Današnja cena kriptovalute Boost (BOOST) v živo je $ 0.07713, s spremembo 5.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOOST v USD je $ 0.07713 na BOOST.
Kriptovaluta Boost je trenutno na #1077. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12.25M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 158.86M BOOST. V zadnjih 24 urah se je BOOST trgovalo med $ 0.0749 (najnižje) in $ 0.09353 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.19261759528476227, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.043332483940612676.
V kratkoročni uspešnosti se je BOOST premaknil -0.06% v zadnji uri in -54.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.15K.
Tržne informacije Boost (BOOST)
No.1077
$ 12.25M
$ 70.15K
$ 77.13M
158.86M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.88%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Boost je $ 12.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.15K. Obstoječa ponudba BOOST je 158.86M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 77.13M.
Zgodovina cene Boost, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0749
24H Nizka
$ 0.09353
24H Visoka
$ 0.0749
$ 0.09353
$ 0.19261759528476227
$ 0.043332483940612676
-0.06%
-5.92%
-54.23%
-54.23%
Zgodovina cen Boost (BOOST) v USD
Sledite spremembam cen Boost za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.004854
-5.92%
30 dni
$ -0.01206
-13.53%
60 dni
$ -0.02899
-27.32%
90 dni
$ +0.06713
+671.30%
Današnja sprememba cene Boost
Danes je BOOST zabeležil spremembo $ -0.004854 (-5.92%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Boost
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01206 (-13.53%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Boost
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BOOST spremenil za $ -0.02899 (-27.32%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Boost
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.06713 (+671.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Boost (BOOST) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Boost, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Boost?
Several key factors influence Boost (BOOST) token prices:
Platform Development: Updates to Boost protocol, new features, partnerships, and technical improvements drive price changes.
Adoption Rate: User growth, transaction volume, and real-world utility increase demand.
Regulatory News: Government policies and compliance requirements create volatility.
Competition: Performance relative to similar DeFi tokens and platforms.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price stability.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Boost?
People want to know Boost (BOOST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking gains/losses, market analysis and trend identification, and assessing investment opportunities or risks before committing funds.
Napoved cene za kriptovaluto Boost
Napoved cene Boost (BOOST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOOST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Boost (BOOST) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Boost lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Boost v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOOST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Boost.
O Boost
BOOST (BOOST) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the Boosted Finance ecosystem, a yield farming platform that allows users to earn rewards by providing liquidity. BOOST's main role is to incentivize user participation in the platform's various liquidity pools, with holders earning a proportion of the transaction fees generated. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens minted as rewards for liquidity providers. As a governance token, BOOST also gives holders the right to vote on proposals related to the platform's development and future direction.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Boost
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Boost? Nakup BOOST je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Boost. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Boost (BOOST).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 158.86M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Boost bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Boost
Z lastništvom kriptovalute Boost se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.
Boost Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Boost razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Boost rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Boost.
Koliko je kriptovaluta Boost vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Boost je $ 0.07713. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Boost še vedno dobra naložba?
Boost ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BOOST, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Boost?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Boost v vrednosti $ 70.15K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Boost?
Cena kriptovalute BOOST se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Boost v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BOOST.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Boost?
Na ceno BOOST vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,301.74
+1.48%
ETH
3,452.46
+4.69%
SOL
161.2
+3.72%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.116
+2.13%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BOOST na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BOOST/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Boost gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Boost letos rasla?
Cena kriptovalute Boost bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Boost (BOOST).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:05:12 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Boost (BOOST)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
