BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Invesco QQQ v živo je 613.03 USD. Tržna kapitalizacija QQQON je 20,913,895.9274340161 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QQQON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Invesco QQQ v živo je 613.03 USD. Tržna kapitalizacija QQQON je 20,913,895.9274340161 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QQQON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o QQQON

Informacije o ceni QQQON

Kaj je QQQON

Uradna spletna stran QQQON

Tokenomika QQQON

Napoved cen QQQON

Zgodovina QQQON

QQQON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute QQQON v fiat

Spot QQQON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Invesco QQQ Logotip

Cena Invesco QQQ(QQQON)

Cena 1 QQQON v USD v živo:

$606.82
$606.82$606.82
+0.65%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:18 (UTC+8)

Današnja cena Invesco QQQ

Današnja cena kriptovalute Invesco QQQ (QQQON) v živo je $ 613.03, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QQQON v USD je $ 613.03 na QQQON.

Kriptovaluta Invesco QQQ je trenutno na #795. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20.91M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 34.12K QQQON. V zadnjih 24 urah se je QQQON trgovalo med $ 601.64 (najnižje) in $ 619.8 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 639.163267863106, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 566.7159774974706.

V kratkoročni uspešnosti se je QQQON premaknil +0.76% v zadnji uri in -3.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.71K.

Tržne informacije Invesco QQQ (QQQON)

No.795

$ 20.91M
$ 20.91M$ 20.91M

$ 57.71K
$ 57.71K$ 57.71K

$ 20.91M
$ 20.91M$ 20.91M

34.12K
34.12K 34.12K

34,115.61575687
34,115.61575687 34,115.61575687

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Invesco QQQ je $ 20.91M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.71K. Obstoječa ponudba QQQON je 34.12K, skupna ponudba pa znaša 34115.61575687. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.91M.

Zgodovina cene Invesco QQQ, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 601.64
$ 601.64$ 601.64
24H Nizka
$ 619.8
$ 619.8$ 619.8
24H Visoka

$ 601.64
$ 601.64$ 601.64

$ 619.8
$ 619.8$ 619.8

$ 639.163267863106
$ 639.163267863106$ 639.163267863106

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

+0.76%

+0.65%

-3.94%

-3.94%

Zgodovina cen Invesco QQQ (QQQON) v USD

Sledite spremembam cen Invesco QQQ za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +3.9189+0.65%
30 dni$ -2.2-0.36%
60 dni$ +93.03+17.89%
90 dni$ +93.03+17.89%
Današnja sprememba cene Invesco QQQ

Danes je QQQON zabeležil spremembo $ +3.9189 (+0.65%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Invesco QQQ

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -2.2 (-0.36%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Invesco QQQ

Če pogled razširimo na 60 dni, se je QQQON spremenil za $ +93.03 (+17.89%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Invesco QQQ

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +93.03 (+17.89%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Invesco QQQ (QQQON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Invesco QQQ.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Invesco QQQ

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Invesco QQQ, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Invesco QQQ?

Invesco QQQ (QQQ) prices are influenced by several key factors:

1. NASDAQ-100 performance - QQQ tracks this index of 100 largest non-financial companies
2. Technology sector trends - Heavy weighting in Apple, Microsoft, Amazon, Google affects price
3. Interest rates - Rising rates typically pressure growth stocks that dominate QQQ
4. Market sentiment and investor risk appetite
5. Economic indicators like GDP, inflation, employment data
6. Earnings reports from major holdings
7. Federal Reserve monetary policy decisions
8. Geopolitical events and trade policies
9. Supply and demand for ETF shares
10. Currency fluctuations affecting multinational companies

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Invesco QQQ?

People want to know Invesco QQQ price today because it tracks the Nasdaq-100 index, representing major tech stocks like Apple, Microsoft, and Google. Daily price monitoring helps investors make informed trading decisions, assess portfolio performance, and capitalize on market volatility for potential profits.

Napoved cene za kriptovaluto Invesco QQQ

Napoved cene Invesco QQQ (QQQON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QQQON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Invesco QQQ (QQQON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Invesco QQQ lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Invesco QQQ v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen QQQON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Invesco QQQ.

O Invesco QQQ

QQQON is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate and streamline peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing the efficiency and security of these transactions. The asset employs a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring transparency and trust among its users. QQQON's supply and issuance model is based on mining, similar to many other cryptocurrencies. The asset is typically used in the context of digital transactions, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. It is part of a broader ecosystem of blockchain-based assets and technologies that are transforming the way we conduct financial transactions and business operations.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Invesco QQQ

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Invesco QQQ? Nakup QQQON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Invesco QQQ. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Invesco QQQ (QQQON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 34.12K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Invesco QQQ bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Invesco QQQ (QQQON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Invesco QQQ

Z lastništvom kriptovalute Invesco QQQ se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Invesco QQQ (QQQON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Invesco QQQ (QQQON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Invesco QQQ razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Invesco QQQ spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Invesco QQQ

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Invesco QQQ?
Če bi kriptovaluta Invesco QQQ rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Invesco QQQ.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:18 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Invesco QQQ (QQQON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Invesco QQQ

QQQON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na QQQON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami QQQON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Invesco QQQ (QQQON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Invesco QQQ v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
QQQON/USDT
$606.82
$606.82$606.82
+0.66%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.9700
$2.9700$2.9700

+5,840.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004344
$0.00004344$0.00004344

+768.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.24000
$0.24000$0.24000

+119.51%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00856
$0.00856$0.00856

+55.63%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz QQQON v USD

Znesek

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 613.03 USD