Današnja cena Dora Factory

Današnja cena kriptovalute Dora Factory (DORAFACTORY) v živo je $ 0.01245, s spremembo 5.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DORAFACTORY v USD je $ 0.01245 na DORAFACTORY.

Kriptovaluta Dora Factory je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DORAFACTORY. V zadnjih 24 urah se je DORAFACTORY trgovalo med $ 0.01161 (najnižje) in $ 0.01252 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DORAFACTORY premaknil 0.00% v zadnji uri in -2.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.05K.

Tržne informacije Dora Factory (DORAFACTORY)

Tržne informacije Dora Factory (DORAFACTORY)

Tržna kapitalizacija -- Volumen (24H) $ 56.05K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.45M Zaloga v obtoku -- Skupna ponudba 1,000,000,000 Datum izdaje 2021-03-22 00:00:00 Javna veriga blokov NONE

Trenutna tržna kapitalizacija Dora Factory je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.05K. Obstoječa ponudba DORAFACTORY je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.45M.