Na podlagi vaše napovedi bi lahko Edwin zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000918.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Edwin zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000963.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena EDWIN za leto 2027 $ 0.001012 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena EDWIN za leto 2028 $ 0.001062 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EDWIN v letu 2029 $ 0.001115 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EDWIN v letu 2030 $ 0.001171 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Edwin lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.001908.

Leta 2050 bi se cena Edwin lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.003108.