Današnja cena Dill

Današnja cena kriptovalute Dill (DL) v živo je $ 0.002951, s spremembo 2.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DL v USD je $ 0.002951 na DL.

Kriptovaluta Dill je trenutno na #1566. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.50M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.19B DL. V zadnjih 24 urah se je DL trgovalo med $ 0.002762 (najnižje) in $ 0.0032 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01977908990922744, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002829332827484664.

V kratkoročni uspešnosti se je DL premaknil +1.44% v zadnji uri in -7.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.35K.

Tržne informacije Dill (DL)

Uvrstitev No.1566 Tržna kapitalizacija $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Volumen (24H) $ 53.35K$ 53.35K $ 53.35K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.71M$ 17.71M $ 17.71M Zaloga v obtoku 1.19B 1.19B 1.19B Največja ponudba 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Skupna ponudba 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Hitrost kroženja 19.75% Javna veriga blokov BSC

