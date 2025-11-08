Današnja cena Aspecta

Današnja cena kriptovalute Aspecta (ASP) v živo je $ 0.04183, s spremembo 1.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASP v USD je $ 0.04183 na ASP.

Kriptovaluta Aspecta je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ASP. V zadnjih 24 urah se je ASP trgovalo med $ 0.03916 (najnižje) in $ 0.04379 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ASP premaknil +0.55% v zadnji uri in -33.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.10K.

Tržne informacije Aspecta (ASP)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 58.10K$ 58.10K $ 58.10K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Aspecta je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.10K. Obstoječa ponudba ASP je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.