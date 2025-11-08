Današnja cena kriptovalute Invesco QQQ v živo je 613.03 USD. Tržna kapitalizacija QQQON je 20,913,895.9274340161 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QQQON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Invesco QQQ v živo je 613.03 USD. Tržna kapitalizacija QQQON je 20,913,895.9274340161 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QQQON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Invesco QQQ (QQQON) v živo je $ 613.03, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QQQON v USD je $ 613.03 na QQQON.
Kriptovaluta Invesco QQQ je trenutno na #795. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20.91M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 34.12K QQQON. V zadnjih 24 urah se je QQQON trgovalo med $ 601.64 (najnižje) in $ 619.8 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 639.163267863106, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 566.7159774974706.
V kratkoročni uspešnosti se je QQQON premaknil +0.76% v zadnji uri in -3.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.71K.
Tržne informacije Invesco QQQ (QQQON)
No.795
$ 20.91M
$ 57.71K
$ 20.91M
34.12K
34,115.61575687
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Invesco QQQ je $ 20.91M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.71K. Obstoječa ponudba QQQON je 34.12K, skupna ponudba pa znaša 34115.61575687. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.91M.
Zgodovina cene Invesco QQQ, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 601.64
24H Nizka
$ 619.8
24H Visoka
$ 601.64
$ 619.8
$ 639.163267863106
$ 566.7159774974706
+0.76%
+0.65%
-3.94%
-3.94%
Zgodovina cen Invesco QQQ (QQQON) v USD
Sledite spremembam cen Invesco QQQ za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +3.9189
+0.65%
30 dni
$ -2.2
-0.36%
60 dni
$ +93.03
+17.89%
90 dni
$ +93.03
+17.89%
Današnja sprememba cene Invesco QQQ
Danes je QQQON zabeležil spremembo $ +3.9189 (+0.65%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Invesco QQQ
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -2.2 (-0.36%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Invesco QQQ
Če pogled razširimo na 60 dni, se je QQQON spremenil za $ +93.03 (+17.89%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Invesco QQQ
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +93.03 (+17.89%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Invesco QQQ (QQQON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Invesco QQQ
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Invesco QQQ, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Invesco QQQ?
Invesco QQQ (QQQ) prices are influenced by several key factors:
1. NASDAQ-100 performance - QQQ tracks this index of 100 largest non-financial companies 2. Technology sector trends - Heavy weighting in Apple, Microsoft, Amazon, Google affects price 3. Interest rates - Rising rates typically pressure growth stocks that dominate QQQ 4. Market sentiment and investor risk appetite 5. Economic indicators like GDP, inflation, employment data 6. Earnings reports from major holdings 7. Federal Reserve monetary policy decisions 8. Geopolitical events and trade policies 9. Supply and demand for ETF shares 10. Currency fluctuations affecting multinational companies
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Invesco QQQ?
People want to know Invesco QQQ price today because it tracks the Nasdaq-100 index, representing major tech stocks like Apple, Microsoft, and Google. Daily price monitoring helps investors make informed trading decisions, assess portfolio performance, and capitalize on market volatility for potential profits.
Napoved cene za kriptovaluto Invesco QQQ
Napoved cene Invesco QQQ (QQQON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QQQON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Invesco QQQ (QQQON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Invesco QQQ lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Invesco QQQ v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen QQQON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Invesco QQQ.
O Invesco QQQ
QQQON is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate and streamline peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing the efficiency and security of these transactions. The asset employs a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring transparency and trust among its users. QQQON's supply and issuance model is based on mining, similar to many other cryptocurrencies. The asset is typically used in the context of digital transactions, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. It is part of a broader ecosystem of blockchain-based assets and technologies that are transforming the way we conduct financial transactions and business operations.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Invesco QQQ
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Invesco QQQ? Nakup QQQON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Invesco QQQ. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Invesco QQQ (QQQON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 34.12K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Invesco QQQ bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Invesco QQQ
Z lastništvom kriptovalute Invesco QQQ se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Invesco QQQ
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Invesco QQQ?
Če bi kriptovaluta Invesco QQQ rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Invesco QQQ.
Koliko je kriptovaluta Invesco QQQ vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Invesco QQQ je $ 613.03. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Invesco QQQ še vedno dobra naložba?
Invesco QQQ ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v QQQON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Invesco QQQ?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Invesco QQQ v vrednosti $ 57.71K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Invesco QQQ?
Cena kriptovalute QQQON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Invesco QQQ v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena QQQON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Invesco QQQ?
Na ceno QQQON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za QQQON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par QQQON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Invesco QQQ gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Invesco QQQ letos rasla?
Cena kriptovalute Invesco QQQ bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Invesco QQQ (QQQON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:27:18 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.