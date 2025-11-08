Današnja cena Amocucinare

Današnja cena kriptovalute Amocucinare (AMORE) v živo je $ 0.001839, s spremembo 8.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMORE v USD je $ 0.001839 na AMORE.

Kriptovaluta Amocucinare je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AMORE. V zadnjih 24 urah se je AMORE trgovalo med $ 0.001668 (najnižje) in $ 0.002043 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AMORE premaknil +1.09% v zadnji uri in -4.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 20.61K.

Tržne informacije Amocucinare (AMORE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija Amocucinare je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 20.61K. Obstoječa ponudba AMORE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.84M.