Današnja cena kriptovalute Amocucinare v živo je 0.001839 USD. Tržna kapitalizacija AMORE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMORE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Amocucinare(AMORE)

Cena 1 AMORE v USD v živo:

$0.001839
+8.24%1D
USD
Amocucinare (AMORE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:57 (UTC+8)

Današnja cena Amocucinare

Današnja cena kriptovalute Amocucinare (AMORE) v živo je $ 0.001839, s spremembo 8.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMORE v USD je $ 0.001839 na AMORE.

Kriptovaluta Amocucinare je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AMORE. V zadnjih 24 urah se je AMORE trgovalo med $ 0.001668 (najnižje) in $ 0.002043 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AMORE premaknil +1.09% v zadnji uri in -4.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 20.61K.

Tržne informacije Amocucinare (AMORE)

$ 20.61K
$ 1.84M
1,000,000,000
TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija Amocucinare je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 20.61K. Obstoječa ponudba AMORE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.84M.

Zgodovina cene Amocucinare, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001668
24H Nizka
$ 0.002043
24H Visoka

$ 0.001668
$ 0.002043
+1.09%

+8.24%

-4.47%

-4.47%

Zgodovina cen Amocucinare (AMORE) v USD

Sledite spremembam cen Amocucinare za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00014+8.24%
30 dni$ -0.000684-27.12%
60 dni$ -0.001161-38.70%
90 dni$ -0.001161-38.70%
Današnja sprememba cene Amocucinare

Danes je AMORE zabeležil spremembo $ +0.00014 (+8.24%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Amocucinare

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000684 (-27.12%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Amocucinare

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AMORE spremenil za $ -0.001161 (-38.70%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Amocucinare

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.001161 (-38.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Amocucinare (AMORE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Amocucinare.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Amocucinare

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Amocucinare, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Amocucinare?

Several factors influence AMORE token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development updates and roadmap progress
4. Community engagement and social media activity
5. Partnership announcements and collaborations
6. Token utility and use cases within the ecosystem
7. Supply and demand dynamics
8. Regulatory news affecting crypto markets
9. Technical analysis patterns
10. Whale movements and large transactions

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Amocucinare?

People want to know Amocucinare (AMORE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on volatility for risk management purposes.

Napoved cene za kriptovaluto Amocucinare

Napoved cene Amocucinare (AMORE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMORE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Amocucinare (AMORE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Amocucinare lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Amocucinare v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AMORE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Amocucinare.

O Amocucinare

AMORE (AMORE) is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate seamless transactions and provide a secure, decentralized platform for the exchange of digital assets. The primary function of AMORE is to serve as a medium of exchange in the digital economy, enabling users to transact with one another directly, without the need for intermediaries. The asset utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the security and integrity of the network. AMORE's issuance model is designed to maintain a stable supply of the asset in the market, contributing to its sustainability. The asset is typically used in various blockchain-based applications, including decentralized finance (DeFi), online gaming, and digital content creation.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Amocucinare

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Amocucinare? Nakup AMORE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Amocucinare. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Amocucinare (AMORE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Amocucinare bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Amocucinare

Z lastništvom kriptovalute Amocucinare se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

--
--
Kaj je Amocucinare (AMORE)

The first token on TON that brings together fans of grill culture, good food, and fun. It was created by well-known food blogger Nikolay Amocucinare and launched through a completely fair distribution — the entire supply was available on the open market with no locks or restrictions

Amocucinare Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Amocucinare razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Amocucinare spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Amocucinare

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Amocucinare?
Če bi kriptovaluta Amocucinare rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Amocucinare.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:57 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Amocucinare (AMORE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
$0.001839
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$2.4497
$0.00004408
$0.000016660
$0.000000003200
$0.23072
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

