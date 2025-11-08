BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Boba Cat v živo je 0.002249 USD. Tržna kapitalizacija BOBACAT je 1,378,365.772849 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOBACAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Boba Cat Logotip

Cena Boba Cat(BOBACAT)

Cena 1 BOBACAT v USD v živo:

$0.002248
+0.89%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:51 (UTC+8)

Današnja cena Boba Cat

Današnja cena kriptovalute Boba Cat (BOBACAT) v živo je $ 0.002249, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOBACAT v USD je $ 0.002249 na BOBACAT.

Kriptovaluta Boba Cat je trenutno na #1979. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.38M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 612.88M BOBACAT. V zadnjih 24 urah se je BOBACAT trgovalo med $ 0.002 (najnižje) in $ 0.002477 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09484798014935664, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00017406913220778.

V kratkoročni uspešnosti se je BOBACAT premaknil +0.26% v zadnji uri in -12.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.73K.

Tržne informacije Boba Cat (BOBACAT)

No.1979

$ 1.38M
$ 24.73K
$ 2.25M
612.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
61.28%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Boba Cat je $ 1.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 24.73K. Obstoječa ponudba BOBACAT je 612.88M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.25M.

Zgodovina cene Boba Cat, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002
24H Nizka
$ 0.002477
24H Visoka

$ 0.002
$ 0.002477
$ 0.09484798014935664
$ 0.00017406913220778
+0.26%

+0.89%

-12.43%

-12.43%

Zgodovina cen Boba Cat (BOBACAT) v USD

Sledite spremembam cen Boba Cat za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00001983+0.89%
30 dni$ -0.001684-42.82%
60 dni$ +0.000249+12.45%
90 dni$ +0.000249+12.45%
Današnja sprememba cene Boba Cat

Danes je BOBACAT zabeležil spremembo $ +0.00001983 (+0.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Boba Cat

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001684 (-42.82%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Boba Cat

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BOBACAT spremenil za $ +0.000249 (+12.45%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Boba Cat

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.000249 (+12.45%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Boba Cat (BOBACAT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Boba Cat.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Boba Cat

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Boba Cat, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Boba Cat?

Several key factors influence BOBACAT prices:

Market Sentiment: Community enthusiasm and social media buzz drive demand fluctuations.

Trading Volume: Higher volume typically indicates stronger price movements and liquidity.

Exchange Listings: New exchange additions can increase accessibility and trading activity.

Tokenomics: Supply mechanics, burn events, and distribution affect scarcity.

Broader Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with meme token performance.

Community Growth: Active holder base and engagement levels impact long-term sustainability.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Boba Cat?

People want to know BOBACAT price today for several reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, profit/loss calculations, and staying updated on their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make informed decisions.

Napoved cene za kriptovaluto Boba Cat

Napoved cene Boba Cat (BOBACAT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOBACAT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Boba Cat (BOBACAT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Boba Cat lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Boba Cat v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOBACAT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Boba Cat.

O Boba Cat

BOBACAT is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOBACAT's consensus mechanism is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. In addition to its primary role as a medium of exchange, BOBACAT also supports smart contracts, enabling the development of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This versatility has positioned BOBACAT as a significant player in the broader cryptocurrency market.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Boba Cat

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Boba Cat? Nakup BOBACAT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Boba Cat. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Boba Cat (BOBACAT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 612.88M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Boba Cat bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Boba Cat (BOBACAT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Boba Cat

Z lastništvom kriptovalute Boba Cat se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Boba Cat (BOBACAT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Boba Cat razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Boba Cat spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Boba Cat

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Boba Cat?
Če bi kriptovaluta Boba Cat rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Boba Cat.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:51 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

