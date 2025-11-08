Današnja cena kriptovalute 0G v živo je 1.528 USD. Tržna kapitalizacija 0G je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz 0G v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute 0G v živo je 1.528 USD. Tržna kapitalizacija 0G je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz 0G v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute 0G (0G) v živo je $ 1.528, s spremembo 46.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 0G v USD je $ 1.528 na 0G.
Kriptovaluta 0G je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- 0G. V zadnjih 24 urah se je 0G trgovalo med $ 0.977 (najnižje) in $ 2 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je 0G premaknil +2.82% v zadnji uri in +41.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 18.44M.
Tržne informacije 0G (0G)
--
----
$ 18.44M
$ 18.44M$ 18.44M
$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ZEROGRAVITY
Trenutna tržna kapitalizacija 0G je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 18.44M. Obstoječa ponudba 0G je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.53B.
Zgodovina cene 0G, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.977
$ 0.977$ 0.977
24H Nizka
$ 2
$ 2$ 2
24H Visoka
$ 0.977
$ 0.977$ 0.977
$ 2
$ 2$ 2
--
----
--
----
+2.82%
+46.07%
+41.61%
+41.61%
Zgodovina cen 0G (0G) v USD
Sledite spremembam cen 0G za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.48098
+46.07%
30 dni
$ -1.137
-42.67%
60 dni
$ +0.778
+103.73%
90 dni
$ +0.778
+103.73%
Današnja sprememba cene 0G
Danes je 0G zabeležil spremembo $ +0.48098 (+46.07%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene 0G
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -1.137 (-42.67%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene 0G
Če pogled razširimo na 60 dni, se je 0G spremenil za $ +0.778 (+103.73%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene 0G
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.778 (+103.73%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen 0G (0G) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute 0G, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute 0G?
Several key factors influence 0G token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and market liquidity directly impact price movements.
Network Adoption: Growth in developers, applications, and users building on the 0G network drives demand.
Technology Development: Progress on scalability, security features, and protocol upgrades affects investor confidence.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute 0G?
People want to know 0G price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buying/selling decisions.
Napoved cene za kriptovaluto 0G
Napoved cene 0G (0G) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 0G v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 0G (0G) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena 0G lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 0G v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 0G za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 0G.
O 0G
0G is a crypto asset that operates on a blockchain platform, providing a decentralized solution for various digital transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. The 0G token is used within its ecosystem to incentivize and reward users who contribute to the network's growth and stability. Its consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake, which encourages token holders to participate in network governance. The general purpose of 0G is to provide a decentralized platform that enables secure and private transactions, making it a potential choice for those looking for alternatives to traditional financial systems.
0G is a crypto asset that operates on a blockchain platform, providing a decentralized solution for various digital transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. The 0G token is used within its ecosystem to incentivize and reward users who contribute to the network's growth and stability. Its consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake, which encourages token holders to participate in network governance. The general purpose of 0G is to provide a decentralized platform that enables secure and private transactions, making it a potential choice for those looking for alternatives to traditional financial systems.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto 0G
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto 0G? Nakup 0G je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute 0G. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute 0G (0G).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in 0G bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto 0G
Z lastništvom kriptovalute 0G se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.
The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.
0G Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje 0G razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta 0G rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute 0G.
Koliko je kriptovaluta 0G vredna danes?
Današnja cena kriptovalute 0G je $ 1.528. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta 0G še vedno dobra naložba?
0G ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v 0G, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto 0G?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto 0G v vrednosti $ 18.44M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute 0G?
Cena kriptovalute 0G se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute 0G v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena 0G.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute 0G?
Na ceno 0G vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,608.2
+1.79%
ETH
3,464.02
+5.05%
SOL
162.34
+4.45%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.109
+1.49%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za 0G na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par 0G/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute 0G gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute 0G letos rasla?
Cena kriptovalute 0G bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute 0G (0G).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:22 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti 0G (0G)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.