Na podlagi vaše napovedi bi lahko Tesla zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 429.32.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Tesla zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 450.786.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TSLAON za leto 2027 $ 473.3253 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TSLAON za leto 2028 $ 496.9915 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TSLAON v letu 2029 $ 521.8411 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TSLAON v letu 2030 $ 547.9332 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Tesla lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 892.5254.

Leta 2050 bi se cena Tesla lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,453.8299.