Današnja cena kriptovalute AKEDO v živo je 0.0011071 USD. Tržna kapitalizacija AKE je 25,237,728.375 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AKEDO (AKE) v živo je $ 0.0011071, s spremembo 1.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AKE v USD je $ 0.0011071 na AKE.
Kriptovaluta AKEDO je trenutno na #723. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25.24M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.80B AKE. V zadnjih 24 urah se je AKE trgovalo med $ 0.0010395 (najnižje) in $ 0.0011865 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.003244164590350006, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000357263506855573.
V kratkoročni uspešnosti se je AKE premaknil +0.95% v zadnji uri in -22.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 98.66K.
Tržne informacije AKEDO (AKE)
No.723
$ 25.24M
$ 98.66K
$ 110.71M
22.80B
100,000,000,000
100,000,000,000
22.79%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija AKEDO je $ 25.24M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 98.66K. Obstoječa ponudba AKE je 22.80B, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 110.71M.
Zgodovina cene AKEDO, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0010395
24H Nizka
$ 0.0011865
24H Visoka
$ 0.0010395
$ 0.0011865
$ 0.003244164590350006
$ 0.000357263506855573
+0.95%
+1.28%
-22.51%
-22.51%
Zgodovina cen AKEDO (AKE) v USD
Sledite spremembam cen AKEDO za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000013999
+1.28%
30 dni
$ -0.0001743
-13.61%
60 dni
$ +0.0002466
+28.65%
90 dni
$ +0.0009071
+453.55%
Današnja sprememba cene AKEDO
Danes je AKE zabeležil spremembo $ +0.000013999 (+1.28%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene AKEDO
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0001743 (-13.61%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene AKEDO
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AKE spremenil za $ +0.0002466 (+28.65%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene AKEDO
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0009071 (+453.55%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AKEDO (AKE) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AKEDO, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AKEDO?
AKEDO (AKE) price is influenced by several key factors:
Exchange Listings: New exchange partnerships increase accessibility and trading opportunities.
Community Growth: Active user base and social media engagement influence market perception.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor sentiment.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AKEDO?
People want to know AKEDO (AKE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Napoved cene za kriptovaluto AKEDO
Napoved cene AKEDO (AKE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AKE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AKEDO (AKE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AKEDO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AKEDO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AKE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AKEDO.
O AKEDO
AKE (Akita Inu) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. Named after the Akita Inu dog breed from Japan, AKE is a meme-based digital asset similar to Dogecoin, but it also aims to develop its own unique ecosystem. The token is primarily used for transactions within its community, but it also serves as a symbol of the internet culture from which it originated. AKE operates on a deflationary model, meaning the total supply decreases over time, which can potentially increase the value of remaining tokens. It is also part of the larger trend of meme coins, which are cryptocurrencies that have gained popularity through internet culture and social media.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AKEDO
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AKEDO? Nakup AKE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AKEDO. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AKEDO (AKE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 22.80B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AKEDO bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AKEDO
Z lastništvom kriptovalute AKEDO se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.
AKEDO Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje AKEDO razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta AKEDO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AKEDO.
Koliko je kriptovaluta AKEDO vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AKEDO je $ 0.0011071. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AKEDO še vedno dobra naložba?
AKEDO ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AKE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AKEDO?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AKEDO v vrednosti $ 98.66K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AKEDO?
Cena kriptovalute AKE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AKEDO v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AKE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AKEDO?
Na ceno AKE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,572.16
+1.75%
ETH
3,460.37
+4.93%
SOL
162.09
+4.29%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1036
+0.99%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AKE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AKE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AKEDO gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AKEDO letos rasla?
Cena kriptovalute AKEDO bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AKEDO (AKE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:40:54 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.