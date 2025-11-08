Današnja cena Boba Cat

Današnja cena kriptovalute Boba Cat (BOBACAT) v živo je $ 0.002249, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOBACAT v USD je $ 0.002249 na BOBACAT.

Kriptovaluta Boba Cat je trenutno na #1979. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.38M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 612.88M BOBACAT. V zadnjih 24 urah se je BOBACAT trgovalo med $ 0.002 (najnižje) in $ 0.002477 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09484798014935664, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00017406913220778.

V kratkoročni uspešnosti se je BOBACAT premaknil +0.26% v zadnji uri in -12.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 24.73K.

Tržne informacije Boba Cat (BOBACAT)

Uvrstitev No.1979 Tržna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) $ 24.73K$ 24.73K $ 24.73K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Zaloga v obtoku 612.88M 612.88M 612.88M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 61.28% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Boba Cat je $ 1.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 24.73K. Obstoječa ponudba BOBACAT je 612.88M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.25M.