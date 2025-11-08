BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute AI3 v živo je 0.02759 USD. Tržna kapitalizacija AI3 je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AI3 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena AI3(AI3)

$0.02759
-2.54%1D
USD
AI3 (AI3) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:14 (UTC+8)

Današnja cena AI3

Današnja cena kriptovalute AI3 (AI3) v živo je $ 0.02759, s spremembo 2.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AI3 v USD je $ 0.02759 na AI3.

Kriptovaluta AI3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AI3. V zadnjih 24 urah se je AI3 trgovalo med $ 0.02737 (najnižje) in $ 0.02859 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AI3 premaknil -0.80% v zadnji uri in -8.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.22K.

Tržne informacije AI3 (AI3)

$ 1.22K
$ 1.22K$ 1.22K

$ 27.59M
$ 27.59M$ 27.59M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AI3

Trenutna tržna kapitalizacija AI3 je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.22K. Obstoječa ponudba AI3 je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.59M.

Zgodovina cene AI3, USD

$ 0.02737
24H Nizka
$ 0.02859
24H Visoka

$ 0.02737
$ 0.02859
-0.80%

-2.54%

-8.47%

-8.47%

Zgodovina cen AI3 (AI3) v USD

Sledite spremembam cen AI3 za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000719-2.54%
30 dni$ -0.01286-31.80%
60 dni$ -0.02541-47.95%
90 dni$ -0.04741-63.22%
Današnja sprememba cene AI3

Danes je AI3 zabeležil spremembo $ -0.000719 (-2.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene AI3

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01286 (-31.80%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene AI3

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AI3 spremenil za $ -0.02541 (-47.95%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene AI3

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.04741 (-63.22%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AI3 (AI3) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AI3.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AI3

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AI3, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AI3?

AI3 token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact AI3 valuations.

Technology Development: Progress in AI3's underlying artificial intelligence technology and platform updates drive price movements.

Adoption Rate: Real-world usage, partnerships, and integration with other platforms affect demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability.

Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.

Token Utility: Actual use cases and utility within the AI3 ecosystem determine fundamental value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AI3?

People want to know AI3 price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.

Napoved cene za kriptovaluto AI3

Napoved cene AI3 (AI3) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AI3 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AI3 (AI3) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AI3 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AI3 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AI3 za obdobje 2025–2026

O AI3

AI3 is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. AI3 uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which allows it to maintain a secure network while reducing the energy consumption typically associated with other cryptocurrencies. Its primary use case is to provide a secure and private medium of exchange in the digital economy. The supply of AI3 is algorithmically controlled, ensuring a predictable and transparent issuance model. AI3 is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and plays a significant role in the evolving digital finance landscape.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AI3

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AI3? Nakup AI3 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AI3. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AI3 (AI3).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AI3 bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AI3

Z lastništvom kriptovalute AI3 se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup AI3 (AI3) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Kaj je AI3 (AI3)

The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.

AI3 Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje AI3 razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AI3

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AI3?
Če bi kriptovaluta AI3 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AI3.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:14 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AI3 (AI3)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

