Današnja cena BAS

Današnja cena kriptovalute BAS (BAS) v živo je $ 0.00889, s spremembo 2.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAS v USD je $ 0.00889 na BAS.

Kriptovaluta BAS je trenutno na #665. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22.23M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.50B BAS. V zadnjih 24 urah se je BAS trgovalo med $ 0.00821 (najnižje) in $ 0.009422 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.16763449915565898, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.004194192410779678.

V kratkoročni uspešnosti se je BAS premaknil +0.38% v zadnji uri in -34.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 247.67K.

Tržne informacije BAS (BAS)

Uvrstitev No.665 Tržna kapitalizacija $ 22.23M$ 22.23M $ 22.23M Volumen (24H) $ 247.67K$ 247.67K $ 247.67K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 88.90M$ 88.90M $ 88.90M Zaloga v obtoku 2.50B 2.50B 2.50B Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Hitrost kroženja 25.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija BAS je $ 22.23M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 247.67K. Obstoječa ponudba BAS je 2.50B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 88.90M.