DPENGU (DPENGU).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DPENGU bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu DPENGU (DPENGU)

Kaj lahko storite s kriptovaluto DPENGU

Z lastništvom kriptovalute DPENGU se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Kaj je DPENGU (DPENGU)

Dotpengu is a meme coin built on the TON ecosystem. Users can earn airdrops by farming $DPENGU.

DPENGU Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje DPENGU razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna DPENGU spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DPENGU

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DPENGU?
Če bi kriptovaluta DPENGU rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DPENGU.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:22 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti DPENGU (DPENGU)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

