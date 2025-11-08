Današnja cena Idle Network

Današnja cena kriptovalute Idle Network (IDLE) v živo je $ 0.00733572, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IDLE v USD je $ 0.00733572 na IDLE.

Kriptovaluta Idle Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 545,070, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 74.30M IDLE. V zadnjih 24 urah se je IDLE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.74, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00144241.

V kratkoročni uspešnosti se je IDLE premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Idle Network (IDLE)

Tržna kapitalizacija $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Zaloga v obtoku 74.30M 74.30M 74.30M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Idle Network je $ 545.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IDLE je 74.30M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 733.57K.