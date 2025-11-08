Današnja cena 0G

Današnja cena kriptovalute 0G (0G) v živo je $ 1.528, s spremembo 46.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 0G v USD je $ 1.528 na 0G.

Kriptovaluta 0G je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- 0G. V zadnjih 24 urah se je 0G trgovalo med $ 0.977 (najnižje) in $ 2 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je 0G premaknil +2.82% v zadnji uri in +41.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 18.44M.

Tržne informacije 0G (0G)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 18.44M$ 18.44M $ 18.44M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.53B$ 1.53B $ 1.53B Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov ZEROGRAVITY

Trenutna tržna kapitalizacija 0G je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 18.44M. Obstoječa ponudba 0G je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.53B.