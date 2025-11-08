Današnja cena kriptovalute aarna afi 802v2 v živo je 43.74 USD. Tržna kapitalizacija AFI 802V2 je 80,422 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AFI 802V2 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute aarna afi 802v2 v živo je 43.74 USD. Tržna kapitalizacija AFI 802V2 je 80,422 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AFI 802V2 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute aarna afi 802v2 (AFI 802V2) v živo je $ 43.74, s spremembo 7.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AFI 802V2 v USD je $ 43.74 na AFI 802V2.
Kriptovaluta aarna afi 802v2 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 80,422, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.84K AFI 802V2. V zadnjih 24 urah se je AFI 802V2 trgovalo med $ 40.3 (najnižje) in $ 44.69 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 79.25, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 38.89.
V kratkoročni uspešnosti se je AFI 802V2 premaknil -0.28% v zadnji uri in -9.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije aarna afi 802v2 (AFI 802V2)
$ 80.42K
--
$ 80.42K
1.84K
1,838.678314354448
Trenutna tržna kapitalizacija aarna afi 802v2 je $ 80.42K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AFI 802V2 je 1.84K, skupna ponudba pa znaša 1838.678314354448. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 80.42K.
Zgodovina cene aarna afi 802v2, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 40.3
24H Nizka
$ 44.69
24H Visoka
$ 40.3
$ 44.69
$ 79.25
$ 38.89
-0.28%
+7.16%
-9.31%
-9.31%
Zgodovina cen aarna afi 802v2 (AFI 802V2) v USD
Danes je bila sprememba cene aarna afi 802v2 v USD $ +2.92. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene aarna afi 802v2 v USD $ -14.6898734220. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene aarna afi 802v2 v USD $ -19.3845707280. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene aarna afi 802v2 v USD $ -29.7848.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +2.92
+7.16%
30 dni
$ -14.6898734220
-33.58%
60 dni
$ -19.3845707280
-44.31%
90 dni
$ -29.7848
-40.50%
Napoved cene za kriptovaluto aarna afi 802v2
Napoved cene aarna afi 802v2 (AFI 802V2) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AFI 802V2 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen aarna afi 802v2 (AFI 802V2) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena aarna afi 802v2 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute aarna afi 802v2 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AFI 802V2 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute aarna afi 802v2.
Kaj je aarna afi 802v2 (AFI 802V2)
aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.
aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o aarna afi 802v2
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta aarna afi 802v2?
Če bi kriptovaluta aarna afi 802v2 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute aarna afi 802v2.
Koliko je kriptovaluta aarna afi 802v2 vredna danes?
Današnja cena kriptovalute aarna afi 802v2 je $ 43.74. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta aarna afi 802v2 še vedno dobra naložba?
aarna afi 802v2 ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AFI 802V2, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto aarna afi 802v2?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto aarna afi 802v2 v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute aarna afi 802v2?
Cena kriptovalute AFI 802V2 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute aarna afi 802v2 v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AFI 802V2.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute aarna afi 802v2?
Na ceno AFI 802V2 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Bo cena kriptovalute aarna afi 802v2 letos rasla?
Cena kriptovalute aarna afi 802v2 bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute aarna afi 802v2 (AFI 802V2).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:27:37 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.