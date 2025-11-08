BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Crepe v živo je 0.000032961 USD. Tržna kapitalizacija CREPE1 je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CREPE1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Crepe v živo je 0.000032961 USD. Tržna kapitalizacija CREPE1 je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CREPE1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CREPE1

Informacije o ceni CREPE1

Kaj je CREPE1

Tokenomika CREPE1

Napoved cen CREPE1

Zgodovina CREPE1

CREPE1 Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute CREPE1 v fiat

Spot CREPE1

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Crepe Logotip

Cena Crepe(CREPE1)

Cena 1 CREPE1 v USD v živo:

$0.000032961
$0.000032961$0.000032961
+8.12%1D
USD
Crepe (CREPE1) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:14 (UTC+8)

Današnja cena Crepe

Današnja cena kriptovalute Crepe (CREPE1) v živo je $ 0.000032961, s spremembo 8.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CREPE1 v USD je $ 0.000032961 na CREPE1.

Kriptovaluta Crepe je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CREPE1. V zadnjih 24 urah se je CREPE1 trgovalo med $ 0.000028002 (najnižje) in $ 0.000034737 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CREPE1 premaknil +3.24% v zadnji uri in -4.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.60K.

Tržne informacije Crepe (CREPE1)

--
----

$ 73.60K
$ 73.60K$ 73.60K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Crepe je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.60K. Obstoječa ponudba CREPE1 je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Crepe, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000028002
$ 0.000028002$ 0.000028002
24H Nizka
$ 0.000034737
$ 0.000034737$ 0.000034737
24H Visoka

$ 0.000028002
$ 0.000028002$ 0.000028002

$ 0.000034737
$ 0.000034737$ 0.000034737

--
----

--
----

+3.24%

+8.12%

-4.99%

-4.99%

Zgodovina cen Crepe (CREPE1) v USD

Sledite spremembam cen Crepe za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000247543+8.12%
30 dni$ -0.000016146-32.88%
60 dni$ +0.00002295+229.24%
90 dni$ +0.000028961+724.02%
Današnja sprememba cene Crepe

Danes je CREPE1 zabeležil spremembo $ +0.00000247543 (+8.12%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Crepe

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000016146 (-32.88%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Crepe

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CREPE1 spremenil za $ +0.00002295 (+229.24%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Crepe

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.000028961 (+724.02%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Crepe (CREPE1) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Crepe.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Crepe

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Crepe, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Crepe?

CREPE1 token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and holder activity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect CREPE1 valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, burning events, and distribution schedules influence scarcity.

Community Growth: Active user base and social media engagement boost visibility.

Partnerships: Strategic alliances and exchange listings increase accessibility.

Regulatory News: Crypto regulations can cause price volatility across all tokens.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Crepe?

People want to know CREPE token price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value
3. Market analysis - Price data helps identify trends and trading opportunities
4. FOMO prevention - Staying updated avoids missing potential gains or losses
5. Risk management - Current prices inform stop-loss and take-profit strategies

Napoved cene za kriptovaluto Crepe

Napoved cene Crepe (CREPE1) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CREPE1 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Crepe (CREPE1) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Crepe lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Crepe v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CREPE1 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Crepe.

O Crepe

CREPE1 is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions and enable smart contract functionality, allowing users to create and execute agreements without the need for intermediaries. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the security and integrity of its network. In addition to its core functionalities, CREPE1 also plays a role in the governance of its native platform, giving holders the ability to vote on proposed changes and improvements. Its issuance model is widely accepted and understood within the crypto community. Overall, CREPE1 is an integral part of its blockchain ecosystem, contributing to its operability and adaptability.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Crepe

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Crepe? Nakup CREPE1 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Crepe. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Crepe (CREPE1).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Crepe bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Crepe (CREPE1)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Crepe

Z lastništvom kriptovalute Crepe se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Crepe (CREPE1) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Crepe (CREPE1)

CREPE1 is a BSC-based project featuring golden avatars, with a narrative positioned against CAKE.

Crepe Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Crepe razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Crepe

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Crepe?
Če bi kriptovaluta Crepe rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Crepe.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:14 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Crepe (CREPE1)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Crepe

CREPE1 USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na CREPE1 z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami CREPE1 USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Crepe (CREPE1) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Crepe v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
CREPE1/USDT
$0.000032961
$0.000032961$0.000032961
+8.10%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.3670
$2.3670$2.3670

+4,634.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004326
$0.00004326$0.00004326

+765.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016600
$0.000016600$0.000016600

+176.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.22489
$0.22489$0.22489

+105.69%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002863
$0.000000002863$0.000000002863

+84.70%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz CREPE1 v USD

Znesek

CREPE1
CREPE1
USD
USD

1 CREPE1 = 0.000032961 USD