BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute BAS v živo je 0.00889 USD. Tržna kapitalizacija BAS je 22,225,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BAS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BAS v živo je 0.00889 USD. Tržna kapitalizacija BAS je 22,225,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BAS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BAS

Informacije o ceni BAS

Kaj je BAS

Bela knjiga BAS

Uradna spletna stran BAS

Tokenomika BAS

Napoved cen BAS

Zgodovina BAS

BAS Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute BAS v fiat

Spot BAS

Terminske pogodbe BAS USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

BAS Logotip

Cena BAS(BAS)

Cena 1 BAS v USD v živo:

$0.00889
$0.00889$0.00889
+2.64%1D
USD
BAS (BAS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:40 (UTC+8)

Današnja cena BAS

Današnja cena kriptovalute BAS (BAS) v živo je $ 0.00889, s spremembo 2.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAS v USD je $ 0.00889 na BAS.

Kriptovaluta BAS je trenutno na #665. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22.23M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.50B BAS. V zadnjih 24 urah se je BAS trgovalo med $ 0.00821 (najnižje) in $ 0.009422 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.16763449915565898, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.004194192410779678.

V kratkoročni uspešnosti se je BAS premaknil +0.38% v zadnji uri in -34.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 247.67K.

Tržne informacije BAS (BAS)

No.665

$ 22.23M
$ 22.23M$ 22.23M

$ 247.67K
$ 247.67K$ 247.67K

$ 88.90M
$ 88.90M$ 88.90M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija BAS je $ 22.23M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 247.67K. Obstoječa ponudba BAS je 2.50B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 88.90M.

Zgodovina cene BAS, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00821
$ 0.00821$ 0.00821
24H Nizka
$ 0.009422
$ 0.009422$ 0.009422
24H Visoka

$ 0.00821
$ 0.00821$ 0.00821

$ 0.009422
$ 0.009422$ 0.009422

$ 0.16763449915565898
$ 0.16763449915565898$ 0.16763449915565898

$ 0.004194192410779678
$ 0.004194192410779678$ 0.004194192410779678

+0.38%

+2.64%

-34.28%

-34.28%

Zgodovina cen BAS (BAS) v USD

Sledite spremembam cen BAS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00022866+2.64%
30 dni$ -0.014626-62.20%
60 dni$ -0.015113-62.97%
90 dni$ +0.00839+1,678.00%
Današnja sprememba cene BAS

Danes je BAS zabeležil spremembo $ +0.00022866 (+2.64%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene BAS

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.014626 (-62.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene BAS

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BAS spremenil za $ -0.015113 (-62.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene BAS

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00839 (+1,678.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BAS (BAS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen BAS.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BAS

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BAS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BAS?

Several key factors influence BAS token prices:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence affect BAS valuation.

Adoption Rate: Real-world usage and platform integration drive demand.

Regulatory News: Government policies and legal developments create price volatility.

Technology Updates: Protocol upgrades, partnerships, and technical improvements influence investor interest.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BAS?

People want to know BAS price today for several key reasons:

Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.

Portfolio Management: Investors track BAS value to assess their overall cryptocurrency portfolio performance and make rebalancing decisions.

Market Analysis: Current prices help analyze trends, volatility patterns, and market sentiment for informed investment strategies.

Risk Management: Real-time pricing enables better stop-loss orders and risk assessment to protect investments.

Opportunity Identification: Price movements may signal buying opportunities during dips or selling opportunities during peaks.

Tax Planning: Accurate current values are needed for tax reporting and calculating capital gains or losses.

FOMO Prevention: Staying updated prevents fear of missing out on significant price movements or market opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto BAS

Napoved cene BAS (BAS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BAS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BAS (BAS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BAS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BAS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BAS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BAS.

O BAS

BAS (Basis Share) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is a part of the Basis Cash protocol, a system designed to create a stablecoin that is algorithmically pegged to the value of the US dollar. The primary role of BAS is to act as a governance token within the Basis Cash ecosystem, allowing holders to vote on various proposals and changes within the system. It also serves as a mechanism to absorb the volatility of the stablecoin, acting as a speculative token that can be traded on the open market. The supply of BAS is elastic, adjusting based on market conditions to help maintain the stablecoin's peg to the dollar.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BAS

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BAS? Nakup BAS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BAS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BAS (BAS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 2.50B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BAS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu BAS (BAS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto BAS

Z lastništvom kriptovalute BAS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup BAS (BAS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je BAS (BAS)

BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.

BAS Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje BAS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna BAS spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BAS

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BAS?
Če bi kriptovaluta BAS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BAS.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:40 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti BAS (BAS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti BAS

BAS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na BAS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami BAS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte BAS (BAS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute BAS v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
BAS/USDT
$0.00889
$0.00889$0.00889
+2.64%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.5439
$2.5439$2.5439

+4,987.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004449
$0.00004449$0.00004449

+789.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016660
$0.000016660$0.000016660

+177.66%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000003317
$0.000000003317$0.000000003317

+114.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23828
$0.23828$0.23828

+117.94%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz BAS v USD

Znesek

BAS
BAS
USD
USD

1 BAS = 0.00889 USD