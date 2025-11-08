Današnja cena kriptovalute Courage The Dog v živo je 0.000403 USD. Tržna kapitalizacija CCDOG je 403,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CCDOG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Courage The Dog v živo je 0.000403 USD. Tržna kapitalizacija CCDOG je 403,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CCDOG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Courage The Dog (CCDOG) v živo je $ 0.000403, s spremembo 3.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CCDOG v USD je $ 0.000403 na CCDOG.
Kriptovaluta Courage The Dog je trenutno na #2603. mestu s tržno kapitalizacijo $ 403.00K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CCDOG. V zadnjih 24 urah se je CCDOG trgovalo med $ 0.000364 (najnižje) in $ 0.000422 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.007338398743725209, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000171937390596114.
V kratkoročni uspešnosti se je CCDOG premaknil +3.06% v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 12.35K.
Tržne informacije Courage The Dog (CCDOG)
No.2603
$ 403.00K
$ 12.35K
$ 403.00K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Courage The Dog je $ 403.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 12.35K. Obstoječa ponudba CCDOG je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 403.00K.
Zgodovina cene Courage The Dog, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000364
24H Nizka
$ 0.000422
24H Visoka
$ 0.000364
$ 0.000422
$ 0.007338398743725209
$ 0.000171937390596114
+3.06%
0.00%
Zgodovina cen Courage The Dog (CCDOG) v USD
Sledite spremembam cen Courage The Dog za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00001197
+3.06%
30 dni
$ -0.000666
-62.31%
60 dni
$ -0.00198
-83.09%
90 dni
$ -0.003514
-89.72%
Današnja sprememba cene Courage The Dog
Danes je CCDOG zabeležil spremembo $ +0.00001197 (+3.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Courage The Dog
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000666 (-62.31%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Courage The Dog
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CCDOG spremenil za $ -0.00198 (-83.09%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Courage The Dog
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.003514 (-89.72%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Courage The Dog (CCDOG) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Courage The Dog
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Courage The Dog, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Courage The Dog?
Several factors influence Courage The Dog (CCDOG) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Social media hype and community engagement 4. Utility and real-world use cases of the token 5. Overall crypto market trends and Bitcoin performance 6. Exchange listings and accessibility 7. Token supply mechanics and burn events 8. Partnership announcements and project developments 9. Regulatory news affecting meme coins 10. Whale activity and large holder movements
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Courage The Dog?
People want to know Courage The Dog (CCDOG) price today for several reasons: trading decisions, portfolio tracking, profit/loss calculations, market timing for buying or selling, investment planning, and staying updated on their holdings' value. Real-time pricing helps investors make informed decisions.
Napoved cene za kriptovaluto Courage The Dog
Napoved cene Courage The Dog (CCDOG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CCDOG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Courage The Dog (CCDOG) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Courage The Dog lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Courage The Dog v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CCDOG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Courage The Dog.
O Courage The Dog
CCDOG is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CCDOG's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of assets. The asset is commonly used in the broader crypto ecosystem for various purposes, including online purchases and remittances. Its decentralized nature provides users with financial autonomy, making it an integral part of the evolving digital economy.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Courage The Dog
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Courage The Dog? Nakup CCDOG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Courage The Dog. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Courage The Dog (CCDOG).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Courage The Dog bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Courage The Dog
Z lastništvom kriptovalute Courage The Dog se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Courage The Dog (CCDOG) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!
Courage The Dog Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Courage The Dog razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Courage The Dog
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Courage The Dog?
Če bi kriptovaluta Courage The Dog rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Courage The Dog.
Koliko je kriptovaluta Courage The Dog vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Courage The Dog je $ 0.000403. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Courage The Dog še vedno dobra naložba?
Courage The Dog ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CCDOG, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Courage The Dog?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Courage The Dog v vrednosti $ 12.35K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Courage The Dog?
Cena kriptovalute CCDOG se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Courage The Dog v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CCDOG.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Courage The Dog?
Na ceno CCDOG vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,485
+1.67%
ETH
3,457.94
+4.86%
SOL
161.69
+4.04%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1209
+2.58%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CCDOG na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CCDOG/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Courage The Dog gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Courage The Dog letos rasla?
Cena kriptovalute Courage The Dog bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Courage The Dog (CCDOG).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.