Današnja cena Crepe

Današnja cena kriptovalute Crepe (CREPE1) v živo je $ 0.000032961, s spremembo 8.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CREPE1 v USD je $ 0.000032961 na CREPE1.

Kriptovaluta Crepe je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CREPE1. V zadnjih 24 urah se je CREPE1 trgovalo med $ 0.000028002 (najnižje) in $ 0.000034737 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CREPE1 premaknil +3.24% v zadnji uri in -4.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.60K.

Tržne informacije Crepe (CREPE1)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 73.60K$ 73.60K $ 73.60K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Crepe je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.60K. Obstoječa ponudba CREPE1 je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.