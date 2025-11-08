Današnja cena Cisco Systems

Današnja cena kriptovalute Cisco Systems (CSCOON) v živo je $ 71.5, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CSCOON v USD je $ 71.5 na CSCOON.

Kriptovaluta Cisco Systems je trenutno na #1859. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 24.79K CSCOON. V zadnjih 24 urah se je CSCOON trgovalo med $ 70.86 (najnižje) in $ 71.9 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 75.27336087226887, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 66.14352617950215.

V kratkoročni uspešnosti se je CSCOON premaknil +0.29% v zadnji uri in -1.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.49K.

Tržne informacije Cisco Systems (CSCOON)

Uvrstitev No.1859 Tržna kapitalizacija $ 1.77M Volumen (24H) $ 54.49K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.77M Zaloga v obtoku 24.79K Skupna ponudba 24,789.05902531 Javna veriga blokov ETH

