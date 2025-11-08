BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Dora Factory v živo je 0.01245 USD. Tržna kapitalizacija DORAFACTORY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DORAFACTORY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Dora Factory Logotip

Cena Dora Factory(DORAFACTORY)

Cena 1 DORAFACTORY v USD v živo:

$0.01246
+5.23%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:15 (UTC+8)

Današnja cena Dora Factory

Današnja cena kriptovalute Dora Factory (DORAFACTORY) v živo je $ 0.01245, s spremembo 5.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DORAFACTORY v USD je $ 0.01245 na DORAFACTORY.

Kriptovaluta Dora Factory je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DORAFACTORY. V zadnjih 24 urah se je DORAFACTORY trgovalo med $ 0.01161 (najnižje) in $ 0.01252 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DORAFACTORY premaknil 0.00% v zadnji uri in -2.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.05K.

Tržne informacije Dora Factory (DORAFACTORY)

$ 56.05K
$ 12.45M
1,000,000,000
2021-03-22 00:00:00

NONE

Trenutna tržna kapitalizacija Dora Factory je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.05K. Obstoječa ponudba DORAFACTORY je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.45M.

Zgodovina cene Dora Factory, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01161
24H Nizka
$ 0.01252
24H Visoka

$ 0.01161
$ 0.01252
--
--
0.00%

+5.23%

-2.82%

-2.82%

Zgodovina cen Dora Factory (DORAFACTORY) v USD

Sledite spremembam cen Dora Factory za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0006193+5.23%
30 dni$ -0.00399-24.28%
60 dni$ -0.00864-40.97%
90 dni$ -0.00776-38.40%
Današnja sprememba cene Dora Factory

Danes je DORAFACTORY zabeležil spremembo $ +0.0006193 (+5.23%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Dora Factory

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00399 (-24.28%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Dora Factory

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DORAFACTORY spremenil za $ -0.00864 (-40.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Dora Factory

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00776 (-38.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Dora Factory (DORAFACTORY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Dora Factory.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Dora Factory

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Dora Factory, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Dora Factory?

Several key factors influence Dora Factory (DORA) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact DORA's value.

Adoption & Usage: Growth in decentralized governance participation and platform utilization drives demand.

Partnerships: Strategic collaborations with DAOs and blockchain projects boost credibility and value.

Token Utility: DORA's role in governance voting, staking rewards, and ecosystem participation affects demand.

Development Progress: Platform updates, new features, and roadmap achievements influence investor confidence.

Regulatory Environment: Crypto regulations and DeFi policies impact trading and adoption.

Competition: Performance relative to other governance and DAO-focused tokens affects positioning.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings influence price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Dora Factory?

People want to know Dora Factory (DORA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. As DORA is a governance token for decentralized funding, price movements reflect project adoption and community growth.

Napoved cene za kriptovaluto Dora Factory

Napoved cene Dora Factory (DORAFACTORY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DORAFACTORY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dora Factory (DORAFACTORY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Dora Factory lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dora Factory v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DORAFACTORY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dora Factory.

O Dora Factory

Dora Factory (DORAFACTORY) is a programmable, multi-chain infrastructure that aims to facilitate the growth of open networks for Web 3.0. It is designed to serve as a platform for building and managing decentralized autonomous organizations (DAOs), offering a suite of tools for on-chain governance, treasury management, and human-readable agreements. DORAFACTORY's ecosystem is built around the DORA token, which is used for governance voting and staking within the platform. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and decentralization. DORAFACTORY's primary goal is to democratize decision-making processes within DAOs, fostering a more transparent and collaborative environment.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Dora Factory

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Dora Factory? Nakup DORAFACTORY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Dora Factory. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Dora Factory (DORAFACTORY).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Dora Factory bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Dora Factory (DORAFACTORY)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Dora Factory

Z lastništvom kriptovalute Dora Factory se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Dora Factory (DORAFACTORY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Dora Factory razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Dora Factory spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dora Factory

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dora Factory?
Če bi kriptovaluta Dora Factory rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dora Factory.
Pomembne panožne novosti Dora Factory (DORAFACTORY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Dora Factory

$0.01246
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.6319

$0.00004446

$0.000018000

$0.23728

$1.562

