Današnja cena kriptovalute AMD v živo je 234.57 USD. Tržna kapitalizacija AMDON je 1,883,421.8509045884 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMDON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AMD v živo je 234.57 USD. Tržna kapitalizacija AMDON je 1,883,421.8509045884 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMDON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AMD (AMDON) v živo je $ 234.57, s spremembo 2.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMDON v USD je $ 234.57 na AMDON.
Kriptovaluta AMD je trenutno na #1816. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.88M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.03K AMDON. V zadnjih 24 urah se je AMDON trgovalo med $ 223.19 (najnižje) in $ 251.96 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 266.6556235433073, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 149.93556428664579.
V kratkoročni uspešnosti se je AMDON premaknil -0.44% v zadnji uri in -9.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 134.43K.
Tržne informacije AMD (AMDON)
No.1816
$ 1.88M
$ 134.43K
$ 1.88M
8.03K
8,029.25289212
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija AMD je $ 1.88M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 134.43K. Obstoječa ponudba AMDON je 8.03K, skupna ponudba pa znaša 8029.25289212. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.88M.
Zgodovina cene AMD, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 223.19
24H Nizka
$ 251.96
24H Visoka
$ 223.19
$ 251.96
$ 266.6556235433073
$ 149.93556428664579
-0.44%
+2.96%
-9.26%
-9.26%
Zgodovina cen AMD (AMDON) v USD
Sledite spremembam cen AMD za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +6.7437
+2.96%
30 dni
$ -3.15
-1.33%
60 dni
$ +134.57
+134.57%
90 dni
$ +134.57
+134.57%
Današnja sprememba cene AMD
Danes je AMDON zabeležil spremembo $ +6.7437 (+2.96%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene AMD
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -3.15 (-1.33%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene AMD
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AMDON spremenil za $ +134.57 (+134.57%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene AMD
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +134.57 (+134.57%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AMD (AMDON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AMD, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AMD?
AMD stock prices are influenced by several key factors:
1. Product Performance: Success of CPU and GPU launches, market share gains against Intel and NVIDIA 2. Earnings Reports: Quarterly revenue, profit margins, and guidance 3. Market Demand: Gaming, data center, and cryptocurrency mining demand 4. Competition: Intel and NVIDIA product releases and pricing 5. Semiconductor Cycle: Industry supply/demand dynamics 6. Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, tech sector sentiment 7. Supply Chain: Chip shortages and manufacturing capacity 8. Innovation: R&D developments and technological breakthroughs
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AMD?
People want to know AMD (AMDON) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Technical analysis - Day traders use real-time data for chart patterns and trading signals.
News correlation - Price changes often reflect market news, partnerships, or project developments.
Profit/loss calculation - Knowing current value helps determine unrealized gains or losses.
These factors drive constant demand for up-to-date cryptocurrency pricing information.
Napoved cene za kriptovaluto AMD
Napoved cene AMD (AMDON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMDON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AMD (AMDON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AMD lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AMD v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AMDON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AMD.
O AMD
AMDON is a digital asset that operates on a decentralized platform, designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. It employs a unique consensus mechanism and blockchain design to ensure the integrity and security of transactions. AMDON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to transact directly without the need for intermediaries. It also incorporates features that support smart contracts, allowing for the creation of decentralized applications. This combination of privacy, security, and utility positions AMDON as a versatile asset in the broader digital currency landscape.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AMD
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AMD? Nakup AMDON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AMD. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AMD (AMDON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 8.03K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AMD bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AMD
Z lastništvom kriptovalute AMD se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta AMD rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AMD.
Koliko je kriptovaluta AMD vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AMD je $ 234.57. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AMD še vedno dobra naložba?
AMD ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AMDON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AMD?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AMD v vrednosti $ 134.43K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AMD?
Cena kriptovalute AMDON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AMD v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AMDON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AMD?
Na ceno AMDON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,572.16
+1.75%
ETH
3,460
+4.92%
SOL
162.06
+4.27%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.102
+0.85%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AMDON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AMDON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AMD gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AMD letos rasla?
Cena kriptovalute AMD bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AMD (AMDON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:41:14 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.