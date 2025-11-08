Današnja cena kriptovalute Crepe v živo je 0.000032961 USD. Tržna kapitalizacija CREPE1 je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CREPE1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Crepe v živo je 0.000032961 USD. Tržna kapitalizacija CREPE1 je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CREPE1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Crepe (CREPE1) v živo je $ 0.000032961, s spremembo 8.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CREPE1 v USD je $ 0.000032961 na CREPE1.
Kriptovaluta Crepe je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CREPE1. V zadnjih 24 urah se je CREPE1 trgovalo med $ 0.000028002 (najnižje) in $ 0.000034737 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je CREPE1 premaknil +3.24% v zadnji uri in -4.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.60K.
Tržne informacije Crepe (CREPE1)
$ 73.60K
$ 0.00
--
--
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Crepe je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.60K. Obstoječa ponudba CREPE1 je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Crepe, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
$ 0.000034737
24H Visoka
--
--
+3.24%
+8.12%
-4.99%
-4.99%
Zgodovina cen Crepe (CREPE1) v USD
Sledite spremembam cen Crepe za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00000247543
+8.12%
30 dni
$ -0.000016146
-32.88%
60 dni
$ +0.00002295
+229.24%
90 dni
$ +0.000028961
+724.02%
Današnja sprememba cene Crepe
Danes je CREPE1 zabeležil spremembo $ +0.00000247543 (+8.12%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Crepe
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000016146 (-32.88%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Crepe
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CREPE1 spremenil za $ +0.00002295 (+229.24%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Crepe
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.000028961 (+724.02%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Crepe (CREPE1) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Crepe, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Crepe?
CREPE1 token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and holder activity directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, burning events, and distribution schedules influence scarcity.
Community Growth: Active user base and social media engagement boost visibility.
Partnerships: Strategic alliances and exchange listings increase accessibility.
Regulatory News: Crypto regulations can cause price volatility across all tokens.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Crepe?
People want to know CREPE token price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value 3. Market analysis - Price data helps identify trends and trading opportunities 4. FOMO prevention - Staying updated avoids missing potential gains or losses 5. Risk management - Current prices inform stop-loss and take-profit strategies
Napoved cene za kriptovaluto Crepe
Napoved cene Crepe (CREPE1) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CREPE1 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Crepe (CREPE1) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Crepe lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Crepe v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CREPE1 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Crepe.
O Crepe
CREPE1 is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions and enable smart contract functionality, allowing users to create and execute agreements without the need for intermediaries. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the security and integrity of its network. In addition to its core functionalities, CREPE1 also plays a role in the governance of its native platform, giving holders the ability to vote on proposed changes and improvements. Its issuance model is widely accepted and understood within the crypto community. Overall, CREPE1 is an integral part of its blockchain ecosystem, contributing to its operability and adaptability.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Crepe
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Crepe? Nakup CREPE1 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Crepe. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Crepe (CREPE1).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Crepe bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Crepe
Z lastništvom kriptovalute Crepe se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Crepe rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Crepe.
Koliko je kriptovaluta Crepe vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Crepe je $ 0.000032961. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Crepe še vedno dobra naložba?
Crepe ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CREPE1, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Crepe?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Crepe v vrednosti $ 73.60K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Crepe?
Cena kriptovalute CREPE1 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Crepe v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CREPE1.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Crepe?
Na ceno CREPE1 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,479.57
+1.66%
ETH
3,457.51
+4.85%
SOL
161.68
+4.03%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1209
+2.58%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CREPE1 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CREPE1/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Crepe gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Crepe letos rasla?
Cena kriptovalute Crepe bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Crepe (CREPE1).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:56:14 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Crepe (CREPE1)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.