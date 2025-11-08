BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Arena-Z v živo je 0.00387 USD. Tržna kapitalizacija A2Z je 28,090,322.845718674005 USD. Spremljajte posodobitve cen iz A2Z v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Arena-Z(A2Z)

Cena 1 A2Z v USD v živo:

$0.00387
+0.96%1D
USD
Arena-Z (A2Z) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:17 (UTC+8)

Današnja cena Arena-Z

Današnja cena kriptovalute Arena-Z (A2Z) v živo je $ 0.00387, s spremembo 0.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz A2Z v USD je $ 0.00387 na A2Z.

Kriptovaluta Arena-Z je trenutno na #686. mestu s tržno kapitalizacijo $ 28.09M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.26B A2Z. V zadnjih 24 urah se je A2Z trgovalo med $ 0.003488 (najnižje) in $ 0.004116 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.011334315479668481, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001493343055757559.

V kratkoročni uspešnosti se je A2Z premaknil +0.41% v zadnji uri in -3.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 115.24K.

Tržne informacije Arena-Z (A2Z)

No.686

$ 28.09M
$ 115.24K
$ 38.70M
7.26B
10,000,000,000
9,211,096,739.482862
72.58%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Arena-Z je $ 28.09M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 115.24K. Obstoječa ponudba A2Z je 7.26B, skupna ponudba pa znaša 9211096739.482862. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 38.70M.

Zgodovina cene Arena-Z, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.003488
24H Nizka
$ 0.004116
24H Visoka

$ 0.003488
$ 0.004116
$ 0.011334315479668481
$ 0.001493343055757559
+0.41%

+0.96%

-3.45%

-3.45%

Zgodovina cen Arena-Z (A2Z) v USD

Sledite spremembam cen Arena-Z za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000368+0.96%
30 dni$ -0.001584-29.05%
60 dni$ -0.002494-39.19%
90 dni$ -0.003406-46.82%
Današnja sprememba cene Arena-Z

Danes je A2Z zabeležil spremembo $ +0.0000368 (+0.96%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Arena-Z

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001584 (-29.05%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Arena-Z

Če pogled razširimo na 60 dni, se je A2Z spremenil za $ -0.002494 (-39.19%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Arena-Z

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.003406 (-46.82%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Arena-Z (A2Z) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Arena-Z.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Arena-Z

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Arena-Z, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Arena-Z?

Arena-Z (A2Z) prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token scarcity and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect A2Z valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Trading Volume: Higher liquidity typically reduces price volatility.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token value.

Regulatory News: Government policies on crypto affect investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence short-term price action.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Arena-Z?

People want to know Arena-Z (A2Z) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Arena-Z

Napoved cene Arena-Z (A2Z) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena A2Z v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Arena-Z (A2Z) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Arena-Z lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Arena-Z v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen A2Z za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Arena-Z.

O Arena-Z

A2Z is a digital asset designed to facilitate seamless transactions within the blockchain ecosystem. It operates on a decentralized network, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the system. A2Z's primary role is to serve as a medium of exchange, allowing users to transfer value across the network quickly and efficiently. It is also used to incentivize participation in the network, rewarding users who contribute to the system's security and functionality. The asset's issuance model is fixed, with a predetermined supply released over time. This design aims to create a stable and predictable supply, reducing the risk of inflation. A2Z's versatility and robust design make it a valuable tool in the rapidly evolving world of blockchain technology.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Arena-Z

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Arena-Z? Nakup A2Z je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Arena-Z. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Arena-Z (A2Z).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Vodnik po nakupu Arena-Z (A2Z)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Arena-Z

Z lastništvom kriptovalute Arena-Z se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Arena-Z (A2Z) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Arena-Z Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Arena-Z razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Arena-Z spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Arena-Z

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Arena-Z?
Če bi kriptovaluta Arena-Z rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Arena-Z.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:17 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Arena-Z

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

