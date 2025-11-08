Današnja cena kriptovalute Aspecta v živo je 0.04183 USD. Tržna kapitalizacija ASP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Aspecta v živo je 0.04183 USD. Tržna kapitalizacija ASP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Aspecta (ASP) v živo je $ 0.04183, s spremembo 1.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASP v USD je $ 0.04183 na ASP.
Kriptovaluta Aspecta je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ASP. V zadnjih 24 urah se je ASP trgovalo med $ 0.03916 (najnižje) in $ 0.04379 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ASP premaknil +0.55% v zadnji uri in -33.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.10K.
Tržne informacije Aspecta (ASP)
--
----
$ 58.10K
$ 58.10K$ 58.10K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Aspecta je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.10K. Obstoječa ponudba ASP je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Aspecta, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03916
$ 0.03916$ 0.03916
24H Nizka
$ 0.04379
$ 0.04379$ 0.04379
24H Visoka
$ 0.03916
$ 0.03916$ 0.03916
$ 0.04379
$ 0.04379$ 0.04379
--
----
--
----
+0.55%
+1.99%
-33.57%
-33.57%
Zgodovina cen Aspecta (ASP) v USD
Sledite spremembam cen Aspecta za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0008162
+1.99%
30 dni
$ -0.08697
-67.53%
60 dni
$ -0.09887
-70.28%
90 dni
$ -0.11307
-73.00%
Današnja sprememba cene Aspecta
Danes je ASP zabeležil spremembo $ +0.0008162 (+1.99%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Aspecta
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.08697 (-67.53%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Aspecta
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ASP spremenil za $ -0.09887 (-70.28%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Aspecta
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.11307 (-73.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Aspecta (ASP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Aspecta
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Aspecta, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Aspecta?
Several key factors influence Aspecta (ASP) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ASP valuation.
Adoption & Utility: Real-world usage of Aspecta's identity verification platform drives demand for ASP tokens.
Partnerships: Strategic collaborations with enterprises and Web3 projects can boost token value.
Regulatory Environment: Changes in crypto regulations, especially around identity and privacy, influence investor sentiment.
Competition: Performance relative to other identity-focused blockchain projects impacts market positioning.
Development Progress: Platform updates, new features, and roadmap achievements drive investor interest.
Trading Volume: Liquidity and exchange listings affect price stability and accessibility.
Macro Factors: Global economic conditions and institutional crypto adoption influence broader market movements affecting ASP.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Aspecta?
People want to know Aspecta (ASP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Aspecta
Napoved cene Aspecta (ASP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ASP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Aspecta (ASP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Aspecta lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Aspecta v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ASP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Aspecta.
O Aspecta
ASP (Aspire) is a digital asset that operates on the Aspire platform, a blockchain network designed to create digital assets and tokens. Aspire's primary role is to provide a platform for users to create their own digital assets without the need for extensive blockchain knowledge. The platform uses a unique 'ASP' token for transaction fees and anti-spam measures, providing a layer of security against denial-of-service attacks. The Aspire platform uses a Proof-of-Work consensus mechanism and is built on the Bitcoin network, leveraging its security features. Typical uses of ASP include creating custom tokens for crowdfunding, loyalty programs, and digital collectibles.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Aspecta
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Aspecta? Nakup ASP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Aspecta. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Aspecta (ASP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Aspecta bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Aspecta
Z lastništvom kriptovalute Aspecta se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Aspecta?
Če bi kriptovaluta Aspecta rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Aspecta.
Koliko je kriptovaluta Aspecta vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Aspecta je $ 0.04183. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Aspecta še vedno dobra naložba?
Aspecta ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ASP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Aspecta?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Aspecta v vrednosti $ 58.10K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Aspecta?
Cena kriptovalute ASP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Aspecta v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ASP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Aspecta?
Na ceno ASP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,504.08
+1.69%
ETH
3,457.31
+4.84%
SOL
161.69
+4.04%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.121
+2.58%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ASP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ASP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Aspecta gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Aspecta letos rasla?
Cena kriptovalute Aspecta bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Aspecta (ASP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:25 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Aspecta (ASP)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.