Na podlagi vaše napovedi bi lahko Invesco QQQ zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 627.56.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Invesco QQQ zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 658.938.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena QQQON za leto 2027 $ 691.8849 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena QQQON za leto 2028 $ 726.4791 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QQQON v letu 2029 $ 762.8031 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QQQON v letu 2030 $ 800.9432 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Invesco QQQ lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,304.6521.

Leta 2050 bi se cena Invesco QQQ lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2,125.1409.