Kupi kriptovalute
Današnja cena kriptovalute Roboton v živo je 0.005522 USD. Tržna kapitalizacija DCT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DCT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Roboton Logotip

Cena Roboton(DCT)

Cena 1 DCT v USD v živo:

$0.005522
-3.51%1D
USD
Roboton (DCT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:46 (UTC+8)

Današnja cena Roboton

Današnja cena kriptovalute Roboton (DCT) v živo je $ 0.005522, s spremembo 3.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DCT v USD je $ 0.005522 na DCT.

Kriptovaluta Roboton je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DCT. V zadnjih 24 urah se je DCT trgovalo med $ 0.005522 (najnižje) in $ 0.005755 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DCT premaknil -0.72% v zadnji uri in +4.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.22K.

Tržne informacije Roboton (DCT)

$ 59.22K
$ 276.10M
50,000,000,000
TRX

Trenutna tržna kapitalizacija Roboton je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.22K. Obstoječa ponudba DCT je --, skupna ponudba pa znaša 50000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 276.10M.

Zgodovina cene Roboton, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.005522
24H Nizka
$ 0.005755
24H Visoka

$ 0.005522
$ 0.005755
-0.72%

-3.51%

+4.12%

+4.12%

Zgodovina cen Roboton (DCT) v USD

Sledite spremembam cen Roboton za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00020087-3.51%
30 dni$ -0.00053-8.76%
60 dni$ +0.000209+3.93%
90 dni$ +0.000157+2.92%
Današnja sprememba cene Roboton

Danes je DCT zabeležil spremembo $ -0.00020087 (-3.51%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Roboton

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00053 (-8.76%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Roboton

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DCT spremenil za $ +0.000209 (+3.93%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Roboton

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.000157 (+2.92%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Roboton (DCT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Roboton.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Roboton

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Roboton, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Roboton?

Several key factors influence Roboton (DCT) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DCT pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption affect price dynamics.

Technology Updates: Platform developments, new features, and technical improvements can drive price movements.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor behavior.

Competition: Performance relative to similar gaming/metaverse tokens affects positioning.

Community Activity: Active user base and social media engagement contribute to price stability.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price discovery.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Roboton?

People want to know Roboton (DCT) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Profit/loss calculation - Accurate pricing is essential for determining gains or losses.

Market sentiment analysis - Price movements indicate community confidence and adoption trends.

Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit potential.

Real-time pricing information is crucial for making informed cryptocurrency investment decisions in the volatile digital asset market.

Napoved cene za kriptovaluto Roboton

Napoved cene Roboton (DCT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DCT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Roboton (DCT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Roboton lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Roboton v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DCT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Roboton.

O Roboton

Decent (DCT) is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and distribution of digital content, with a focus on decentralization and security. The platform's native cryptocurrency, DCT, serves as the medium of exchange for transactions within the ecosystem. Decent employs a modified version of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is designed to provide scalability and efficiency. The platform's primary use case is to enable content creators to publish, sell, and distribute their own content directly to consumers, bypassing traditional intermediaries. This approach aims to reduce costs, increase creator profits, and enhance consumer access to a wider range of digital content.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Roboton

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Roboton? Nakup DCT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Roboton. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Roboton (DCT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Roboton bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Roboton (DCT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Roboton

Z lastništvom kriptovalute Roboton se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Roboton (DCT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Roboton (DCT)

Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.

Roboton Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Roboton razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Roboton spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Roboton

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Roboton?
Če bi kriptovaluta Roboton rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Roboton.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:08:46 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Roboton

DCT USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na DCT z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami DCT USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Roboton (DCT) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Roboton v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
DCT/USDT
$0.005522
$0.005522
-3.51%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.6001

$0.00004403

$0.000018000

$0.23798

$1.558

