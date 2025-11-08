BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Alibaba v živo je 164.81 USD. Tržna kapitalizacija BABAON je 1,267,124.9692248588 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BABAON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:57 (UTC+8)

Današnja cena Alibaba

Današnja cena kriptovalute Alibaba (BABAON) v živo je $ 164.81, s spremembo 1.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BABAON v USD je $ 164.81 na BABAON.

Kriptovaluta Alibaba je trenutno na #2022. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.27M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.69K BABAON. V zadnjih 24 urah se je BABAON trgovalo med $ 161.42 (najnižje) in $ 174.57 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 192.1874154822472, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 130.22737422531634.

V kratkoročni uspešnosti se je BABAON premaknil 0.00% v zadnji uri in -3.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 93.61K.

Tržne informacije Alibaba (BABAON)

No.2022

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 93.61K
$ 93.61K$ 93.61K

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

7.69K
7.69K 7.69K

7,688.39857548
7,688.39857548 7,688.39857548

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Alibaba je $ 1.27M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 93.61K. Obstoječa ponudba BABAON je 7.69K, skupna ponudba pa znaša 7688.39857548. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.27M.

Zgodovina cene Alibaba, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 161.42
$ 161.42$ 161.42
24H Nizka
$ 174.57
$ 174.57$ 174.57
24H Visoka

$ 161.42
$ 161.42$ 161.42

$ 174.57
$ 174.57$ 174.57

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634$ 130.22737422531634

0.00%

+1.77%

-3.14%

-3.14%

Zgodovina cen Alibaba (BABAON) v USD

Sledite spremembam cen Alibaba za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +2.8662+1.77%
30 dni$ -13.17-7.40%
60 dni$ +19.11+13.11%
90 dni$ +64.81+64.81%
Današnja sprememba cene Alibaba

Danes je BABAON zabeležil spremembo $ +2.8662 (+1.77%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Alibaba

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -13.17 (-7.40%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Alibaba

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BABAON spremenil za $ +19.11 (+13.11%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Alibaba

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +64.81 (+64.81%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Alibaba (BABAON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Alibaba.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Alibaba

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Alibaba, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Alibaba?

Several key factors influence Alibaba's stock price:

1. Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and profit margins directly impact investor confidence.

2. Regulatory Environment: Chinese government policies on tech companies and antitrust regulations significantly affect valuation.

3. Market Competition: Competition from other e-commerce platforms like JD.com and emerging rivals impacts market share.

4. Economic Conditions: China's GDP growth, consumer spending, and global economic trends influence business performance.

5. Cloud Computing Growth: Alibaba Cloud's expansion and market share in the growing cloud services sector.

6. US-China Relations: Trade tensions and potential delisting concerns from US exchanges create volatility.

7. Consumer Behavior: Shifts in online shopping patterns and digital payment adoption rates.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Alibaba?

People want to know Alibaba's stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Traders need current prices for buying/selling timing. Investors monitor performance against expectations and market trends. Financial advisors require up-to-date valuations for client recommendations.

Napoved cene za kriptovaluto Alibaba

Napoved cene Alibaba (BABAON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BABAON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Alibaba (BABAON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Alibaba lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Alibaba v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BABAON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Alibaba.

O Alibaba

BABAON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and provide a decentralized platform for the exchange of value. The primary role of BABAON is to enable seamless, peer-to-peer transactions, removing the need for intermediaries and providing a transparent, secure, and efficient method of transferring assets. It uses a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. BABAON's issuance model is not broadly known, but it is typically used in various sectors of the digital economy, including e-commerce, online gaming, and digital content creation. It aims to provide a decentralized solution to traditional financial systems, fostering financial inclusion and democratizing access to financial services.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Alibaba

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Alibaba? Nakup BABAON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Alibaba. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Alibaba (BABAON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 7.69K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Alibaba bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Alibaba (BABAON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Alibaba

Z lastništvom kriptovalute Alibaba se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Alibaba (BABAON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Alibaba (BABAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alibaba Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Alibaba razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Alibaba spletna stran
Raziskovalec blokov

