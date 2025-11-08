BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Boost v živo je 0.07713 USD. Tržna kapitalizacija BOOST je 12,252,887.2260002298474 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOOST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Boost Logotip

Cena Boost(BOOST)

Cena 1 BOOST v USD v živo:

$0.07714
$0.07714
-5.92%1D
USD
Boost (BOOST) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:05:12 (UTC+8)

Današnja cena Boost

Današnja cena kriptovalute Boost (BOOST) v živo je $ 0.07713, s spremembo 5.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOOST v USD je $ 0.07713 na BOOST.

Kriptovaluta Boost je trenutno na #1077. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12.25M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 158.86M BOOST. V zadnjih 24 urah se je BOOST trgovalo med $ 0.0749 (najnižje) in $ 0.09353 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.19261759528476227, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.043332483940612676.

V kratkoročni uspešnosti se je BOOST premaknil -0.06% v zadnji uri in -54.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.15K.

Tržne informacije Boost (BOOST)

No.1077

$ 12.25M
$ 12.25M

$ 70.15K
$ 70.15K

$ 77.13M
$ 77.13M

158.86M
158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

15.88%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Boost je $ 12.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.15K. Obstoječa ponudba BOOST je 158.86M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 77.13M.

Zgodovina cene Boost, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0749
$ 0.0749
24H Nizka
$ 0.09353
$ 0.09353
24H Visoka

$ 0.0749
$ 0.0749

$ 0.09353
$ 0.09353

$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676

-0.06%

-5.92%

-54.23%

-54.23%

Zgodovina cen Boost (BOOST) v USD

Sledite spremembam cen Boost za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.004854-5.92%
30 dni$ -0.01206-13.53%
60 dni$ -0.02899-27.32%
90 dni$ +0.06713+671.30%
Današnja sprememba cene Boost

Danes je BOOST zabeležil spremembo $ -0.004854 (-5.92%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Boost

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01206 (-13.53%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Boost

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BOOST spremenil za $ -0.02899 (-27.32%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Boost

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.06713 (+671.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Boost (BOOST) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Boost.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Boost

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Boost, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Boost?

Several key factors influence Boost (BOOST) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence affect BOOST valuations.

Platform Development: Updates to Boost protocol, new features, partnerships, and technical improvements drive price changes.

Adoption Rate: User growth, transaction volume, and real-world utility increase demand.

Regulatory News: Government policies and compliance requirements create volatility.

Competition: Performance relative to similar DeFi tokens and platforms.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Boost?

People want to know Boost (BOOST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking gains/losses, market analysis and trend identification, and assessing investment opportunities or risks before committing funds.

Napoved cene za kriptovaluto Boost

Napoved cene Boost (BOOST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOOST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Boost (BOOST) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Boost lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Boost v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOOST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Boost.

O Boost

BOOST (BOOST) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the Boosted Finance ecosystem, a yield farming platform that allows users to earn rewards by providing liquidity. BOOST's main role is to incentivize user participation in the platform's various liquidity pools, with holders earning a proportion of the transaction fees generated. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens minted as rewards for liquidity providers. As a governance token, BOOST also gives holders the right to vote on proposals related to the platform's development and future direction.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Boost

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Boost? Nakup BOOST je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Boost. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Boost (BOOST).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 158.86M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Boost bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Boost (BOOST)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Boost

Z lastništvom kriptovalute Boost se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Boost (BOOST) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Boost (BOOST)

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Boost razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Boost spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Boost

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Boost?
Če bi kriptovaluta Boost rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Boost.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:05:12 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Boost (BOOST)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Boost

BOOST USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na BOOST z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami BOOST USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Boost (BOOST) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Boost v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
BOOST/USDT
$0.07714
$0.07714
-6.04%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.5800

$0.00004433

$0.000016660

$0.24054

$0.000000002434

Zavrnitev odgovornosti

