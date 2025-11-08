Današnja cena AKEDO

Današnja cena kriptovalute AKEDO (AKE) v živo je $ 0.0011071, s spremembo 1.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AKE v USD je $ 0.0011071 na AKE.

Kriptovaluta AKEDO je trenutno na #723. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25.24M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.80B AKE. V zadnjih 24 urah se je AKE trgovalo med $ 0.0010395 (najnižje) in $ 0.0011865 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.003244164590350006, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000357263506855573.

V kratkoročni uspešnosti se je AKE premaknil +0.95% v zadnji uri in -22.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 98.66K.

Tržne informacije AKEDO (AKE)

Uvrstitev No.723 Tržna kapitalizacija $ 25.24M$ 25.24M $ 25.24M Volumen (24H) $ 98.66K$ 98.66K $ 98.66K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 110.71M$ 110.71M $ 110.71M Zaloga v obtoku 22.80B 22.80B 22.80B Največja ponudba 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Skupna ponudba 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Hitrost kroženja 22.79% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija AKEDO je $ 25.24M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 98.66K. Obstoječa ponudba AKE je 22.80B, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 110.71M.