Današnja cena 1

Današnja cena kriptovalute 1 (1) v živo je $ 0.01994, s spremembo 15.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 1 v USD je $ 0.01994 na 1.

Kriptovaluta 1 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- 1. V zadnjih 24 urah se je 1 trgovalo med $ 0.01919 (najnižje) in $ 0.031 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je 1 premaknil -4.37% v zadnji uri in +99.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.59K.

Tržne informacije 1 (1)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 60.59K$ 60.59K $ 60.59K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija 1 je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.59K. Obstoječa ponudba 1 je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.