Današnja cena Arena-Z

Današnja cena kriptovalute Arena-Z (A2Z) v živo je $ 0.00387, s spremembo 0.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz A2Z v USD je $ 0.00387 na A2Z.

Kriptovaluta Arena-Z je trenutno na #686. mestu s tržno kapitalizacijo $ 28.09M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.26B A2Z. V zadnjih 24 urah se je A2Z trgovalo med $ 0.003488 (najnižje) in $ 0.004116 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.011334315479668481, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001493343055757559.

V kratkoročni uspešnosti se je A2Z premaknil +0.41% v zadnji uri in -3.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 115.24K.

Tržne informacije Arena-Z (A2Z)

Uvrstitev No.686 Tržna kapitalizacija $ 28.09M$ 28.09M $ 28.09M Volumen (24H) $ 115.24K$ 115.24K $ 115.24K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 38.70M$ 38.70M $ 38.70M Zaloga v obtoku 7.26B 7.26B 7.26B Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 9,211,096,739.482862 9,211,096,739.482862 9,211,096,739.482862 Hitrost kroženja 72.58% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Arena-Z je $ 28.09M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 115.24K. Obstoječa ponudba A2Z je 7.26B, skupna ponudba pa znaša 9211096739.482862. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 38.70M.