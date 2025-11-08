BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Cisco Systems v živo je 71.5 USD. Tržna kapitalizacija CSCOON je 1,772,417.720309665 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CSCOON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CSCOON

Informacije o ceni CSCOON

Kaj je CSCOON

Uradna spletna stran CSCOON

Tokenomika CSCOON

Napoved cen CSCOON

Zgodovina CSCOON

CSCOON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute CSCOON v fiat

Spot CSCOON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Cisco Systems Logotip

Cena Cisco Systems(CSCOON)

Cena 1 CSCOON v USD v živo:

$71.53
0.00%1D
USD
Cisco Systems (CSCOON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:57 (UTC+8)

Današnja cena Cisco Systems

Današnja cena kriptovalute Cisco Systems (CSCOON) v živo je $ 71.5, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CSCOON v USD je $ 71.5 na CSCOON.

Kriptovaluta Cisco Systems je trenutno na #1859. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 24.79K CSCOON. V zadnjih 24 urah se je CSCOON trgovalo med $ 70.86 (najnižje) in $ 71.9 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 75.27336087226887, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 66.14352617950215.

V kratkoročni uspešnosti se je CSCOON premaknil +0.29% v zadnji uri in -1.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.49K.

Tržne informacije Cisco Systems (CSCOON)

No.1859

$ 1.77M
$ 54.49K
$ 1.77M
24.79K
24,789.05902531
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Cisco Systems je $ 1.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.49K. Obstoječa ponudba CSCOON je 24.79K, skupna ponudba pa znaša 24789.05902531. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.77M.

Zgodovina cene Cisco Systems, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 70.86
24H Nizka
$ 71.9
24H Visoka

$ 70.86
$ 71.9
$ 75.27336087226887
$ 66.14352617950215
+0.29%

0.00%

-1.71%

-1.71%

Zgodovina cen Cisco Systems (CSCOON) v USD

Sledite spremembam cen Cisco Systems za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 00.00%
30 dni$ +0.87+1.23%
60 dni$ +4.75+7.11%
90 dni$ +31.5+78.75%
Današnja sprememba cene Cisco Systems

Danes je CSCOON zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Cisco Systems

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.87 (+1.23%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Cisco Systems

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CSCOON spremenil za $ +4.75 (+7.11%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Cisco Systems

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +31.5 (+78.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cisco Systems (CSCOON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Cisco Systems.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cisco Systems

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cisco Systems, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cisco Systems?

Cisco Systems (CSCO) stock prices are influenced by several key factors:

1. Financial performance - quarterly earnings, revenue growth, profit margins
2. Network infrastructure demand - enterprise and cloud spending trends
3. Technology transitions - 5G adoption, IoT growth, cybersecurity needs
4. Competition from rivals like Huawei, Juniper, Arista
5. Economic conditions affecting IT budgets
6. Dividend policy and share buybacks
7. Management guidance and strategic initiatives
8. Market sentiment toward tech stocks
9. Geopolitical factors impacting global operations

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cisco Systems?

People want to know Cisco Systems (CSCO) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate their holdings' value for financial planning purposes.

Napoved cene za kriptovaluto Cisco Systems

Napoved cene Cisco Systems (CSCOON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CSCOON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cisco Systems (CSCOON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Cisco Systems lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cisco Systems v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CSCOON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cisco Systems.

O Cisco Systems

CSCOON is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, offering a secure and efficient means of transferring digital assets. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. CSCOON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various transactions and activities. It is also used as a governance token, allowing holders to vote on proposed changes to the platform's rules and operations. This crypto asset is part of a broader movement towards decentralization and financial inclusivity.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cisco Systems

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cisco Systems? Nakup CSCOON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cisco Systems. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cisco Systems (CSCOON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 24.79K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cisco Systems bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Cisco Systems

Z lastništvom kriptovalute Cisco Systems se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Cisco Systems (CSCOON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Cisco Systems (CSCOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Cisco Systems Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Cisco Systems razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cisco Systems

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cisco Systems?
Če bi kriptovaluta Cisco Systems rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cisco Systems.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:57 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Cisco Systems (CSCOON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

