Na podlagi vaše napovedi bi lahko Idle Network zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.007335.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Idle Network zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.007702.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena IDLE za leto 2027 $ 0.008087 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena IDLE za leto 2028 $ 0.008492 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IDLE v letu 2029 $ 0.008916 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IDLE v letu 2030 $ 0.009362 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Idle Network lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.015250.

Leta 2050 bi se cena Idle Network lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.024841.