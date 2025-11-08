Današnja cena AMD

Današnja cena kriptovalute AMD (AMDON) v živo je $ 234.57, s spremembo 2.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMDON v USD je $ 234.57 na AMDON.

Kriptovaluta AMD je trenutno na #1816. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.88M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.03K AMDON. V zadnjih 24 urah se je AMDON trgovalo med $ 223.19 (najnižje) in $ 251.96 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 266.6556235433073, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 149.93556428664579.

V kratkoročni uspešnosti se je AMDON premaknil -0.44% v zadnji uri in -9.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 134.43K.

Tržne informacije AMD (AMDON)

Uvrstitev No.1816 Tržna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volumen (24H) $ 134.43K$ 134.43K $ 134.43K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Zaloga v obtoku 8.03K 8.03K 8.03K Skupna ponudba 8,029.25289212 8,029.25289212 8,029.25289212 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija AMD je $ 1.88M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 134.43K. Obstoječa ponudba AMDON je 8.03K, skupna ponudba pa znaša 8029.25289212. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.88M.