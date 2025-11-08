Današnja cena Alibaba

Današnja cena kriptovalute Alibaba (BABAON) v živo je $ 164.81, s spremembo 1.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BABAON v USD je $ 164.81 na BABAON.

Kriptovaluta Alibaba je trenutno na #2022. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.27M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.69K BABAON. V zadnjih 24 urah se je BABAON trgovalo med $ 161.42 (najnižje) in $ 174.57 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 192.1874154822472, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 130.22737422531634.

V kratkoročni uspešnosti se je BABAON premaknil 0.00% v zadnji uri in -3.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 93.61K.

Tržne informacije Alibaba (BABAON)

Uvrstitev No.2022 Tržna kapitalizacija $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volumen (24H) $ 93.61K$ 93.61K $ 93.61K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Zaloga v obtoku 7.69K 7.69K 7.69K Skupna ponudba 7,688.39857548 7,688.39857548 7,688.39857548 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Alibaba je $ 1.27M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 93.61K. Obstoječa ponudba BABAON je 7.69K, skupna ponudba pa znaša 7688.39857548. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.27M.