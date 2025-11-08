BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Bitsolara v živo je 0.0000419 USD. Tržna kapitalizacija BTSLR je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BTSLR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Bitsolara Logotip

Cena Bitsolara(BTSLR)

Cena 1 BTSLR v USD v živo:

Bitsolara (BTSLR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:45:54 (UTC+8)

Današnja cena Bitsolara

Današnja cena kriptovalute Bitsolara (BTSLR) v živo je $ 0.0000419, s spremembo 1.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BTSLR v USD je $ 0.0000419 na BTSLR.

Kriptovaluta Bitsolara je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BTSLR. V zadnjih 24 urah se je BTSLR trgovalo med $ 0.0000388 (najnižje) in $ 0.0000426 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BTSLR premaknil 0.00% v zadnji uri in -10.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.31K.

Tržne informacije Bitsolara (BTSLR)

$ 73.31K
$ 73.31K$ 73.31K

$ 41.90K
$ 41.90K$ 41.90K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Bitsolara je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.31K. Obstoječa ponudba BTSLR je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 41.90K.

Zgodovina cene Bitsolara, USD

24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Bitsolara (BTSLR) v USD

Sledite spremembam cen Bitsolara za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000699-1.64%
30 dni$ +0.0000073+21.09%
60 dni$ -0.0004011-90.55%
90 dni$ -0.0014281-97.15%
Današnja sprememba cene Bitsolara

Danes je BTSLR zabeležil spremembo $ -0.000000699 (-1.64%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Bitsolara

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0000073 (+21.09%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Bitsolara

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BTSLR spremenil za $ -0.0004011 (-90.55%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Bitsolara

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0014281 (-97.15%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Bitsolara (BTSLR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Bitsolara.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Bitsolara

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Bitsolara, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Bitsolara?

Several key factors influence Bitsolara (BTSLR) prices:

Market sentiment and investor confidence drive demand. Trading volume and liquidity affect price stability. Bitcoin and major cryptocurrency trends often correlate with altcoin movements. Project developments, partnerships, and technological updates impact value. Regulatory news and compliance issues create volatility. Supply tokenomics including circulation and burn mechanisms matter. Exchange listings increase accessibility and trading volume.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Bitsolara?

People want to know Bitsolara (BTSLR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Bitsolara

Napoved cene Bitsolara (BTSLR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BTSLR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bitsolara (BTSLR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bitsolara lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bitsolara v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BTSLR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bitsolara.

O Bitsolara

BTSLR is a digital asset that operates on a decentralized network, similar to other cryptocurrencies. It is designed to function as a medium of exchange, where individual coin ownership records are stored in a ledger that exists in a form of a computerized database using strong cryptography to secure transaction records, control the creation of additional coins, and verify the transfer of coin ownership. The primary purpose of BTSLR is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital currency without the need for intermediaries. It employs a consensus mechanism to validate transactions and secure its network. The supply of BTSLR is predetermined and publicly known, avoiding the issues of inflation and deflation typically associated with traditional fiat currencies.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Bitsolara

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Bitsolara? Nakup BTSLR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Bitsolara. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Bitsolara (BTSLR).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

4. korak

Izberite žetone

5. korak

Zaključite nakup

Vodnik po nakupu Bitsolara (BTSLR)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Bitsolara

Kaj je Bitsolara (BTSLR)

Bitsolara is a Telegram-based Web3 platform operating on the TON blockchain with a token infrastructure on Solana. Designed to bring decentralized finance and GameFi features directly to Telegram users, Bitsolara merges social interactivity with seamless Web3 experiences. The platform includes mini-apps, quests, and staking mechanisms to boost user engagement and token utility. With a focus on user-friendly onboarding and gamified earning opportunities, Bitsolara redefines how communities interact with DeFi inside a familiar messaging environment.

Bitsolara Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Bitsolara razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Bitsolara spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bitsolara

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bitsolara?
Če bi kriptovaluta Bitsolara rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bitsolara.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:45:54 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Bitsolara (BTSLR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

