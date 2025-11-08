BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DMCC v živo je 0.01038 USD. Tržna kapitalizacija DMCC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DMCC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena DMCC(DMCC)

Cena 1 DMCC v USD v živo:

DMCC (DMCC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:09:49 (UTC+8)

Današnja cena DMCC

Današnja cena kriptovalute DMCC (DMCC) v živo je $ 0.01038, s spremembo 3.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DMCC v USD je $ 0.01038 na DMCC.

Kriptovaluta DMCC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DMCC. V zadnjih 24 urah se je DMCC trgovalo med $ 0.00933 (najnižje) in $ 0.01058 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DMCC premaknil -0.10% v zadnji uri in +71.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 16.23K.

Tržne informacije DMCC (DMCC)

$ 16.23K
$ 16.23K$ 16.23K

$ 20.76M
$ 20.76M$ 20.76M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija DMCC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 16.23K. Obstoječa ponudba DMCC je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.76M.

Zgodovina cene DMCC, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00933
$ 0.00933$ 0.00933
24H Nizka
$ 0.01058
$ 0.01058$ 0.01058
24H Visoka

$ 0.00933
$ 0.00933$ 0.00933

$ 0.01058
$ 0.01058$ 0.01058

-0.10%

+3.28%

+71.85%

+71.85%

Zgodovina cen DMCC (DMCC) v USD

Sledite spremembam cen DMCC za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0003297+3.28%
30 dni$ -0.00444-29.96%
60 dni$ -0.01391-57.27%
90 dni$ -0.00462-30.80%
Današnja sprememba cene DMCC

Danes je DMCC zabeležil spremembo $ +0.0003297 (+3.28%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene DMCC

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00444 (-29.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene DMCC

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DMCC spremenil za $ -0.01391 (-57.27%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene DMCC

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00462 (-30.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DMCC (DMCC) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen DMCC.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DMCC

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DMCC, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DMCC?

DMCC token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, news, and social media discussions affect buying/selling pressure.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand.

Regulatory Changes: Government policies on cryptocurrency can cause significant price volatility.

Bitcoin Correlation: Most altcoins follow Bitcoin's price trends.

Development Updates: Technical improvements, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Exchange Listings: New exchange listings typically increase accessibility and trading volume.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DMCC?

People want to know DMCC price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.

Napoved cene za kriptovaluto DMCC

Napoved cene DMCC (DMCC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DMCC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DMCC (DMCC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DMCC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O DMCC

DMCC is a digital asset that operates on a blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging the benefits of decentralization and cryptography. DMCC's general purpose is to provide a secure and efficient medium of exchange, enabling peer-to-peer transactions without the need for intermediaries. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. Typical uses of DMCC include online payments, remittances, and as a store of value. As a part of the broader cryptocurrency ecosystem, DMCC contributes to the ongoing evolution of financial systems and the digital economy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DMCC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je DMCC (DMCC)

DMCC is a blockchain-powered music ecosystem where creators can produce AI-generated music using DAIM, distribute it through platforms like MyTube, and engage directly with fans who can support artists by sending DMCC tokens. It enables a decentralized, creator-driven economy for music production, sharing, and reward.

DMCC Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje DMCC razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna DMCC spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DMCC

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DMCC?
Če bi kriptovaluta DMCC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DMCC.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:09:49 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

