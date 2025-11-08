Današnja cena AI3

Današnja cena kriptovalute AI3 (AI3) v živo je $ 0.02759, s spremembo 2.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AI3 v USD je $ 0.02759 na AI3.

Kriptovaluta AI3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AI3. V zadnjih 24 urah se je AI3 trgovalo med $ 0.02737 (najnižje) in $ 0.02859 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AI3 premaknil -0.80% v zadnji uri in -8.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.22K.

Tržne informacije AI3 (AI3)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 1.22K$ 1.22K $ 1.22K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 27.59M$ 27.59M $ 27.59M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov AI3

Trenutna tržna kapitalizacija AI3 je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.22K. Obstoječa ponudba AI3 je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.59M.