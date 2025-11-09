Na podlagi vaše napovedi bi lahko aarna afi 802v2 zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 43.02.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko aarna afi 802v2 zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 45.1710.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AFI 802V2 za leto 2027 $ 47.4295 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AFI 802V2 za leto 2028 $ 49.8010 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AFI 802V2 v letu 2029 $ 52.2910 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AFI 802V2 v letu 2030 $ 54.9056 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena aarna afi 802v2 lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 89.4354.

Leta 2050 bi se cena aarna afi 802v2 lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 145.6809.