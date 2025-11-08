BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute AMD v živo je 234.57 USD. Tržna kapitalizacija AMDON je 1,883,421.8509045884 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMDON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AMD v živo je 234.57 USD. Tržna kapitalizacija AMDON je 1,883,421.8509045884 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMDON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AMDON

Informacije o ceni AMDON

Kaj je AMDON

Uradna spletna stran AMDON

Tokenomika AMDON

Napoved cen AMDON

Zgodovina AMDON

AMDON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute AMDON v fiat

Spot AMDON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

AMD Logotip

Cena AMD(AMDON)

Cena 1 AMDON v USD v živo:

$234.57
$234.57$234.57
+2.96%1D
USD
AMD (AMDON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:41:14 (UTC+8)

Današnja cena AMD

Današnja cena kriptovalute AMD (AMDON) v živo je $ 234.57, s spremembo 2.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMDON v USD je $ 234.57 na AMDON.

Kriptovaluta AMD je trenutno na #1816. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.88M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.03K AMDON. V zadnjih 24 urah se je AMDON trgovalo med $ 223.19 (najnižje) in $ 251.96 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 266.6556235433073, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 149.93556428664579.

V kratkoročni uspešnosti se je AMDON premaknil -0.44% v zadnji uri in -9.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 134.43K.

Tržne informacije AMD (AMDON)

No.1816

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

$ 134.43K
$ 134.43K$ 134.43K

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

8.03K
8.03K 8.03K

8,029.25289212
8,029.25289212 8,029.25289212

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija AMD je $ 1.88M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 134.43K. Obstoječa ponudba AMDON je 8.03K, skupna ponudba pa znaša 8029.25289212. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.88M.

Zgodovina cene AMD, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 223.19
$ 223.19$ 223.19
24H Nizka
$ 251.96
$ 251.96$ 251.96
24H Visoka

$ 223.19
$ 223.19$ 223.19

$ 251.96
$ 251.96$ 251.96

$ 266.6556235433073
$ 266.6556235433073$ 266.6556235433073

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

-0.44%

+2.96%

-9.26%

-9.26%

Zgodovina cen AMD (AMDON) v USD

Sledite spremembam cen AMD za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +6.7437+2.96%
30 dni$ -3.15-1.33%
60 dni$ +134.57+134.57%
90 dni$ +134.57+134.57%
Današnja sprememba cene AMD

Danes je AMDON zabeležil spremembo $ +6.7437 (+2.96%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene AMD

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -3.15 (-1.33%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene AMD

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AMDON spremenil za $ +134.57 (+134.57%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene AMD

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +134.57 (+134.57%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AMD (AMDON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AMD.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AMD

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AMD, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AMD?

AMD stock prices are influenced by several key factors:

1. Product Performance: Success of CPU and GPU launches, market share gains against Intel and NVIDIA
2. Earnings Reports: Quarterly revenue, profit margins, and guidance
3. Market Demand: Gaming, data center, and cryptocurrency mining demand
4. Competition: Intel and NVIDIA product releases and pricing
5. Semiconductor Cycle: Industry supply/demand dynamics
6. Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, tech sector sentiment
7. Supply Chain: Chip shortages and manufacturing capacity
8. Innovation: R&D developments and technological breakthroughs

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AMD?

People want to know AMD (AMDON) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Understanding price movements helps identify optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices help assess exposure and make informed risk decisions.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing significant price movements or opportunities.

Technical analysis - Day traders use real-time data for chart patterns and trading signals.

News correlation - Price changes often reflect market news, partnerships, or project developments.

Profit/loss calculation - Knowing current value helps determine unrealized gains or losses.

These factors drive constant demand for up-to-date cryptocurrency pricing information.

Napoved cene za kriptovaluto AMD

Napoved cene AMD (AMDON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMDON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AMD (AMDON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AMD lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AMD v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AMDON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AMD.

O AMD

AMDON is a digital asset that operates on a decentralized platform, designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. It employs a unique consensus mechanism and blockchain design to ensure the integrity and security of transactions. AMDON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to transact directly without the need for intermediaries. It also incorporates features that support smart contracts, allowing for the creation of decentralized applications. This combination of privacy, security, and utility positions AMDON as a versatile asset in the broader digital currency landscape.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AMD

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AMD? Nakup AMDON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AMD. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AMD (AMDON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 8.03K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AMD bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu AMD (AMDON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto AMD

Z lastništvom kriptovalute AMD se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup AMD (AMDON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je AMD (AMDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AMD Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje AMD razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna AMD spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AMD

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AMD?
Če bi kriptovaluta AMD rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AMD.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:41:14 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AMD (AMDON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti AMD

AMDON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na AMDON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami AMDON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte AMD (AMDON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute AMD v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
AMDON/USDT
$234.57
$234.57$234.57
+2.84%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.2872
$1.2872$1.2872

+2,474.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004162
$0.00004162$0.00004162

+732.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020251
$0.000020251$0.000020251

+237.51%

Flux

Flux

FLUX

$0.23167
$0.23167$0.23167

+111.89%

0G

0G

0G

$1.516
$1.516$1.516

+45.21%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz AMDON v USD

Znesek

AMDON
AMDON
USD
USD

1 AMDON = 234.57 USD