Tokenomika AIDOGE (AIDOGE)

Odkrijte ključne vpoglede v AIDOGE (AIDOGE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:14:18 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen AIDOGE (AIDOGE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AIDOGE (AIDOGE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.71M
$ 15.71M
Skupna ponudba:
$ 191,609.76T
$ 191,609.76T
Razpoložljivi obtok:
$ 174,455.90T
$ 174,455.90T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 17.25M
$ 17.25M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00000000115
$ 0.00000000115
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000000001867404
$ 0.000000000001867404
Trenutna cena:
$ 0.00000000009004
$ 0.00000000009004

Informacije o AIDOGE (AIDOGE)

AIDOGE je deflacijski žeton. Uporabljali ga bodo aplikacije ekosistema AIDOGE. Skupna zaloga je 210.000.000.000.000.000 žetonov. AIDOGE pripada vsem v skupnosti Arbitrum in je tudi nujni ključ za odklepanje prihodnjih poglavij zgodbe AIDOGE.

Uradna spletna stran:
https://arbdoge.ai/
Bela knjiga:
https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge
Raziskovalec blokov:
https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b

Tokenomika AIDOGE (AIDOGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AIDOGE (AIDOGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AIDOGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIDOGE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIDOGE, raziščite ceno žetona AIDOGE v živo!

