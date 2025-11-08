Današnja cena kriptovalute Camp Network v živo je 0.01137 USD. Tržna kapitalizacija CAMP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CAMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Camp Network v živo je 0.01137 USD. Tržna kapitalizacija CAMP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CAMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Camp Network (CAMP) v živo je $ 0.01137, s spremembo 2.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CAMP v USD je $ 0.01137 na CAMP.
Kriptovaluta Camp Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CAMP. V zadnjih 24 urah se je CAMP trgovalo med $ 0.01075 (najnižje) in $ 0.01189 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je CAMP premaknil -0.96% v zadnji uri in -2.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 152.77K.
Tržne informacije Camp Network (CAMP)
$ 152.77K
$ 152.77K
$ 113.70M
$ 113.70M
10,000,000,000
10,000,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Camp Network je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 152.77K. Obstoječa ponudba CAMP je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 113.70M.
Zgodovina cene Camp Network, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01075
$ 0.01075
24H Nizka
$ 0.01189
$ 0.01189
24H Visoka
$ 0.01075
$ 0.01075
$ 0.01189
$ 0.01189
-0.96%
+2.06%
-2.91%
-2.91%
Zgodovina cen Camp Network (CAMP) v USD
Sledite spremembam cen Camp Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0002295
+2.06%
30 dni
$ -0.02294
-66.87%
60 dni
$ -0.04088
-78.24%
90 dni
$ +0.00137
+13.70%
Današnja sprememba cene Camp Network
Danes je CAMP zabeležil spremembo $ +0.0002295 (+2.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Camp Network
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02294 (-66.87%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Camp Network
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CAMP spremenil za $ -0.04088 (-78.24%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Camp Network
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00137 (+13.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Camp Network (CAMP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Camp Network
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Camp Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Camp Network?
CAMP Network token prices are influenced by several key factors:
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price through increased visibility.
Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments influence investor behavior.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Camp Network?
People want to know Camp Network (CAMP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Camp Network
Napoved cene Camp Network (CAMP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CAMP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Camp Network (CAMP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Camp Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Camp Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CAMP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Camp Network.
O Camp Network
Camp (CAMP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to serve as the native utility token for the Camp ecosystem, a platform that aims to provide a decentralized solution for the creation, distribution, and monetization of digital content. The CAMP token is used for various purposes within the platform, including governance, rewards for content creators and consumers, and as a medium of exchange for goods and services. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens being minted as rewards for network participation. CAMP's consensus mechanism is based on Ethereum's Proof-of-Stake model, aligning the incentives of token holders with the security and longevity of the network.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Camp Network
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Camp Network? Nakup CAMP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Camp Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Camp Network (CAMP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Camp Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Camp Network
Z lastništvom kriptovalute Camp Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.
Camp Network Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Camp Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Camp Network
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Camp Network?
Če bi kriptovaluta Camp Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Camp Network.
Koliko je kriptovaluta Camp Network vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Camp Network je $ 0.01137. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Camp Network še vedno dobra naložba?
Camp Network ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CAMP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Camp Network?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Camp Network v vrednosti $ 152.77K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Camp Network?
Cena kriptovalute CAMP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Camp Network v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CAMP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Camp Network?
Na ceno CAMP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,280.5
+1.46%
ETH
3,450.96
+4.65%
SOL
161.13
+3.68%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1096
+1.54%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CAMP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CAMP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Camp Network gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Camp Network letos rasla?
Cena kriptovalute Camp Network bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Camp Network (CAMP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:04 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.