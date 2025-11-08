Današnja cena Courage The Dog

Današnja cena kriptovalute Courage The Dog (CCDOG) v živo je $ 0.000403, s spremembo 3.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CCDOG v USD je $ 0.000403 na CCDOG.

Kriptovaluta Courage The Dog je trenutno na #2603. mestu s tržno kapitalizacijo $ 403.00K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CCDOG. V zadnjih 24 urah se je CCDOG trgovalo med $ 0.000364 (najnižje) in $ 0.000422 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.007338398743725209, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000171937390596114.

V kratkoročni uspešnosti se je CCDOG premaknil +3.06% v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 12.35K.

Tržne informacije Courage The Dog (CCDOG)

Uvrstitev No.2603 Tržna kapitalizacija $ 403.00K$ 403.00K $ 403.00K Volumen (24H) $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 403.00K$ 403.00K $ 403.00K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 100.00% Javna veriga blokov ETH

