Današnja cena kriptovalute Camp Network v živo je 0.01137 USD. Tržna kapitalizacija CAMP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CAMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Camp Network(CAMP)

$0.01137
USD
Camp Network (CAMP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:04 (UTC+8)

Današnja cena Camp Network

Današnja cena kriptovalute Camp Network (CAMP) v živo je $ 0.01137, s spremembo 2.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CAMP v USD je $ 0.01137 na CAMP.

Kriptovaluta Camp Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CAMP. V zadnjih 24 urah se je CAMP trgovalo med $ 0.01075 (najnižje) in $ 0.01189 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CAMP premaknil -0.96% v zadnji uri in -2.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 152.77K.

Tržne informacije Camp Network (CAMP)

$ 152.77K
$ 113.70M
10,000,000,000
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Camp Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 152.77K. Obstoječa ponudba CAMP je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 113.70M.

Zgodovina cene Camp Network, USD

24H Nizka
24H Visoka

Zgodovina cen Camp Network (CAMP) v USD

Sledite spremembam cen Camp Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0002295+2.06%
30 dni$ -0.02294-66.87%
60 dni$ -0.04088-78.24%
90 dni$ +0.00137+13.70%
Današnja sprememba cene Camp Network

Danes je CAMP zabeležil spremembo $ +0.0002295 (+2.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Camp Network

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02294 (-66.87%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Camp Network

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CAMP spremenil za $ -0.04088 (-78.24%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Camp Network

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00137 (+13.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Camp Network (CAMP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Camp Network.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Camp Network

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Camp Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Camp Network?

CAMP Network token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact CAMP pricing.

Adoption & Usage: Real-world utility, platform user growth, and ecosystem development drive demand.

Token Economics: Supply mechanics, staking rewards, and tokenomics structure affect scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price through increased visibility.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments influence investor behavior.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Camp Network?

People want to know Camp Network (CAMP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Camp Network

Napoved cene Camp Network (CAMP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CAMP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Camp Network (CAMP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Camp Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Camp Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CAMP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Camp Network.

O Camp Network

Camp (CAMP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to serve as the native utility token for the Camp ecosystem, a platform that aims to provide a decentralized solution for the creation, distribution, and monetization of digital content. The CAMP token is used for various purposes within the platform, including governance, rewards for content creators and consumers, and as a medium of exchange for goods and services. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens being minted as rewards for network participation. CAMP's consensus mechanism is based on Ethereum's Proof-of-Stake model, aligning the incentives of token holders with the security and longevity of the network.

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

