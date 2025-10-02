Tokenomika Aerodrome Finance (AERO)

Odkrijte ključne vpoglede v Aerodrome Finance (AERO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:10:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Aerodrome Finance (AERO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Aerodrome Finance (AERO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 977.06M
$ 977.06M
Skupna ponudba:
$ 1.75B
$ 1.75B
Razpoložljivi obtok:
$ 897.95M
$ 897.95M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.91B
$ 1.91B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.251
$ 2.251
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00642369156521956
$ 0.00642369156521956
Trenutna cena:
$ 1.0881
$ 1.0881

Informacije o Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Uradna spletna stran:
https://aerodrome.finance/
Bela knjiga:
https://aerodrome.finance/docs
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631

Tokenomika Aerodrome Finance (AERO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Aerodrome Finance (AERO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AERO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AERO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AERO, raziščite ceno žetona AERO v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti