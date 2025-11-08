Današnja cena aarna afi 802v2

Današnja cena kriptovalute aarna afi 802v2 (AFI 802V2) v živo je $ 43.74, s spremembo 7.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AFI 802V2 v USD je $ 43.74 na AFI 802V2.

Kriptovaluta aarna afi 802v2 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 80,422, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.84K AFI 802V2. V zadnjih 24 urah se je AFI 802V2 trgovalo med $ 40.3 (najnižje) in $ 44.69 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 79.25, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 38.89.

V kratkoročni uspešnosti se je AFI 802V2 premaknil -0.28% v zadnji uri in -9.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Tržna kapitalizacija $ 80.42K$ 80.42K $ 80.42K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 80.42K$ 80.42K $ 80.42K Zaloga v obtoku 1.84K 1.84K 1.84K Skupna ponudba 1,838.678314354448 1,838.678314354448 1,838.678314354448

