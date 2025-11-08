Današnja cena Roboton

Današnja cena kriptovalute Roboton (DCT) v živo je $ 0.005522, s spremembo 3.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DCT v USD je $ 0.005522 na DCT.

Kriptovaluta Roboton je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DCT. V zadnjih 24 urah se je DCT trgovalo med $ 0.005522 (najnižje) in $ 0.005755 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DCT premaknil -0.72% v zadnji uri in +4.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.22K.

Tržne informacije Roboton (DCT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 59.22K$ 59.22K $ 59.22K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 276.10M$ 276.10M $ 276.10M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Javna veriga blokov TRX

Trenutna tržna kapitalizacija Roboton je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.22K. Obstoječa ponudba DCT je --, skupna ponudba pa znaša 50000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 276.10M.