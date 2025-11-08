Današnja cena Boost

Današnja cena kriptovalute Boost (BOOST) v živo je $ 0.07713, s spremembo 5.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOOST v USD je $ 0.07713 na BOOST.

Kriptovaluta Boost je trenutno na #1077. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12.25M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 158.86M BOOST. V zadnjih 24 urah se je BOOST trgovalo med $ 0.0749 (najnižje) in $ 0.09353 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.19261759528476227, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.043332483940612676.

V kratkoročni uspešnosti se je BOOST premaknil -0.06% v zadnji uri in -54.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.15K.

Tržne informacije Boost (BOOST)

Uvrstitev No.1077 Tržna kapitalizacija $ 12.25M$ 12.25M $ 12.25M Volumen (24H) $ 70.15K$ 70.15K $ 70.15K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 77.13M$ 77.13M $ 77.13M Zaloga v obtoku 158.86M 158.86M 158.86M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 15.88% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Boost je $ 12.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.15K. Obstoječa ponudba BOOST je 158.86M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 77.13M.