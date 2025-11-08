BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute CROSS v živo je 0.1276 USD. Tržna kapitalizacija CROSS je 42,774,440.764 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CROSS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena CROSS(CROSS)

Cena 1 CROSS v USD v živo:

$0.1276
+2.54%1D
USD
CROSS (CROSS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:48:46 (UTC+8)

Današnja cena CROSS

Današnja cena kriptovalute CROSS (CROSS) v živo je $ 0.1276, s spremembo 2.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CROSS v USD je $ 0.1276 na CROSS.

Kriptovaluta CROSS je trenutno na #453. mestu s tržno kapitalizacijo $ 42.77M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 335.22M CROSS. V zadnjih 24 urah se je CROSS trgovalo med $ 0.11789 (najnižje) in $ 0.135 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.4431755260236053, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04656997751656906.

V kratkoročni uspešnosti se je CROSS premaknil -0.09% v zadnji uri in -0.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.75K.

Tržne informacije CROSS (CROSS)

No.453

$ 42.77M
$ 65.75K
$ 127.60M
335.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.52%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija CROSS je $ 42.77M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.75K. Obstoječa ponudba CROSS je 335.22M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 127.60M.

Zgodovina cene CROSS, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.11789
24H Nizka
$ 0.135
24H Visoka

$ 0.11789
$ 0.135
$ 0.4431755260236053
$ 0.04656997751656906
-0.09%

+2.54%

-0.67%

-0.67%

Zgodovina cen CROSS (CROSS) v USD

Sledite spremembam cen CROSS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0031608+2.54%
30 dni$ -0.08834-40.91%
60 dni$ -0.10001-43.94%
90 dni$ -0.18906-59.71%
Današnja sprememba cene CROSS

Danes je CROSS zabeležil spremembo $ +0.0031608 (+2.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene CROSS

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.08834 (-40.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene CROSS

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CROSS spremenil za $ -0.10001 (-43.94%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene CROSS

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.18906 (-59.71%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen CROSS (CROSS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen CROSS.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto CROSS

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute CROSS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute CROSS?

Several key factors influence CROSS token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and community engagement affect CROSS valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform development, and ecosystem growth drive long-term value.

Partnerships: Strategic alliances, exchange listings, and institutional backing can boost price appreciation.

Regulatory Environment: Government policies and compliance developments influence investor sentiment and market access.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute CROSS?

People want to know CROSS token price today for several key reasons:

Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.

Portfolio Management: Investors track daily prices to monitor their investment performance and make rebalancing decisions.

Market Analysis: Price movements help identify trends, support/resistance levels, and potential entry/exit points for future trades.

Risk Assessment: Current pricing helps evaluate portfolio risk exposure and implement appropriate risk management strategies.

Profit/Loss Calculation: Real-time prices enable accurate calculation of unrealized gains or losses on existing positions.

Market Sentiment: Daily price action reflects overall market sentiment and adoption trends for the CROSS project.

Investment Planning: Price information helps investors determine optimal timing for increasing or decreasing their positions.

Comparative Analysis: Current prices allow comparison with other cryptocurrencies and traditional assets for diversification purposes.

Understanding today's CROSS price is essential for making informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto CROSS

Napoved cene CROSS (CROSS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CROSS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CROSS (CROSS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena CROSS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute CROSS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CROSS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute CROSS.

O CROSS

CROSS (CROSS) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate cross-chain transactions, allowing for the seamless transfer of various cryptocurrencies between different blockchain networks. This interoperability aims to solve the problem of isolated blockchain ecosystems, enabling a more connected and efficient crypto environment. The CROSS network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. Typical uses of CROSS include facilitating decentralized finance (DeFi) transactions, enabling cross-chain asset swaps, and powering decentralized applications (dApps) that require interaction with multiple blockchains.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto CROSS

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto CROSS? Nakup CROSS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute CROSS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute CROSS (CROSS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 335.22M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in CROSS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu CROSS (CROSS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto CROSS

Z lastništvom kriptovalute CROSS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup CROSS (CROSS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje CROSS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna CROSS spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o CROSS

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta CROSS?
Če bi kriptovaluta CROSS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute CROSS.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:48:46 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti CROSS

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

