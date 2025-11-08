Današnja cena Camp Network

Današnja cena kriptovalute Camp Network (CAMP) v živo je $ 0.01137, s spremembo 2.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CAMP v USD je $ 0.01137 na CAMP.

Kriptovaluta Camp Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CAMP. V zadnjih 24 urah se je CAMP trgovalo med $ 0.01075 (najnižje) in $ 0.01189 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CAMP premaknil -0.96% v zadnji uri in -2.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 152.77K.

Tržne informacije Camp Network (CAMP)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 152.77K$ 152.77K $ 152.77K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 113.70M$ 113.70M $ 113.70M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Camp Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 152.77K. Obstoječa ponudba CAMP je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 113.70M.