BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Courage The Dog v živo je 0.000403 USD. Tržna kapitalizacija CCDOG je 403,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CCDOG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Courage The Dog v živo je 0.000403 USD. Tržna kapitalizacija CCDOG je 403,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CCDOG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CCDOG

Informacije o ceni CCDOG

Kaj je CCDOG

Uradna spletna stran CCDOG

Tokenomika CCDOG

Napoved cen CCDOG

Zgodovina CCDOG

CCDOG Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute CCDOG v fiat

Spot CCDOG

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Courage The Dog Logotip

Cena Courage The Dog(CCDOG)

Cena 1 CCDOG v USD v živo:

$0.000403
$0.000403$0.000403
+3.06%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:53 (UTC+8)

Današnja cena Courage The Dog

Današnja cena kriptovalute Courage The Dog (CCDOG) v živo je $ 0.000403, s spremembo 3.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CCDOG v USD je $ 0.000403 na CCDOG.

Kriptovaluta Courage The Dog je trenutno na #2603. mestu s tržno kapitalizacijo $ 403.00K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CCDOG. V zadnjih 24 urah se je CCDOG trgovalo med $ 0.000364 (najnižje) in $ 0.000422 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.007338398743725209, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000171937390596114.

V kratkoročni uspešnosti se je CCDOG premaknil +3.06% v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 12.35K.

Tržne informacije Courage The Dog (CCDOG)

No.2603

$ 403.00K
$ 403.00K$ 403.00K

$ 12.35K
$ 12.35K$ 12.35K

$ 403.00K
$ 403.00K$ 403.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Courage The Dog je $ 403.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 12.35K. Obstoječa ponudba CCDOG je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 403.00K.

Zgodovina cene Courage The Dog, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000364
$ 0.000364$ 0.000364
24H Nizka
$ 0.000422
$ 0.000422$ 0.000422
24H Visoka

$ 0.000364
$ 0.000364$ 0.000364

$ 0.000422
$ 0.000422$ 0.000422

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209$ 0.007338398743725209

$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114$ 0.000171937390596114

+3.06%

+3.06%

0.00%

0.00%

Zgodovina cen Courage The Dog (CCDOG) v USD

Sledite spremembam cen Courage The Dog za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00001197+3.06%
30 dni$ -0.000666-62.31%
60 dni$ -0.00198-83.09%
90 dni$ -0.003514-89.72%
Današnja sprememba cene Courage The Dog

Danes je CCDOG zabeležil spremembo $ +0.00001197 (+3.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Courage The Dog

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000666 (-62.31%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Courage The Dog

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CCDOG spremenil za $ -0.00198 (-83.09%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Courage The Dog

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.003514 (-89.72%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Courage The Dog (CCDOG) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Courage The Dog.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Courage The Dog

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Courage The Dog, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Courage The Dog?

Several factors influence Courage The Dog (CCDOG) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Social media hype and community engagement
4. Utility and real-world use cases of the token
5. Overall crypto market trends and Bitcoin performance
6. Exchange listings and accessibility
7. Token supply mechanics and burn events
8. Partnership announcements and project developments
9. Regulatory news affecting meme coins
10. Whale activity and large holder movements

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Courage The Dog?

People want to know Courage The Dog (CCDOG) price today for several reasons: trading decisions, portfolio tracking, profit/loss calculations, market timing for buying or selling, investment planning, and staying updated on their holdings' value. Real-time pricing helps investors make informed decisions.

Napoved cene za kriptovaluto Courage The Dog

Napoved cene Courage The Dog (CCDOG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CCDOG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Courage The Dog (CCDOG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Courage The Dog lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Courage The Dog v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CCDOG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Courage The Dog.

O Courage The Dog

CCDOG is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CCDOG's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of assets. The asset is commonly used in the broader crypto ecosystem for various purposes, including online purchases and remittances. Its decentralized nature provides users with financial autonomy, making it an integral part of the evolving digital economy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Courage The Dog

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Courage The Dog? Nakup CCDOG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Courage The Dog. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Courage The Dog (CCDOG).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Courage The Dog bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Courage The Dog (CCDOG)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Courage The Dog

Z lastništvom kriptovalute Courage The Dog se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Courage The Dog (CCDOG) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Courage The Dog (CCDOG)

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Courage The Dog Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Courage The Dog razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Courage The Dog spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Courage The Dog

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Courage The Dog?
Če bi kriptovaluta Courage The Dog rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Courage The Dog.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:53 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Courage The Dog (CCDOG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Courage The Dog

CCDOG USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na CCDOG z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami CCDOG USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Courage The Dog (CCDOG) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Courage The Dog v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
CCDOG/USDT
$0.000403
$0.000403$0.000403
+3.06%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.3477
$2.3477$2.3477

+4,595.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004326
$0.00004326$0.00004326

+765.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016600
$0.000016600$0.000016600

+176.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.22569
$0.22569$0.22569

+106.43%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002863
$0.000000002863$0.000000002863

+84.70%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz CCDOG v USD

Znesek

CCDOG
CCDOG
USD
USD

1 CCDOG = 0.000403 USD