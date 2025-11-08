Današnja cena CROSS

Današnja cena kriptovalute CROSS (CROSS) v živo je $ 0.1276, s spremembo 2.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CROSS v USD je $ 0.1276 na CROSS.

Kriptovaluta CROSS je trenutno na #453. mestu s tržno kapitalizacijo $ 42.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 335.22M CROSS. V zadnjih 24 urah se je CROSS trgovalo med $ 0.11789 (najnižje) in $ 0.135 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.4431755260236053, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04656997751656906.

V kratkoročni uspešnosti se je CROSS premaknil -0.09% v zadnji uri in -0.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.75K.

Tržne informacije CROSS (CROSS)

Uvrstitev No.453 Tržna kapitalizacija $ 42.77M$ 42.77M $ 42.77M Volumen (24H) $ 65.75K$ 65.75K $ 65.75K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 127.60M$ 127.60M $ 127.60M Zaloga v obtoku 335.22M 335.22M 335.22M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 33.52% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija CROSS je $ 42.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.75K. Obstoječa ponudba CROSS je 335.22M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 127.60M.