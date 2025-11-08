Današnja cena kriptovalute Dora Factory v živo je 0.01245 USD. Tržna kapitalizacija DORAFACTORY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DORAFACTORY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Dora Factory v živo je 0.01245 USD. Tržna kapitalizacija DORAFACTORY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DORAFACTORY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Dora Factory (DORAFACTORY) v živo je $ 0.01245, s spremembo 5.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DORAFACTORY v USD je $ 0.01245 na DORAFACTORY.
Kriptovaluta Dora Factory je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DORAFACTORY. V zadnjih 24 urah se je DORAFACTORY trgovalo med $ 0.01161 (najnižje) in $ 0.01252 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je DORAFACTORY premaknil 0.00% v zadnji uri in -2.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.05K.
Tržne informacije Dora Factory (DORAFACTORY)
$ 56.05K
$ 12.45M
1,000,000,000
2021-03-22 00:00:00
NONE
Trenutna tržna kapitalizacija Dora Factory je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.05K. Obstoječa ponudba DORAFACTORY je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.45M.
Zgodovina cene Dora Factory, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01161
24H Nizka
$ 0.01252
24H Visoka
$ 0.01161
$ 0.01252
0.00%
+5.23%
-2.82%
-2.82%
Zgodovina cen Dora Factory (DORAFACTORY) v USD
Sledite spremembam cen Dora Factory za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0006193
+5.23%
30 dni
$ -0.00399
-24.28%
60 dni
$ -0.00864
-40.97%
90 dni
$ -0.00776
-38.40%
Današnja sprememba cene Dora Factory
Danes je DORAFACTORY zabeležil spremembo $ +0.0006193 (+5.23%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Dora Factory
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00399 (-24.28%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Dora Factory
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DORAFACTORY spremenil za $ -0.00864 (-40.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Dora Factory
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00776 (-38.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Dora Factory (DORAFACTORY) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Dora Factory
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Dora Factory, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Dora Factory?
Several key factors influence Dora Factory (DORA) prices:
Adoption & Usage: Growth in decentralized governance participation and platform utilization drives demand.
Partnerships: Strategic collaborations with DAOs and blockchain projects boost credibility and value.
Token Utility: DORA's role in governance voting, staking rewards, and ecosystem participation affects demand.
Development Progress: Platform updates, new features, and roadmap achievements influence investor confidence.
Regulatory Environment: Crypto regulations and DeFi policies impact trading and adoption.
Competition: Performance relative to other governance and DAO-focused tokens affects positioning.
Trading Volume: Liquidity and exchange listings influence price stability and accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Dora Factory?
People want to know Dora Factory (DORA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. As DORA is a governance token for decentralized funding, price movements reflect project adoption and community growth.
Napoved cene za kriptovaluto Dora Factory
Napoved cene Dora Factory (DORAFACTORY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DORAFACTORY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dora Factory (DORAFACTORY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Dora Factory lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dora Factory v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DORAFACTORY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dora Factory.
O Dora Factory
Dora Factory (DORAFACTORY) is a programmable, multi-chain infrastructure that aims to facilitate the growth of open networks for Web 3.0. It is designed to serve as a platform for building and managing decentralized autonomous organizations (DAOs), offering a suite of tools for on-chain governance, treasury management, and human-readable agreements. DORAFACTORY's ecosystem is built around the DORA token, which is used for governance voting and staking within the platform. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring security and decentralization. DORAFACTORY's primary goal is to democratize decision-making processes within DAOs, fostering a more transparent and collaborative environment.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Dora Factory
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Dora Factory? Nakup DORAFACTORY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Dora Factory. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Dora Factory (DORAFACTORY).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Dora Factory bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Dora Factory
Z lastništvom kriptovalute Dora Factory se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Dora Factory (DORAFACTORY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.
Dora Factory Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Dora Factory razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dora Factory
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dora Factory?
Če bi kriptovaluta Dora Factory rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dora Factory.
Koliko je kriptovaluta Dora Factory vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Dora Factory je $ 0.01245. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Dora Factory še vedno dobra naložba?
Dora Factory ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DORAFACTORY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Dora Factory?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Dora Factory v vrednosti $ 56.05K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Dora Factory?
Cena kriptovalute DORAFACTORY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Dora Factory v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DORAFACTORY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Dora Factory?
Na ceno DORAFACTORY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DORAFACTORY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Dora Factory gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Dora Factory letos rasla?
Cena kriptovalute Dora Factory bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Dora Factory (DORAFACTORY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:15 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Dora Factory (DORAFACTORY)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
