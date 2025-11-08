BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute 0G v živo je 1.528 USD. Tržna kapitalizacija 0G je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz 0G v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 0G(0G)

Cena 1 0G v USD v živo:

$1.525
$1.525
+46.07%1D
USD
0G (0G) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:22 (UTC+8)

Današnja cena 0G

Današnja cena kriptovalute 0G (0G) v živo je $ 1.528, s spremembo 46.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 0G v USD je $ 1.528 na 0G.

Kriptovaluta 0G je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- 0G. V zadnjih 24 urah se je 0G trgovalo med $ 0.977 (najnižje) in $ 2 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je 0G premaknil +2.82% v zadnji uri in +41.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 18.44M.

Tržne informacije 0G (0G)

$ 18.44M
$ 18.44M

$ 1.53B
$ 1.53B

1,000,000,000
1,000,000,000

ZEROGRAVITY

Trenutna tržna kapitalizacija 0G je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 18.44M. Obstoječa ponudba 0G je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.53B.

Zgodovina cene 0G, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.977
$ 0.977
24H Nizka
$ 2
$ 2
24H Visoka

$ 0.977
$ 0.977

$ 2
$ 2

+2.82%

+46.07%

+41.61%

+41.61%

Zgodovina cen 0G (0G) v USD

Sledite spremembam cen 0G za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.48098+46.07%
30 dni$ -1.137-42.67%
60 dni$ +0.778+103.73%
90 dni$ +0.778+103.73%
Današnja sprememba cene 0G

Danes je 0G zabeležil spremembo $ +0.48098 (+46.07%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene 0G

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -1.137 (-42.67%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene 0G

Če pogled razširimo na 60 dni, se je 0G spremenil za $ +0.778 (+103.73%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene 0G

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.778 (+103.73%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen 0G (0G) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen 0G.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto 0G

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute 0G, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute 0G?

Several key factors influence 0G token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and market liquidity directly impact price movements.

Network Adoption: Growth in developers, applications, and users building on the 0G network drives demand.

Technology Development: Progress on scalability, security features, and protocol upgrades affects investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, regulatory news, and investor risk appetite influence 0G pricing.

Partnerships: Strategic collaborations with other projects, exchanges, or institutions can boost token value.

Utility and Use Cases: Real-world applications and token utility within the 0G ecosystem create fundamental value.

Competition: Performance relative to other blockchain projects and technological advantages matter.

Tokenomics: Inflation rates, burn mechanisms, and reward distributions affect long-term price sustainability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute 0G?

People want to know 0G price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buying/selling decisions.

Napoved cene za kriptovaluto 0G

Napoved cene 0G (0G) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 0G v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 0G (0G) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena 0G lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 0G v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 0G za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 0G.

O 0G

0G is a crypto asset that operates on a blockchain platform, providing a decentralized solution for various digital transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. The 0G token is used within its ecosystem to incentivize and reward users who contribute to the network's growth and stability. Its consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake, which encourages token holders to participate in network governance. The general purpose of 0G is to provide a decentralized platform that enables secure and private transactions, making it a potential choice for those looking for alternatives to traditional financial systems.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto 0G

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto 0G? Nakup 0G je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute 0G. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute 0G (0G).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in 0G bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu 0G (0G)

Kaj lahko storite s kriptovaluto 0G

Z lastništvom kriptovalute 0G se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup 0G (0G) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je 0G (0G)

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje 0G razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna 0G spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o 0G

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta 0G?
Če bi kriptovaluta 0G rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute 0G.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:22 (UTC+8)

