Kaj je AFI 802V2

Tokenomika aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Odkrijte ključne vpoglede v aarna afi 802v2 (AFI 802V2), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Tokenomika in analiza cen aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za aarna afi 802v2 (AFI 802V2), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 69.76K Skupna ponudba: $ 1.84K Razpoložljivi obtok: $ 1.84K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 69.76K Najvišja vrednost vseh časov: $ 79.25 Najnižja vrednost vseh časov: $ 33.61 Trenutna cena: $ 37.85 Preberite več o ceni aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Informacije o aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Uradna spletna stran: https://www.aarna.ai/ Bela knjiga: https://docs.aarna.ai/tech-doc/whitepaper

Tokenomika aarna afi 802v2 (AFI 802V2): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike aarna afi 802v2 (AFI 802V2) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov AFI 802V2, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AFI 802V2. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko AFI 802V2, raziščite ceno žetona AFI 802V2 v živo!

Napoved cene AFI 802V2 Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AFI 802V2? Naša stran za napovedovanje cen AFI 802V2 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona AFI 802V2 zdaj!

