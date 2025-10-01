Tokenomika Ava AI (AVAAI)

Tokenomika Ava AI (AVAAI)

Odkrijte ključne vpoglede v Ava AI (AVAAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:24:28 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Ava AI (AVAAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ava AI (AVAAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 18.56M
$ 18.56M$ 18.56M
Skupna ponudba:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 18.56M
$ 18.56M$ 18.56M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.33758
$ 0.33758$ 0.33758
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.011283386189164465
$ 0.011283386189164465$ 0.011283386189164465
Trenutna cena:
$ 0.01856
$ 0.01856$ 0.01856

Informacije o Ava AI (AVAAI)

AVAAI is a meme coin.

Uradna spletna stran:
https://holoworld.com
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump

Tokenomika Ava AI (AVAAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ava AI (AVAAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AVAAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AVAAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AVAAI, raziščite ceno žetona AVAAI v živo!

Kako kupiti AVAAI

Želite v svoj portfelj dodati Ava AI (AVAAI)? MEXC podpira različne načine nakupa AVAAI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Ava AI (AVAAI)

Analiza zgodovine cen AVAAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AVAAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AVAAI? Naša stran za napovedovanje cen AVAAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti