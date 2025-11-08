BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Aspecta v živo je 0.04183 USD. Tržna kapitalizacija ASP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.04183
$0.04183
Aspecta (ASP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:25 (UTC+8)

Današnja cena Aspecta

Današnja cena kriptovalute Aspecta (ASP) v živo je $ 0.04183, s spremembo 1.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASP v USD je $ 0.04183 na ASP.

Kriptovaluta Aspecta je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ASP. V zadnjih 24 urah se je ASP trgovalo med $ 0.03916 (najnižje) in $ 0.04379 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ASP premaknil +0.55% v zadnji uri in -33.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.10K.

Tržne informacije Aspecta (ASP)

$ 58.10K
$ 58.10K

$ 0.00
$ 0.00

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Aspecta je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.10K. Obstoječa ponudba ASP je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Aspecta, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

+0.55%

+1.99%

-33.57%

-33.57%

Zgodovina cen Aspecta (ASP) v USD

Sledite spremembam cen Aspecta za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0008162+1.99%
30 dni$ -0.08697-67.53%
60 dni$ -0.09887-70.28%
90 dni$ -0.11307-73.00%
Današnja sprememba cene Aspecta

Danes je ASP zabeležil spremembo $ +0.0008162 (+1.99%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Aspecta

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.08697 (-67.53%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Aspecta

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ASP spremenil za $ -0.09887 (-70.28%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Aspecta

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.11307 (-73.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Aspecta (ASP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Aspecta.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Aspecta

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Aspecta, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Aspecta?

Several key factors influence Aspecta (ASP) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ASP valuation.

Adoption & Utility: Real-world usage of Aspecta's identity verification platform drives demand for ASP tokens.

Partnerships: Strategic collaborations with enterprises and Web3 projects can boost token value.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure affect price dynamics.

Regulatory Environment: Changes in crypto regulations, especially around identity and privacy, influence investor sentiment.

Competition: Performance relative to other identity-focused blockchain projects impacts market positioning.

Development Progress: Platform updates, new features, and roadmap achievements drive investor interest.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings affect price stability and accessibility.

Macro Factors: Global economic conditions and institutional crypto adoption influence broader market movements affecting ASP.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Aspecta?

People want to know Aspecta (ASP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Aspecta

Napoved cene Aspecta (ASP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ASP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Aspecta (ASP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Aspecta lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Aspecta v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ASP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Aspecta.

O Aspecta

ASP (Aspire) is a digital asset that operates on the Aspire platform, a blockchain network designed to create digital assets and tokens. Aspire's primary role is to provide a platform for users to create their own digital assets without the need for extensive blockchain knowledge. The platform uses a unique 'ASP' token for transaction fees and anti-spam measures, providing a layer of security against denial-of-service attacks. The Aspire platform uses a Proof-of-Work consensus mechanism and is built on the Bitcoin network, leveraging its security features. Typical uses of ASP include creating custom tokens for crowdfunding, loyalty programs, and digital collectibles.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Aspecta

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Aspecta? Nakup ASP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Aspecta. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Aspecta (ASP).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Aspecta bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Aspecta (ASP)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Aspecta

Z lastništvom kriptovalute Aspecta se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Aspecta (ASP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

--
Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Aspecta Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Aspecta razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Aspecta

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Aspecta?
Če bi kriptovaluta Aspecta rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Aspecta.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:25 (UTC+8)

$0.04183
$0.04183
$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$2.3559
$2.3559

$0.00004365
$0.00004365

$0.000016600
$0.000016600

$0.22569
$0.22569

$0.000000002903
$0.000000002903

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

