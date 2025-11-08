Današnja cena kriptovalute DMCC v živo je 0.01038 USD. Tržna kapitalizacija DMCC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DMCC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute DMCC v živo je 0.01038 USD. Tržna kapitalizacija DMCC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DMCC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute DMCC (DMCC) v živo je $ 0.01038, s spremembo 3.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DMCC v USD je $ 0.01038 na DMCC.
Kriptovaluta DMCC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DMCC. V zadnjih 24 urah se je DMCC trgovalo med $ 0.00933 (najnižje) in $ 0.01058 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je DMCC premaknil -0.10% v zadnji uri in +71.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 16.23K.
Tržne informacije DMCC (DMCC)
$ 16.23K
$ 20.76M
2,000,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija DMCC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 16.23K. Obstoječa ponudba DMCC je --, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.76M.
Zgodovina cene DMCC, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-0.10%
+3.28%
+71.85%
+71.85%
Zgodovina cen DMCC (DMCC) v USD
Sledite spremembam cen DMCC za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0003297
+3.28%
30 dni
$ -0.00444
-29.96%
60 dni
$ -0.01391
-57.27%
90 dni
$ -0.00462
-30.80%
Današnja sprememba cene DMCC
Danes je DMCC zabeležil spremembo $ +0.0003297 (+3.28%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene DMCC
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00444 (-29.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene DMCC
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DMCC spremenil za $ -0.01391 (-57.27%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene DMCC
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00462 (-30.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DMCC (DMCC) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DMCC, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DMCC?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DMCC?
People want to know DMCC price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.
Napoved cene za kriptovaluto DMCC
Napoved cene DMCC (DMCC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DMCC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DMCC (DMCC) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena DMCC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DMCC v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DMCC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DMCC.
O DMCC
DMCC is a digital asset that operates on a blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging the benefits of decentralization and cryptography. DMCC's general purpose is to provide a secure and efficient medium of exchange, enabling peer-to-peer transactions without the need for intermediaries. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. Typical uses of DMCC include online payments, remittances, and as a store of value. As a part of the broader cryptocurrency ecosystem, DMCC contributes to the ongoing evolution of financial systems and the digital economy.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DMCC
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DMCC? Nakup DMCC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DMCC. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DMCC (DMCC).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DMCC bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto DMCC
Z lastništvom kriptovalute DMCC se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
DMCC is a blockchain-powered music ecosystem where creators can produce AI-generated music using DAIM, distribute it through platforms like MyTube, and engage directly with fans who can support artists by sending DMCC tokens. It enables a decentralized, creator-driven economy for music production, sharing, and reward.
DMCC Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje DMCC razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta DMCC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DMCC.
Koliko je kriptovaluta DMCC vredna danes?
Današnja cena kriptovalute DMCC je $ 0.01038. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta DMCC še vedno dobra naložba?
DMCC ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DMCC, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto DMCC?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto DMCC v vrednosti $ 16.23K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute DMCC?
Cena kriptovalute DMCC se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute DMCC v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DMCC.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute DMCC?
Na ceno DMCC vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DMCC/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute DMCC gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute DMCC letos rasla?
Cena kriptovalute DMCC bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute DMCC (DMCC).
