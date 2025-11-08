Današnja cena kriptovalute CROSS v živo je 0.1276 USD. Tržna kapitalizacija CROSS je 42,774,440.764 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CROSS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute CROSS v živo je 0.1276 USD. Tržna kapitalizacija CROSS je 42,774,440.764 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CROSS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute CROSS (CROSS) v živo je $ 0.1276, s spremembo 2.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CROSS v USD je $ 0.1276 na CROSS.
Kriptovaluta CROSS je trenutno na #453. mestu s tržno kapitalizacijo $ 42.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 335.22M CROSS. V zadnjih 24 urah se je CROSS trgovalo med $ 0.11789 (najnižje) in $ 0.135 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.4431755260236053, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04656997751656906.
V kratkoročni uspešnosti se je CROSS premaknil -0.09% v zadnji uri in -0.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.75K.
Tržne informacije CROSS (CROSS)
No.453
$ 42.77M
$ 65.75K
$ 127.60M
335.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.52%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija CROSS je $ 42.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.75K. Obstoječa ponudba CROSS je 335.22M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 127.60M.
Zgodovina cene CROSS, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.11789
24H Nizka
$ 0.135
24H Visoka
$ 0.11789
$ 0.135
$ 0.4431755260236053
$ 0.04656997751656906
-0.09%
+2.54%
-0.67%
-0.67%
Zgodovina cen CROSS (CROSS) v USD
Sledite spremembam cen CROSS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0031608
+2.54%
30 dni
$ -0.08834
-40.91%
60 dni
$ -0.10001
-43.94%
90 dni
$ -0.18906
-59.71%
Današnja sprememba cene CROSS
Danes je CROSS zabeležil spremembo $ +0.0031608 (+2.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene CROSS
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.08834 (-40.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene CROSS
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CROSS spremenil za $ -0.10001 (-43.94%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene CROSS
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.18906 (-59.71%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen CROSS (CROSS) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute CROSS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute CROSS?
Several key factors influence CROSS token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume directly impact price movements.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and community engagement affect CROSS valuation.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform development, and ecosystem growth drive long-term value.
Partnerships: Strategic alliances, exchange listings, and institutional backing can boost price appreciation.
Regulatory Environment: Government policies and compliance developments influence investor sentiment and market access.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute CROSS?
People want to know CROSS token price today for several key reasons:
Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.
Portfolio Management: Investors track daily prices to monitor their investment performance and make rebalancing decisions.
Market Analysis: Price movements help identify trends, support/resistance levels, and potential entry/exit points for future trades.
Risk Assessment: Current pricing helps evaluate portfolio risk exposure and implement appropriate risk management strategies.
Profit/Loss Calculation: Real-time prices enable accurate calculation of unrealized gains or losses on existing positions.
Market Sentiment: Daily price action reflects overall market sentiment and adoption trends for the CROSS project.
Investment Planning: Price information helps investors determine optimal timing for increasing or decreasing their positions.
Comparative Analysis: Current prices allow comparison with other cryptocurrencies and traditional assets for diversification purposes.
Understanding today's CROSS price is essential for making informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto CROSS
Napoved cene CROSS (CROSS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CROSS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CROSS (CROSS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena CROSS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute CROSS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CROSS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute CROSS.
O CROSS
CROSS (CROSS) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate cross-chain transactions, allowing for the seamless transfer of various cryptocurrencies between different blockchain networks. This interoperability aims to solve the problem of isolated blockchain ecosystems, enabling a more connected and efficient crypto environment. The CROSS network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. Typical uses of CROSS include facilitating decentralized finance (DeFi) transactions, enabling cross-chain asset swaps, and powering decentralized applications (dApps) that require interaction with multiple blockchains.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto CROSS
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto CROSS? Nakup CROSS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute CROSS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute CROSS (CROSS).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 335.22M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in CROSS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto CROSS
Z lastništvom kriptovalute CROSS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.
CROSS Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje CROSS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta CROSS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute CROSS.
Koliko je kriptovaluta CROSS vredna danes?
Današnja cena kriptovalute CROSS je $ 0.1276. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta CROSS še vedno dobra naložba?
CROSS ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CROSS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto CROSS?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto CROSS v vrednosti $ 65.75K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute CROSS?
Cena kriptovalute CROSS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute CROSS v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CROSS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute CROSS?
Na ceno CROSS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,425.16
+1.61%
ETH
3,454.37
+4.75%
SOL
161.53
+3.93%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.09
-0.24%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CROSS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CROSS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute CROSS gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute CROSS letos rasla?
Cena kriptovalute CROSS bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute CROSS (CROSS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:48:46 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti CROSS (CROSS)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.