Današnja cena kriptovalute Cisco Systems (CSCOON) v živo je $ 71.5, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CSCOON v USD je $ 71.5 na CSCOON.
Kriptovaluta Cisco Systems je trenutno na #1859. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 24.79K CSCOON. V zadnjih 24 urah se je CSCOON trgovalo med $ 70.86 (najnižje) in $ 71.9 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 75.27336087226887, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 66.14352617950215.
V kratkoročni uspešnosti se je CSCOON premaknil +0.29% v zadnji uri in -1.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.49K.
Tržne informacije Cisco Systems (CSCOON)
$ 1.77M
$ 54.49K
$ 1.77M
24.79K
24,789.05902531
Trenutna tržna kapitalizacija Cisco Systems je $ 1.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.49K. Obstoječa ponudba CSCOON je 24.79K, skupna ponudba pa znaša 24789.05902531. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.77M.
Zgodovina cene Cisco Systems, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 70.86
24H Nizka
$ 71.9
24H Visoka
$ 70.86
$ 71.9
$ 75.27336087226887
$ 66.14352617950215
+0.29%
0.00%
-1.71%
-1.71%
Zgodovina cen Cisco Systems (CSCOON) v USD
Sledite spremembam cen Cisco Systems za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
0.00%
30 dni
$ +0.87
+1.23%
60 dni
$ +4.75
+7.11%
90 dni
$ +31.5
+78.75%
Današnja sprememba cene Cisco Systems
Danes je CSCOON zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Cisco Systems
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.87 (+1.23%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Cisco Systems
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CSCOON spremenil za $ +4.75 (+7.11%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Cisco Systems
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +31.5 (+78.75%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cisco Systems (CSCOON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cisco Systems
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cisco Systems, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cisco Systems?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cisco Systems?
Napoved cene za kriptovaluto Cisco Systems
Napoved cene Cisco Systems (CSCOON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CSCOON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cisco Systems (CSCOON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Cisco Systems lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cisco Systems v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CSCOON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cisco Systems.
O Cisco Systems
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cisco Systems
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cisco Systems? Nakup CSCOON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cisco Systems. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cisco Systems (CSCOON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 24.79K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cisco Systems bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Cisco Systems
Z lastništvom kriptovalute Cisco Systems se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Cisco Systems (CSCOON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cisco Systems
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cisco Systems?
Če bi kriptovaluta Cisco Systems rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cisco Systems.
Koliko je kriptovaluta Cisco Systems vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Cisco Systems je $ 71.5. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Cisco Systems še vedno dobra naložba?
Cisco Systems ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CSCOON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Cisco Systems?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Cisco Systems v vrednosti $ 54.49K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Cisco Systems?
Cena kriptovalute CSCOON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Cisco Systems v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CSCOON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Cisco Systems?
Na ceno CSCOON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,305.08
+1.49%
ETH
3,452.31
+4.69%
SOL
161.21
+3.73%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0995
+0.62%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CSCOON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CSCOON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Cisco Systems gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Cisco Systems letos rasla?
Cena kriptovalute Cisco Systems bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Cisco Systems (CSCOON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:57 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.