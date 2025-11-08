Današnja cena kriptovalute Ani Grok Companion v živo je 0.0012201 USD. Tržna kapitalizacija ANI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ANI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Ani Grok Companion v živo je 0.0012201 USD. Tržna kapitalizacija ANI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ANI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Ani Grok Companion (ANI) v živo je $ 0.0012201, s spremembo 1.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANI v USD je $ 0.0012201 na ANI.
Kriptovaluta Ani Grok Companion je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ANI. V zadnjih 24 urah se je ANI trgovalo med $ 0.00115 (najnižje) in $ 0.0014389 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ANI premaknil +0.92% v zadnji uri in +10.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 89.62K.
Tržne informacije Ani Grok Companion (ANI)
--
----
$ 89.62K
$ 89.62K$ 89.62K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Ani Grok Companion je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 89.62K. Obstoječa ponudba ANI je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Ani Grok Companion, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00115
$ 0.00115$ 0.00115
24H Nizka
$ 0.0014389
$ 0.0014389$ 0.0014389
24H Visoka
$ 0.00115
$ 0.00115$ 0.00115
$ 0.0014389
$ 0.0014389$ 0.0014389
--
----
--
----
+0.92%
-1.06%
+10.91%
+10.91%
Zgodovina cen Ani Grok Companion (ANI) v USD
Sledite spremembam cen Ani Grok Companion za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000013189
-1.06%
30 dni
$ -0.0017099
-58.36%
60 dni
$ -0.0050109
-80.42%
90 dni
$ -0.0176099
-93.53%
Današnja sprememba cene Ani Grok Companion
Danes je ANI zabeležil spremembo $ -0.000013189 (-1.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Ani Grok Companion
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0017099 (-58.36%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Ani Grok Companion
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ANI spremenil za $ -0.0050109 (-80.42%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Ani Grok Companion
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0176099 (-93.53%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ani Grok Companion (ANI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ani Grok Companion
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ani Grok Companion, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ani Grok Companion?
Several key factors influence ANI Grok Companion token prices:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Token utility within the Grok ecosystem impacts long-term value. Overall cryptocurrency market trends create correlation effects. Development updates and partnerships influence investor perception. Supply mechanics like token burns or releases affect scarcity.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ani Grok Companion?
People want to know ANI Grok Companion price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto Ani Grok Companion
Napoved cene Ani Grok Companion (ANI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ANI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ani Grok Companion (ANI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Ani Grok Companion lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ani Grok Companion v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ANI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ani Grok Companion.
O Ani Grok Companion
ANI (Animecoin) is a cryptocurrency that was designed with the intention of serving as a medium of exchange within the anime fan community. Built on the Bitcoin protocol, ANI utilizes a proof-of-work consensus mechanism and has a capped supply, similar to Bitcoin. The coin's primary purpose is to facilitate transactions for goods and services related to anime, manga, and other aspects of Japanese pop culture. It aims to provide a decentralized and secure method of payment for anime enthusiasts, artists, and content creators worldwide. This makes ANI not just a cryptocurrency, but also a key component of a broader ecosystem centered around anime and related cultural products.
ANI (Animecoin) is a cryptocurrency that was designed with the intention of serving as a medium of exchange within the anime fan community. Built on the Bitcoin protocol, ANI utilizes a proof-of-work consensus mechanism and has a capped supply, similar to Bitcoin. The coin's primary purpose is to facilitate transactions for goods and services related to anime, manga, and other aspects of Japanese pop culture. It aims to provide a decentralized and secure method of payment for anime enthusiasts, artists, and content creators worldwide. This makes ANI not just a cryptocurrency, but also a key component of a broader ecosystem centered around anime and related cultural products.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ani Grok Companion
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Ani Grok Companion? Nakup ANI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Ani Grok Companion. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Ani Grok Companion (ANI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Ani Grok Companion bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Ani Grok Companion
Z lastništvom kriptovalute Ani Grok Companion se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Ani Grok Companion (ANI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI."
It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.
Ani is an AI + anime-themed meme coin, its name blending "Anime" and "AI."
It stems from Ani, one of the first AI characters in the Grok iOS app by Elon Musk’s xAI—a personality-driven AI Musk has personally promoted on X.
Ani Grok Companion Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Ani Grok Companion razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ani Grok Companion
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ani Grok Companion?
Če bi kriptovaluta Ani Grok Companion rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ani Grok Companion.
Koliko je kriptovaluta Ani Grok Companion vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Ani Grok Companion je $ 0.0012201. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Ani Grok Companion še vedno dobra naložba?
Ani Grok Companion ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ANI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Ani Grok Companion?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Ani Grok Companion v vrednosti $ 89.62K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Ani Grok Companion?
Cena kriptovalute ANI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Ani Grok Companion v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ANI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Ani Grok Companion?
Na ceno ANI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,362.53
+1.55%
ETH
3,452.37
+4.69%
SOL
161.2
+3.72%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1127
+1.83%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ANI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ANI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Ani Grok Companion gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Ani Grok Companion letos rasla?
Cena kriptovalute Ani Grok Companion bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Ani Grok Companion (ANI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:18 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Ani Grok Companion (ANI)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.