Današnja cena kriptovalute Boba Cat v živo je 0.002249 USD. Tržna kapitalizacija BOBACAT je 1,378,365.772849 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOBACAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Boba Cat (BOBACAT) v živo je $ 0.002249, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOBACAT v USD je $ 0.002249 na BOBACAT.
Kriptovaluta Boba Cat je trenutno na #1979. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.38M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 612.88M BOBACAT. V zadnjih 24 urah se je BOBACAT trgovalo med $ 0.002 (najnižje) in $ 0.002477 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09484798014935664, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00017406913220778.
V kratkoročni uspešnosti se je BOBACAT premaknil +0.26% v zadnji uri in -12.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.73K.
Tržne informacije Boba Cat (BOBACAT)
No.1979
$ 1.38M
$ 24.73K
$ 2.25M
612.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
61.28%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Boba Cat je $ 1.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 24.73K. Obstoječa ponudba BOBACAT je 612.88M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.25M.
Zgodovina cene Boba Cat, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002
24H Nizka
$ 0.002477
24H Visoka
$ 0.002
$ 0.002477
$ 0.09484798014935664
$ 0.00017406913220778
+0.26%
+0.89%
-12.43%
-12.43%
Zgodovina cen Boba Cat (BOBACAT) v USD
Sledite spremembam cen Boba Cat za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00001983
+0.89%
30 dni
$ -0.001684
-42.82%
60 dni
$ +0.000249
+12.45%
90 dni
$ +0.000249
+12.45%
Današnja sprememba cene Boba Cat
Danes je BOBACAT zabeležil spremembo $ +0.00001983 (+0.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Boba Cat
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001684 (-42.82%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Boba Cat
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BOBACAT spremenil za $ +0.000249 (+12.45%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Boba Cat
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.000249 (+12.45%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Boba Cat (BOBACAT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Boba Cat
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Boba Cat, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Boba Cat?
Several key factors influence BOBACAT prices:
Market Sentiment: Community enthusiasm and social media buzz drive demand fluctuations.
Trading Volume: Higher volume typically indicates stronger price movements and liquidity.
Exchange Listings: New exchange additions can increase accessibility and trading activity.
Tokenomics: Supply mechanics, burn events, and distribution affect scarcity.
Broader Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with meme token performance.
Community Growth: Active holder base and engagement levels impact long-term sustainability.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Boba Cat?
People want to know BOBACAT price today for several reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, profit/loss calculations, and staying updated on their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make informed decisions.
Napoved cene za kriptovaluto Boba Cat
Napoved cene Boba Cat (BOBACAT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOBACAT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Boba Cat (BOBACAT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Boba Cat lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Boba Cat v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOBACAT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Boba Cat.
O Boba Cat
BOBACAT is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOBACAT's consensus mechanism is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. In addition to its primary role as a medium of exchange, BOBACAT also supports smart contracts, enabling the development of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This versatility has positioned BOBACAT as a significant player in the broader cryptocurrency market.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Boba Cat
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Boba Cat? Nakup BOBACAT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Boba Cat. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Boba Cat (BOBACAT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 612.88M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Boba Cat bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Boba Cat
Z lastništvom kriptovalute Boba Cat se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Boba Cat
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Boba Cat?
Če bi kriptovaluta Boba Cat rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Boba Cat.
Koliko je kriptovaluta Boba Cat vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Boba Cat je $ 0.002249. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Boba Cat še vedno dobra naložba?
Boba Cat ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BOBACAT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Boba Cat?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Boba Cat v vrednosti $ 24.73K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Boba Cat?
Cena kriptovalute BOBACAT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Boba Cat v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BOBACAT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Boba Cat?
Na ceno BOBACAT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BOBACAT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BOBACAT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Boba Cat gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Boba Cat letos rasla?
Cena kriptovalute Boba Cat bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Boba Cat (BOBACAT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:04:51 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Boba Cat (BOBACAT)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.