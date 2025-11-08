BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute AKEDO v živo je 0.0011071 USD. Tržna kapitalizacija AKE je 25,237,728.375 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AKEDO v živo je 0.0011071 USD. Tržna kapitalizacija AKE je 25,237,728.375 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AKE

Informacije o ceni AKE

Kaj je AKE

Bela knjiga AKE

Uradna spletna stran AKE

Tokenomika AKE

Napoved cen AKE

Zgodovina AKE

AKE Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute AKE v fiat

Spot AKE

Terminske pogodbe AKE USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

AKEDO Logotip

Cena AKEDO(AKE)

Cena 1 AKE v USD v živo:

$0.0011077
$0.0011077$0.0011077
+1.28%1D
USD
AKEDO (AKE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:40:54 (UTC+8)

Današnja cena AKEDO

Današnja cena kriptovalute AKEDO (AKE) v živo je $ 0.0011071, s spremembo 1.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AKE v USD je $ 0.0011071 na AKE.

Kriptovaluta AKEDO je trenutno na #723. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25.24M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.80B AKE. V zadnjih 24 urah se je AKE trgovalo med $ 0.0010395 (najnižje) in $ 0.0011865 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.003244164590350006, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000357263506855573.

V kratkoročni uspešnosti se je AKE premaknil +0.95% v zadnji uri in -22.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 98.66K.

Tržne informacije AKEDO (AKE)

No.723

$ 25.24M
$ 25.24M$ 25.24M

$ 98.66K
$ 98.66K$ 98.66K

$ 110.71M
$ 110.71M$ 110.71M

22.80B
22.80B 22.80B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

22.79%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija AKEDO je $ 25.24M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 98.66K. Obstoječa ponudba AKE je 22.80B, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 110.71M.

Zgodovina cene AKEDO, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0010395
$ 0.0010395$ 0.0010395
24H Nizka
$ 0.0011865
$ 0.0011865$ 0.0011865
24H Visoka

$ 0.0010395
$ 0.0010395$ 0.0010395

$ 0.0011865
$ 0.0011865$ 0.0011865

$ 0.003244164590350006
$ 0.003244164590350006$ 0.003244164590350006

$ 0.000357263506855573
$ 0.000357263506855573$ 0.000357263506855573

+0.95%

+1.28%

-22.51%

-22.51%

Zgodovina cen AKEDO (AKE) v USD

Sledite spremembam cen AKEDO za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000013999+1.28%
30 dni$ -0.0001743-13.61%
60 dni$ +0.0002466+28.65%
90 dni$ +0.0009071+453.55%
Današnja sprememba cene AKEDO

Danes je AKE zabeležil spremembo $ +0.000013999 (+1.28%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene AKEDO

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0001743 (-13.61%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene AKEDO

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AKE spremenil za $ +0.0002466 (+28.65%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene AKEDO

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0009071 (+453.55%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AKEDO (AKE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AKEDO.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AKEDO

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AKEDO, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AKEDO?

AKEDO (AKE) price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact AKE prices.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and movement.

Project Development: Updates, partnerships, and technological improvements can drive price appreciation.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity.

Exchange Listings: New exchange partnerships increase accessibility and trading opportunities.

Community Growth: Active user base and social media engagement influence market perception.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor sentiment.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AKEDO?

People want to know AKEDO (AKE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto AKEDO

Napoved cene AKEDO (AKE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AKE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AKEDO (AKE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AKEDO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AKEDO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AKE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AKEDO.

O AKEDO

AKE (Akita Inu) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. Named after the Akita Inu dog breed from Japan, AKE is a meme-based digital asset similar to Dogecoin, but it also aims to develop its own unique ecosystem. The token is primarily used for transactions within its community, but it also serves as a symbol of the internet culture from which it originated. AKE operates on a deflationary model, meaning the total supply decreases over time, which can potentially increase the value of remaining tokens. It is also part of the larger trend of meme coins, which are cryptocurrencies that have gained popularity through internet culture and social media.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AKEDO

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AKEDO? Nakup AKE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AKEDO. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AKEDO (AKE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 22.80B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AKEDO bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu AKEDO (AKE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto AKEDO

Z lastništvom kriptovalute AKEDO se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup AKEDO (AKE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je AKEDO (AKE)

AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.

AKEDO Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje AKEDO razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna AKEDO spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AKEDO

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AKEDO?
Če bi kriptovaluta AKEDO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AKEDO.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:40:54 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AKEDO (AKE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti AKEDO

AKE USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na AKE z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami AKE USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte AKEDO (AKE) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute AKEDO v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
AKE/USDT
$0.0011077
$0.0011077$0.0011077
+1.24%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.2702
$1.2702$1.2702

+2,440.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004162
$0.00004162$0.00004162

+732.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020251
$0.000020251$0.000020251

+237.51%

Flux

Flux

FLUX

$0.23222
$0.23222$0.23222

+112.40%

0G

0G

0G

$1.514
$1.514$1.514

+45.01%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz AKE v USD

Znesek

AKE
AKE
USD
USD

1 AKE = 0.0011071 USD