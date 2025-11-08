Današnja cena kriptovalute Bitsolara v živo je 0.0000419 USD. Tržna kapitalizacija BTSLR je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BTSLR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Bitsolara v živo je 0.0000419 USD. Tržna kapitalizacija BTSLR je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BTSLR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Bitsolara (BTSLR) v živo je $ 0.0000419, s spremembo 1.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTSLR v USD je $ 0.0000419 na BTSLR.
Kriptovaluta Bitsolara je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BTSLR. V zadnjih 24 urah se je BTSLR trgovalo med $ 0.0000388 (najnižje) in $ 0.0000426 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BTSLR premaknil 0.00% v zadnji uri in -10.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.31K.
Tržne informacije Bitsolara (BTSLR)
--
----
$ 73.31K
$ 73.31K$ 73.31K
$ 41.90K
$ 41.90K$ 41.90K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Bitsolara je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.31K. Obstoječa ponudba BTSLR je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 41.90K.
Zgodovina cene Bitsolara, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000388
$ 0.0000388$ 0.0000388
24H Nizka
$ 0.0000426
$ 0.0000426$ 0.0000426
24H Visoka
$ 0.0000388
$ 0.0000388$ 0.0000388
$ 0.0000426
$ 0.0000426$ 0.0000426
--
----
--
----
0.00%
-1.64%
-10.48%
-10.48%
Zgodovina cen Bitsolara (BTSLR) v USD
Sledite spremembam cen Bitsolara za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000000699
-1.64%
30 dni
$ +0.0000073
+21.09%
60 dni
$ -0.0004011
-90.55%
90 dni
$ -0.0014281
-97.15%
Današnja sprememba cene Bitsolara
Danes je BTSLR zabeležil spremembo $ -0.000000699 (-1.64%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Bitsolara
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0000073 (+21.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Bitsolara
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BTSLR spremenil za $ -0.0004011 (-90.55%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Bitsolara
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0014281 (-97.15%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bitsolara (BTSLR) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bitsolara
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bitsolara, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bitsolara?
Several key factors influence Bitsolara (BTSLR) prices:
Market sentiment and investor confidence drive demand. Trading volume and liquidity affect price stability. Bitcoin and major cryptocurrency trends often correlate with altcoin movements. Project developments, partnerships, and technological updates impact value. Regulatory news and compliance issues create volatility. Supply tokenomics including circulation and burn mechanisms matter. Exchange listings increase accessibility and trading volume.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bitsolara?
People want to know Bitsolara (BTSLR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Bitsolara
Napoved cene Bitsolara (BTSLR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BTSLR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bitsolara (BTSLR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Bitsolara lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bitsolara v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BTSLR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bitsolara.
O Bitsolara
BTSLR is a digital asset that operates on a decentralized network, similar to other cryptocurrencies. It is designed to function as a medium of exchange, where individual coin ownership records are stored in a ledger that exists in a form of a computerized database using strong cryptography to secure transaction records, control the creation of additional coins, and verify the transfer of coin ownership. The primary purpose of BTSLR is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital currency without the need for intermediaries. It employs a consensus mechanism to validate transactions and secure its network. The supply of BTSLR is predetermined and publicly known, avoiding the issues of inflation and deflation typically associated with traditional fiat currencies.
BTSLR is a digital asset that operates on a decentralized network, similar to other cryptocurrencies. It is designed to function as a medium of exchange, where individual coin ownership records are stored in a ledger that exists in a form of a computerized database using strong cryptography to secure transaction records, control the creation of additional coins, and verify the transfer of coin ownership. The primary purpose of BTSLR is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital currency without the need for intermediaries. It employs a consensus mechanism to validate transactions and secure its network. The supply of BTSLR is predetermined and publicly known, avoiding the issues of inflation and deflation typically associated with traditional fiat currencies.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bitsolara
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bitsolara? Nakup BTSLR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bitsolara. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bitsolara (BTSLR).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Bitsolara bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Bitsolara
Z lastništvom kriptovalute Bitsolara se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Bitsolara is a Telegram-based Web3 platform operating on the TON blockchain with a token infrastructure on Solana. Designed to bring decentralized finance and GameFi features directly to Telegram users, Bitsolara merges social interactivity with seamless Web3 experiences. The platform includes mini-apps, quests, and staking mechanisms to boost user engagement and token utility. With a focus on user-friendly onboarding and gamified earning opportunities, Bitsolara redefines how communities interact with DeFi inside a familiar messaging environment.
Bitsolara is a Telegram-based Web3 platform operating on the TON blockchain with a token infrastructure on Solana. Designed to bring decentralized finance and GameFi features directly to Telegram users, Bitsolara merges social interactivity with seamless Web3 experiences. The platform includes mini-apps, quests, and staking mechanisms to boost user engagement and token utility. With a focus on user-friendly onboarding and gamified earning opportunities, Bitsolara redefines how communities interact with DeFi inside a familiar messaging environment.
Bitsolara Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Bitsolara razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bitsolara
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bitsolara?
Če bi kriptovaluta Bitsolara rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bitsolara.
Koliko je kriptovaluta Bitsolara vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Bitsolara je $ 0.0000419. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Bitsolara še vedno dobra naložba?
Bitsolara ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BTSLR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Bitsolara?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Bitsolara v vrednosti $ 73.31K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Bitsolara?
Cena kriptovalute BTSLR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Bitsolara v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BTSLR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Bitsolara?
Na ceno BTSLR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,527.72
+1.71%
ETH
3,458.97
+4.89%
SOL
161.97
+4.22%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1007
+0.73%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BTSLR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BTSLR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Bitsolara gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Bitsolara letos rasla?
Cena kriptovalute Bitsolara bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Bitsolara (BTSLR).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:45:54 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Bitsolara (BTSLR)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
