Današnja cena kriptovalute Dill v živo je 0.002951 USD. Tržna kapitalizacija DL je 3,496,935 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Dill Logotip

Cena Dill(DL)

Cena 1 DL v USD v živo:

$0.002956
$0.002956
+2.85%1D
USD
Dill (DL) Live Price Chart
Današnja cena Dill

Današnja cena kriptovalute Dill (DL) v živo je $ 0.002951, s spremembo 2.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DL v USD je $ 0.002951 na DL.

Kriptovaluta Dill je trenutno na #1566. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.50M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.19B DL. V zadnjih 24 urah se je DL trgovalo med $ 0.002762 (najnižje) in $ 0.0032 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01977908990922744, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002829332827484664.

V kratkoročni uspešnosti se je DL premaknil +1.44% v zadnji uri in -7.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.35K.

Tržne informacije Dill (DL)

No.1566

$ 3.50M
$ 3.50M

$ 53.35K
$ 53.35K

$ 17.71M
$ 17.71M

1.19B
1.19B

6,000,000,000
6,000,000,000

6,000,000,000
6,000,000,000

19.75%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Dill je $ 3.50M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.35K. Obstoječa ponudba DL je 1.19B, skupna ponudba pa znaša 6000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.71M.

Zgodovina cene Dill, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002762
$ 0.002762
24H Nizka
$ 0.0032
$ 0.0032
24H Visoka

$ 0.002762
$ 0.002762

$ 0.0032
$ 0.0032

$ 0.01977908990922744
$ 0.01977908990922744

$ 0.002829332827484664
$ 0.002829332827484664

+1.44%

+2.85%

-7.35%

-7.35%

Zgodovina cen Dill (DL) v USD

Sledite spremembam cen Dill za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00008191+2.85%
30 dni$ -0.004014-57.64%
60 dni$ -0.001249-29.74%
90 dni$ -0.001249-29.74%
Današnja sprememba cene Dill

Danes je DL zabeležil spremembo $ +0.00008191 (+2.85%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Dill

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.004014 (-57.64%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Dill

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DL spremenil za $ -0.001249 (-29.74%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Dill

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.001249 (-29.74%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Dill (DL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Dill.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Dill

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Dill, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Dill?

Several key factors influence Dill (DL) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Community adoption and user growth
9. Technical analysis patterns
10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates

These elements interact to create price volatility typical of emerging digital assets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Dill?

People want to know Dill (DL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing market entry or exit points, assessing investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Dill

Napoved cene Dill (DL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dill (DL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Dill lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dill v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dill.

O Dill

DL (DeLive) is a decentralized digital asset designed to facilitate transactions within the online streaming industry. As a utility token, DL aims to incentivize and reward content creators, viewers, and advertisers on the DeLive platform, thereby fostering a sustainable and equitable streaming ecosystem. The asset operates on the Ethereum blockchain, utilizing a Proof-of-Stake consensus mechanism, which allows for secure and efficient transactions. DL's issuance model is based on a fixed supply, with tokens distributed to participants for their contributions to the platform. The token is typically used for tipping content creators, purchasing premium content, and participating in platform governance, among other uses within the DeLive ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Dill

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Dill? Nakup DL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Dill. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Dill (DL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.19B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Dill bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Dill (DL)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Dill

Z lastništvom kriptovalute Dill se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Dill (DL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Dill (DL)

Dill is a new paradigm layer 1 with maximum decentralization and infinite scalability.

Dill Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Dill razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Dill spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dill

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dill?
Če bi kriptovaluta Dill rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dill.
Pomembne panožne novosti Dill (DL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.002956
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.6358

$0.00004403

$0.000018000

$0.23665

$1.563

