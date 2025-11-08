Današnja cena kriptovalute Amocucinare v živo je 0.001839 USD. Tržna kapitalizacija AMORE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMORE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Amocucinare v živo je 0.001839 USD. Tržna kapitalizacija AMORE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMORE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta Amocucinare je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AMORE. V zadnjih 24 urah se je AMORE trgovalo med $ 0.001668 (najnižje) in $ 0.002043 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je AMORE premaknil +1.09% v zadnji uri in -4.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 20.61K.
Tržne informacije Amocucinare (AMORE)
--
----
$ 20.61K
$ 20.61K$ 20.61K
$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
TONCOIN
Trenutna tržna kapitalizacija Amocucinare je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 20.61K. Obstoječa ponudba AMORE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.84M.
Zgodovina cene Amocucinare, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001668
$ 0.001668$ 0.001668
24H Nizka
$ 0.002043
$ 0.002043$ 0.002043
24H Visoka
$ 0.001668
$ 0.001668$ 0.001668
$ 0.002043
$ 0.002043$ 0.002043
--
----
--
----
+1.09%
+8.24%
-4.47%
-4.47%
Zgodovina cen Amocucinare (AMORE) v USD
Sledite spremembam cen Amocucinare za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00014
+8.24%
30 dni
$ -0.000684
-27.12%
60 dni
$ -0.001161
-38.70%
90 dni
$ -0.001161
-38.70%
Današnja sprememba cene Amocucinare
Danes je AMORE zabeležil spremembo $ +0.00014 (+8.24%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Amocucinare
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000684 (-27.12%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Amocucinare
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AMORE spremenil za $ -0.001161 (-38.70%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Amocucinare
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.001161 (-38.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Amocucinare (AMORE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Amocucinare
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Amocucinare, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Amocucinare?
Several factors influence AMORE token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Project development updates and roadmap progress 4. Community engagement and social media activity 5. Partnership announcements and collaborations 6. Token utility and use cases within the ecosystem 7. Supply and demand dynamics 8. Regulatory news affecting crypto markets 9. Technical analysis patterns 10. Whale movements and large transactions
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Amocucinare?
People want to know Amocucinare (AMORE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on volatility for risk management purposes.
Napoved cene za kriptovaluto Amocucinare
Napoved cene Amocucinare (AMORE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMORE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Amocucinare (AMORE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Amocucinare lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Amocucinare v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AMORE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Amocucinare.
O Amocucinare
AMORE (AMORE) is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate seamless transactions and provide a secure, decentralized platform for the exchange of digital assets. The primary function of AMORE is to serve as a medium of exchange in the digital economy, enabling users to transact with one another directly, without the need for intermediaries. The asset utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the security and integrity of the network. AMORE's issuance model is designed to maintain a stable supply of the asset in the market, contributing to its sustainability. The asset is typically used in various blockchain-based applications, including decentralized finance (DeFi), online gaming, and digital content creation.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Amocucinare
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Amocucinare? Nakup AMORE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Amocucinare. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Amocucinare (AMORE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Amocucinare bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Amocucinare
Z lastništvom kriptovalute Amocucinare se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
The first token on TON that brings together fans of grill culture, good food, and fun. It was created by well-known food blogger Nikolay Amocucinare and launched through a completely fair distribution — the entire supply was available on the open market with no locks or restrictions
Amocucinare Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Amocucinare razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Amocucinare
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Amocucinare?
Če bi kriptovaluta Amocucinare rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Amocucinare.
Koliko je kriptovaluta Amocucinare vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Amocucinare je $ 0.001839. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Amocucinare še vedno dobra naložba?
Amocucinare ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AMORE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Amocucinare?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Amocucinare v vrednosti $ 20.61K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Amocucinare?
Cena kriptovalute AMORE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Amocucinare v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AMORE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Amocucinare?
Na ceno AMORE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,410.35
+1.59%
ETH
3,453.63
+4.73%
SOL
161.39
+3.84%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1132
+1.87%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AMORE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AMORE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Amocucinare gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Amocucinare letos rasla?
Cena kriptovalute Amocucinare bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Amocucinare (AMORE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:57 (UTC+8)
