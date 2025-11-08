Današnja cena kriptovalute Roboton v živo je 0.005522 USD. Tržna kapitalizacija DCT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DCT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Roboton v živo je 0.005522 USD. Tržna kapitalizacija DCT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DCT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Roboton (DCT) v živo je $ 0.005522, s spremembo 3.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DCT v USD je $ 0.005522 na DCT.
Kriptovaluta Roboton je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DCT. V zadnjih 24 urah se je DCT trgovalo med $ 0.005522 (najnižje) in $ 0.005755 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je DCT premaknil -0.72% v zadnji uri in +4.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.22K.
Tržne informacije Roboton (DCT)
--
----
$ 59.22K
$ 59.22K$ 59.22K
$ 276.10M
$ 276.10M$ 276.10M
--
----
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
TRX
Trenutna tržna kapitalizacija Roboton je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.22K. Obstoječa ponudba DCT je --, skupna ponudba pa znaša 50000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 276.10M.
Zgodovina cene Roboton, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.005522
$ 0.005522$ 0.005522
24H Nizka
$ 0.005755
$ 0.005755$ 0.005755
24H Visoka
$ 0.005522
$ 0.005522$ 0.005522
$ 0.005755
$ 0.005755$ 0.005755
--
----
--
----
-0.72%
-3.51%
+4.12%
+4.12%
Zgodovina cen Roboton (DCT) v USD
Sledite spremembam cen Roboton za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00020087
-3.51%
30 dni
$ -0.00053
-8.76%
60 dni
$ +0.000209
+3.93%
90 dni
$ +0.000157
+2.92%
Današnja sprememba cene Roboton
Danes je DCT zabeležil spremembo $ -0.00020087 (-3.51%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Roboton
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00053 (-8.76%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Roboton
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DCT spremenil za $ +0.000209 (+3.93%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Roboton
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.000157 (+2.92%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Roboton (DCT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Roboton
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Roboton, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Roboton?
Several key factors influence Roboton (DCT) prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption affect price dynamics.
Technology Updates: Platform developments, new features, and technical improvements can drive price movements.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor behavior.
Competition: Performance relative to similar gaming/metaverse tokens affects positioning.
Community Activity: Active user base and social media engagement contribute to price stability.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price discovery.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Roboton?
People want to know Roboton (DCT) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Profit/loss calculation - Accurate pricing is essential for determining gains or losses.
Market sentiment analysis - Price movements indicate community confidence and adoption trends.
Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit potential.
Real-time pricing information is crucial for making informed cryptocurrency investment decisions in the volatile digital asset market.
Napoved cene za kriptovaluto Roboton
Napoved cene Roboton (DCT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DCT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Roboton (DCT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Roboton lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Roboton v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DCT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Roboton.
O Roboton
Decent (DCT) is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and distribution of digital content, with a focus on decentralization and security. The platform's native cryptocurrency, DCT, serves as the medium of exchange for transactions within the ecosystem. Decent employs a modified version of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is designed to provide scalability and efficiency. The platform's primary use case is to enable content creators to publish, sell, and distribute their own content directly to consumers, bypassing traditional intermediaries. This approach aims to reduce costs, increase creator profits, and enhance consumer access to a wider range of digital content.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Roboton
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Roboton? Nakup DCT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Roboton. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Roboton (DCT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Roboton bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Roboton
Z lastništvom kriptovalute Roboton se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.
Roboton Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Roboton razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Roboton?
Če bi kriptovaluta Roboton rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Roboton.
Koliko je kriptovaluta Roboton vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Roboton je $ 0.005522. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Roboton še vedno dobra naložba?
Roboton ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DCT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Roboton?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Roboton v vrednosti $ 59.22K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Roboton?
Cena kriptovalute DCT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Roboton v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DCT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Roboton?
Na ceno DCT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DCT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Roboton gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Roboton letos rasla?
Cena kriptovalute Roboton bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Roboton (DCT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:46 (UTC+8)
