Današnja cena Invesco QQQ

Današnja cena kriptovalute Invesco QQQ (QQQON) v živo je $ 613.03, s spremembo 0.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QQQON v USD je $ 613.03 na QQQON.

Kriptovaluta Invesco QQQ je trenutno na #795. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20.91M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 34.12K QQQON. V zadnjih 24 urah se je QQQON trgovalo med $ 601.64 (najnižje) in $ 619.8 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 639.163267863106, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 566.7159774974706.

V kratkoročni uspešnosti se je QQQON premaknil +0.76% v zadnji uri in -3.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.71K.

Tržne informacije Invesco QQQ (QQQON)

Uvrstitev No.795 Tržna kapitalizacija $ 20.91M$ 20.91M $ 20.91M Volumen (24H) $ 57.71K$ 57.71K $ 57.71K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.91M$ 20.91M $ 20.91M Zaloga v obtoku 34.12K 34.12K 34.12K Skupna ponudba 34,115.61575687 34,115.61575687 34,115.61575687 Javna veriga blokov ETH

