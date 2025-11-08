Današnja cena kriptovalute AI3 v živo je 0.02759 USD. Tržna kapitalizacija AI3 je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AI3 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AI3 v živo je 0.02759 USD. Tržna kapitalizacija AI3 je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AI3 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AI3 (AI3) v živo je $ 0.02759, s spremembo 2.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AI3 v USD je $ 0.02759 na AI3.
Kriptovaluta AI3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AI3. V zadnjih 24 urah se je AI3 trgovalo med $ 0.02737 (najnižje) in $ 0.02859 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je AI3 premaknil -0.80% v zadnji uri in -8.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.22K.
Tržne informacije AI3 (AI3)
--
----
$ 1.22K
$ 1.22K$ 1.22K
$ 27.59M
$ 27.59M$ 27.59M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
AI3
Trenutna tržna kapitalizacija AI3 je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.22K. Obstoječa ponudba AI3 je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.59M.
Zgodovina cene AI3, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02737
$ 0.02737$ 0.02737
24H Nizka
$ 0.02859
$ 0.02859$ 0.02859
24H Visoka
$ 0.02737
$ 0.02737$ 0.02737
$ 0.02859
$ 0.02859$ 0.02859
--
----
--
----
-0.80%
-2.54%
-8.47%
-8.47%
Zgodovina cen AI3 (AI3) v USD
Sledite spremembam cen AI3 za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000719
-2.54%
30 dni
$ -0.01286
-31.80%
60 dni
$ -0.02541
-47.95%
90 dni
$ -0.04741
-63.22%
Današnja sprememba cene AI3
Danes je AI3 zabeležil spremembo $ -0.000719 (-2.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene AI3
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01286 (-31.80%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene AI3
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AI3 spremenil za $ -0.02541 (-47.95%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene AI3
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.04741 (-63.22%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AI3 (AI3) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AI3, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AI3?
AI3 token prices are influenced by several key factors:
Technology Development: Progress in AI3's underlying artificial intelligence technology and platform updates drive price movements.
Adoption Rate: Real-world usage, partnerships, and integration with other platforms affect demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability.
Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.
Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.
Token Utility: Actual use cases and utility within the AI3 ecosystem determine fundamental value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AI3?
People want to know AI3 price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.
Napoved cene za kriptovaluto AI3
Napoved cene AI3 (AI3) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AI3 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AI3 (AI3) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AI3 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AI3 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AI3 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AI3.
O AI3
AI3 is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. AI3 uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows it to maintain a secure network while reducing the energy consumption typically associated with other cryptocurrencies. Its primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital economy. The supply of AI3 is algorithmically controlled, ensuring a predictable and transparent issuance model. AI3 is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and plays a significant role in the evolving digital finance landscape.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AI3
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AI3? Nakup AI3 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AI3. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AI3 (AI3).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AI3 bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AI3
Z lastništvom kriptovalute AI3 se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.
AI3 Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje AI3 razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta AI3 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AI3.
Koliko je kriptovaluta AI3 vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AI3 je $ 0.02759. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AI3 še vedno dobra naložba?
AI3 ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AI3, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AI3?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AI3 v vrednosti $ 1.22K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AI3?
Cena kriptovalute AI3 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AI3 v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AI3.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AI3?
Na ceno AI3 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,431.1
+1.61%
ETH
3,454.45
+4.75%
SOL
161.57
+3.96%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1133
+1.88%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AI3 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AI3/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AI3 gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AI3 letos rasla?
Cena kriptovalute AI3 bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AI3 (AI3).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:14 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.