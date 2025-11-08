Današnja cena Ani Grok Companion

Današnja cena kriptovalute Ani Grok Companion (ANI) v živo je $ 0.0012201, s spremembo 1.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANI v USD je $ 0.0012201 na ANI.

Kriptovaluta Ani Grok Companion je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ANI. V zadnjih 24 urah se je ANI trgovalo med $ 0.00115 (najnižje) in $ 0.0014389 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ANI premaknil +0.92% v zadnji uri in +10.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 89.62K.

Tržne informacije Ani Grok Companion (ANI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 89.62K$ 89.62K $ 89.62K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

