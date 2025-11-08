Današnja cena kriptovalute BAS v živo je 0.00889 USD. Tržna kapitalizacija BAS je 22,225,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BAS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BAS v živo je 0.00889 USD. Tržna kapitalizacija BAS je 22,225,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BAS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute BAS (BAS) v živo je $ 0.00889, s spremembo 2.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAS v USD je $ 0.00889 na BAS.
Kriptovaluta BAS je trenutno na #665. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22.23M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.50B BAS. V zadnjih 24 urah se je BAS trgovalo med $ 0.00821 (najnižje) in $ 0.009422 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.16763449915565898, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.004194192410779678.
V kratkoročni uspešnosti se je BAS premaknil +0.38% v zadnji uri in -34.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 247.67K.
Tržne informacije BAS (BAS)
No.665
$ 22.23M
$ 247.67K
$ 88.90M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija BAS je $ 22.23M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 247.67K. Obstoječa ponudba BAS je 2.50B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 88.90M.
Zgodovina cene BAS, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00821
24H Nizka
$ 0.009422
24H Visoka
$ 0.00821
$ 0.009422
$ 0.16763449915565898
$ 0.004194192410779678
+0.38%
+2.64%
-34.28%
-34.28%
Zgodovina cen BAS (BAS) v USD
Sledite spremembam cen BAS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00022866
+2.64%
30 dni
$ -0.014626
-62.20%
60 dni
$ -0.015113
-62.97%
90 dni
$ +0.00839
+1,678.00%
Današnja sprememba cene BAS
Danes je BAS zabeležil spremembo $ +0.00022866 (+2.64%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene BAS
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.014626 (-62.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene BAS
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BAS spremenil za $ -0.015113 (-62.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene BAS
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00839 (+1,678.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BAS (BAS) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BAS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BAS?
Several key factors influence BAS token prices:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence affect BAS valuation.
Adoption Rate: Real-world usage and platform integration drive demand.
Regulatory News: Government policies and legal developments create price volatility.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BAS?
People want to know BAS price today for several key reasons:
Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.
Portfolio Management: Investors track BAS value to assess their overall cryptocurrency portfolio performance and make rebalancing decisions.
Market Analysis: Current prices help analyze trends, volatility patterns, and market sentiment for informed investment strategies.
Risk Management: Real-time pricing enables better stop-loss orders and risk assessment to protect investments.
Opportunity Identification: Price movements may signal buying opportunities during dips or selling opportunities during peaks.
Tax Planning: Accurate current values are needed for tax reporting and calculating capital gains or losses.
FOMO Prevention: Staying updated prevents fear of missing out on significant price movements or market opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto BAS
Napoved cene BAS (BAS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BAS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BAS (BAS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena BAS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BAS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BAS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BAS.
O BAS
BAS (Basis Share) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is a part of the Basis Cash protocol, a system designed to create a stablecoin that is algorithmically pegged to the value of the US dollar. The primary role of BAS is to act as a governance token within the Basis Cash ecosystem, allowing holders to vote on various proposals and changes within the system. It also serves as a mechanism to absorb the volatility of the stablecoin, acting as a speculative token that can be traded on the open market. The supply of BAS is elastic, adjusting based on market conditions to help maintain the stablecoin's peg to the dollar.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BAS
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BAS? Nakup BAS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BAS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BAS (BAS).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 2.50B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BAS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto BAS
Z lastništvom kriptovalute BAS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.
BAS Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje BAS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta BAS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BAS.
Koliko je kriptovaluta BAS vredna danes?
Današnja cena kriptovalute BAS je $ 0.00889. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta BAS še vedno dobra naložba?
BAS ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BAS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto BAS?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto BAS v vrednosti $ 247.67K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute BAS?
Cena kriptovalute BAS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute BAS v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BAS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute BAS?
Na ceno BAS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,348.78
+1.53%
ETH
3,452.72
+4.70%
SOL
161.31
+3.79%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1144
+1.98%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BAS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BAS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute BAS gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute BAS letos rasla?
Cena kriptovalute BAS bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute BAS (BAS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:40 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti BAS (BAS)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.