Današnja cena Bitsolara

Današnja cena kriptovalute Bitsolara (BTSLR) v živo je $ 0.0000419, s spremembo 1.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTSLR v USD je $ 0.0000419 na BTSLR.

Kriptovaluta Bitsolara je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BTSLR. V zadnjih 24 urah se je BTSLR trgovalo med $ 0.0000388 (najnižje) in $ 0.0000426 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BTSLR premaknil 0.00% v zadnji uri in -10.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.31K.

Tržne informacije Bitsolara (BTSLR)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 73.31K$ 73.31K $ 73.31K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 41.90K$ 41.90K $ 41.90K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Bitsolara je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.31K. Obstoječa ponudba BTSLR je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 41.90K.